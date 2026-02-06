·
La Marea deja Telegram
Las publicaciones de La Marea y Climática han dejado de publicar en Telegram a raíz del mensaje de propaganda injerencista que realizó el tecnoligarca fuego de la aplicación.
etiquetas
telegram
periodismo
tecnoligarcas
#1
Perrota
Yo he borrado mi cuenta el otro día. Total, no la usaba para ná
Ahora a convencer a mi gente a cambiarse a wechat, y adiós Whatsapp
3
K
39
#5
buttler25
#1
y por qué no Signal o Threema que es europeo.... No tengo nada en contra WeChat... Pero si hablamos de servicios seguros y uno de ellos europeo.... Si estás convenciendo a alguien... Yo si tengo Telegram (por lo de los grupos que me interesan) y Signal por seguridad...
1
K
15
#3
taSanás
Los mensajes de la plataforma son injerencistas, el prohibirlas por ley, no…
1
K
21
#7
Supercinexin
#3
Exacto, así es.
0
K
18
#4
alpoza
Las regulaciones para menores de las redes sociales... son “una señal de alerta para la libertad de expresión y la privacidad”.
Tal cual. Cuando impongan el ID electronico vendran los lloros.
1
K
18
#8
Torrezzno
Cuando hacen propaganda rusa no les molesta tanto
0
K
17
#2
mecheroconluz
*
Yo no me voy a borrar porque estoy en grupos de Telegram que me ineresan mucho, pero cuando me llegó el mensaje tuve un sentimiento de mandarlo a tomar por culo que no veas. Un mensaje en el que se viola mi privacidad, diciéndome que hay que respetarla. Es que es acojonante. Una vez dicho esto, la medida que quieren llevar a cabo tal y como está planteada ahora mismo me parece una barbaridad y me parece curioso que la marea no haya publicado nada al repecto. Vaya falsos que son también.
0
K
10
#9
cuchufletas
La marea y climática han hecho muy bien. Ojala el resto de medios fuera tan coherente.
0
K
10
#6
dclunedo
Y además el logo es azul
0
K
6
