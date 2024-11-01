·
110
meneos
373
clics
Manifestantes se reúnen en Times Square tras el ataque de EE. UU. a Venezuela [ENG]
Manifestantes se congregaron en Times Square para oponerse al ataque estadounidense contra Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.
#1
Beltenebros
En la tele, en España, no informan como deberían.
12
K
161
#5
starwars_attacks
*
#1
La otan está comprada por usa...
El problema que tenemos ahora es, ya que Europa siempre se ha llevado bien con USA, es que ahora USA ha subido al poder a un loco nazi, o sea que ahora tenemos que aguantar las tropelías de este presidente, sin quererlo, porque yo creo que los europeos aún tenemos dos dedos de frente para no tragar con esto, pero
aquí nadie se ha atrevido a toserle a estados unidos.
(bueno, Le Penn sí ha tenido gónadas, es la única)
0
K
12
#10
Asimismov
#5
El problema ... es que ahora USA ha subido al poder a un loco nazi, ...
Bush padre ya lo hizo en Yugoslavia y los siguientes, Somalia, Irak, Libia, Afganistán, otra vez Irak, Tigré, ...
3
K
36
#12
powernergia
#10
Claro, es lo mismo, Trump es el "todos son iguales" de USA.
0
K
11
#15
Asimismov
#12
pues si. La única diferencia es que Trump lo hace sin disimulo ninguno.
2
K
22
#13
baronluigi
*
#5
¿Ahora? Está lo que dice
#10
y lo que hizo el hijo en Irak, lo que hizo Obama en Libia o lo que hizo Biden en Afganistan.
Y aquí el hijoputa de aznar sigue justificando lo de Irak.
2
K
24
#6
antesdarle
#1
Pues tienes razón en una parte pero también hay medios que se están haciendo eco de esas protestas. El Pais ahora mismo en directo
www.youtube.com/watch?v=gnd_Kk0kMqw
2
K
30
#7
Jakeukalane
#1
están siendo bastante neutrales y critican bastante a EEUU
0
K
12
#4
Verdaderofalso
Ojo que a este paso Rusia, Israel o China van a respetar más el Derecho Internacional que EEUU
8
K
89
#8
wildseven23
#4
¿Lo dudas? Ja, ja, ja.
0
K
12
#14
Estopero
#4
Rusia e Israel no, pero China probablemente
3
K
22
#2
Alakrán_
Habría que sacar en televisión la opinión de los propios venezolanos.
2
K
36
#9
escuadron
#2
Ellos no se dan cuenta de las consecuencias, que me lo han dicho aquí
www.meneame.net/story/discordia-zaragoza-ataque-trump-venezuela-captur
1
K
24
#22
bewog
#2
de los que están en Venezuela o de los que están fuera? Porque los que yo conozco están todos contentos
0
K
9
#11
candonga1
@admin
otra vez un negativo por motivos"no me gusta lo que dice el envío" por parte del mismo user,
0
K
18
#19
gauntlet_
Tres de enero...
1
K
13
#3
omega7767
malditos comunistas rojos perroflautas que no quieren que democraticen Venezuela
1
K
13
#17
danip3
#3
La única opinión que vale es la de los venezolanos
1
K
20
#18
Cehona
#3
¿Se suspende la Copa del Mundo
2026 por la invasión a Venezuela?
Según el reglamento de la misma FIFA por el bombardeo unilateral y el secuestro de un presidente, EEUU no podría realizar el mundial y su selección debería ser vetada de todas las competiciones internacionales
Vamos a esperar sentados...
3
K
26
#21
magnifiqus
#18
Pero si le han dado a Trump el FIFA de la Paz, que se va a suspender nada. Al contrario, le van a lamer las pelotas hasta que se les vuelva la lengua naranja.
0
K
7
#24
JGG
*
No estoy seguro, pero por el video parece que son cuatro gatos manifestándose.
0
K
12
#20
DenisseJoel
Porque saben que es lo que toca. En Turquía también se sigue ese guión.
Sumisión en lo importante, mostrar cierto disenso a nivel superficial para tener al vulgo tranquilo.
0
K
11
#16
Vindicta
Mientras tanto, en Santiago de Chile
www.reddit.com/r/vzla/s/Jpoi9a2UWA
0
K
7
#23
domadordeboquerones
Notición nivel internacional que solo llega a menéame!
0
K
7
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
