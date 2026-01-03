edición general
4 meneos
3 clics
Macron se pronuncia tras la captura de Maduro: “El pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura”

Macron se pronuncia tras la captura de Maduro: “El pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura”

“El pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura de Nicolás Maduro y solo puede alegrarse”, ha celebrado en X. El líder francés ha tachado al dictador, quien lleva en el poder desde 2013, de socavar “gravemente la dignidad de su propio pueblo”, al tomar “el poder y pisotear las libertades fundamentales”. Maduro será juzgado en Nueva York por narcoterrorismo y posesión de armas.

| etiquetas: venezuela , maduro , macron , francia
3 1 0 K 38 actualidad
17 comentarios
3 1 0 K 38 actualidad
Comentarios destacados:    
ipanies #5 ipanies
Pero que broma es esta???? Un dirigente europeo debe pedir que se respeten la legalidad internacional siempre. Lo que a hecho USA es totalmente condenable, al nivel de lo que hace Rusia e Israel.
Reirles la gracia a unos y no a otros es posicionarse contra los intereses europeos.
7 K 95
makinavaja #9 makinavaja
#5 Este es el nivel medio de los políticos europeos, pelotas, mamadores y mamporreros de EEUU....
2 K 31
#6 NoMeVeas *
Que personaje mas nefasto para Francia el enano este de los cojones. Irrisorio, inutil, inepto, tonto, simplón.
3 K 46
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
Está libre de la dictadura porque han secuestrado al presidente del gobierno sin tocar absolutamente nada desde la vicepresidencia para abajo y como todo el mundo sabe una dictadura es un señor que ordena cosas y luego otros 9.999 que obedecen porque tienen miedo.

Qué suerte tiene Macron, que sabe que habla para subnormales y se esfuerza bien poquito.
3 K 45
luiggi #8 luiggi *
#3 No es presidente porque no fue elegido por el pueblo. Pero estoy de acuerdo en que no está nada claro que su régimen suelte el poder al presidente electo.

O personalmente me conformo con que haya nuevas elecciones limpias
0 K 8
balancin #16 balancin
#3 mucha razón, pero sólo en lo básico. Te dejas fuera el factor miedo.
Secuestrar un presidente, del país con las fuerzas militares y de inteligencia más ineptas de la galaxia, no debe ser tan fácil.
Si pudieron sacar al presidente y su esposa vivos. La vicepresidenta, ministro del interior y de defensa, pues a lo mejor se piensan sus siguientes pasos.
cc #8
0 K 10
pip #1 pip
Estará libre de la dictadura cuando haya unas elecciones verdaderamente libres y una transición. De momento lo que hay es una continuidad Chavista tutelada por Trump, lo que viene siendo oligarquía+colonialismo, o sea un virreinato...
3 K 43
Uge1966 #15 Uge1966
#1 Si, pero en Europa hemos decidido hacerle la pelota a Trump, no sea que se enfade y nos suba los aranceles...
0 K 11
#4 Poligrafo *
Libres como en Irak yujuuuuu.

Pues ya estaria no?
2 K 25
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#4 en Afganistán están encantados
1 K 29
#13 Poligrafo
#10 Tambien tambien.
0 K 6
#12 Suleiman
Que Le Pen sea la que tiene cordura en ese país, ya dice mucho que está a la deriva.
1 K 22
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
Manolo, cuidao con el "Lubge" a ver si te lo acaban también liberando de la dictadura... qué manera de hacer el ridículo!
0 K 16
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
Veremos que dice cuando Trump gire la mirada hacia el norte, mas concretamente al territorio europeo de Groenlandia.
0 K 15
#14 rogerillu
Incluso la extrema derecha de su país tiene más decencia que el respecto a este tema. A ver qué opinaría si le hicieran lo mismo a él.
0 K 10
gale #7 gale
Todavía no, Emmanuel.
0 K 10

menéame