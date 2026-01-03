Macron se pronuncia tras la captura de Maduro: “El pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura”

“El pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura de Nicolás Maduro y solo puede alegrarse”, ha celebrado en X. El líder francés ha tachado al dictador, quien lleva en el poder desde 2013, de socavar “gravemente la dignidad de su propio pueblo”, al tomar “el poder y pisotear las libertades fundamentales”. Maduro será juzgado en Nueva York por narcoterrorismo y posesión de armas.