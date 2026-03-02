·
Macron se desmarca de la intervención de EEUU e Israel en Irán por estar "al margen del derecho internacional"
El presidente francés atribuye, sin embargo, "la responsabilidad principal" de la guerra a Teherán por desarrollar "un programa nuclear peligroso y capacidades balísticas sin precedentes".
#11
pascuaI
¿Y explicó por qué Irán no puede tener armas nucleares pero Francia sí?
18
K
188
#22
nospotfer
#11
pues pojque no son blancos y pojque son genética y mentalmente infejiojes, monsieur.
3
K
34
#1
DocendoDiscimus
*
¿Le ha nacido el valor de repente?
Veo que a medias. Quizá hasta se ha acojonado.
17
K
170
#5
tul
#1
se ha dado cuenta de que esta vez no saca tajada
21
K
194
#7
DocendoDiscimus
#5
tu teoría tiene sentido para mí.
3
K
49
#14
Asimismov
*
#5
#7
solo Trump y sus amiguetes sacarán algo, los demás solo los gastos.
5
K
65
#30
mariommoreno
*
#5
Yep, seguramente esta vez a sus amigos constructores no le habrá tocado reconstruir ningún hospital cobrando de los prestamos que el estado Francés ofrece para ayudar a la recuperación como en Irak...
El chollo de la Guerra: destruyes, prestas dinero, cobras por reconstruir, cobras intereses...
www.aa.com.tr/es/mundo/ministro-francés-llegó-a-irak-para-discutir-l
(Buitres: "Unas 2.300 empresas provenientes de 70 países participarán en el encuentro.")
0
K
6
#42
Premutos73
#5
Lo que no quiere es si al final Trump pierde las elecciones de Noviembre y el congreso lo echa por,entre otras cosas, declarar una guerra no autorizada por ellos, quedarse con cara de gilipollas. Lo de Sánchez viene a ser algo parecido.
0
K
9
#19
osids
#1
En Libia bien que se metieron
2
K
30
#25
MenéameApesta
#19
Hasta el bueno de Zapatero nos metió en eso para que unos yihadistas lincharan a un baazista y Libia pasara de ser el país más rico de África a desaparecer como estado y que EEUU, Francia y Turquía se repartieran los petróleos.
1
K
21
#23
lordban
#1
Perro ha marcado el camino para que los cobardes cojan el valor de decir que no. Además no es que no quieran, pero es que Francia está para el arrastre.
2
K
38
#33
Eukherio
#1
Las encuestas de popularidad y los grupos de discusión llevan tiempo. Supongo que estarán testando qué le viene mejor.
0
K
8
#38
PerritaPiloto
#1
Francia tiene un ejercito de alto rendimiento.
0
K
7
#10
Mangione
*
Macron miente, y lo sabe.
Sabe perfectamente que Obama llegó a acuerdos con Irán para evitar la creación de armas nucleares y que su programa nuclear fuera civil y revisable.
Pero sabe que los medios corporativos no van a recordar eso porque, como él, son perros falderos del fascismo internacional.
13
K
132
#16
fremen11
Vaya!! Otro que se echa atrás, junto.con Alemania y UK, pero que malo es el Perro.....
6
K
70
#17
CheliO_oS
#16
Alemania y UK también?
0
K
7
#18
fremen11
#17
Alemania
www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-ataque-eeuu-e-israel-iran-di
3
K
37
#21
CheliO_oS
#18
Gracias, al final el Perro ha pasado de ser un don nadie (según la derecha patria) a marcar la tendencia. Al final siempre al más sensato es al que más palos le caen.
4
K
49
#28
fremen11
#21
Además, relacionada
www.meneame.net/story/bruselas-defendera-intereses-ue-recuerda-eeuu-ac
2
K
26
#29
CheliO_oS
#28
Ya solo falta que no sea de boquilla.
0
K
7
#39
fremen11
#29
Lo mismo están empezando a despertar, el cierre de Ormuz, las sanciones a Rusia nuestro proveedor, la voladura de los NSs, el cierre del gaseoducto que suministra gas a Eslovaquia y Hungría, una guerra proxy en Europa......
0
K
9
#32
fliper
#21
No creo que sea por Sánchez pero desde luego su aptitud sí ha ayudado. En muchas ocasiones he leído comentarios del tipo España no pinta nada en el plano internacional, no le invitan a las reuniones de los grandes, somos unos parias y por eso lo que hagamos no tiene ninguna repercusión. Parece una tontería, pero que un país como España diga que no, implica que el resto de los países europeos tenga que defender ante sus ciudadanos por qué España puede decir que no, mientras ellos asumen los gastos y los riesgos.
En mi opinión, no siempre es necesario tener el ejercito más potente ni ser el pais top, para ser un referente o tener peso en la esfera internacional
2
K
28
#40
fremen11
#32
España es la cuarta economía de la zona euro, no se nos olvide.....
1
K
19
#41
fliper
#40
Correcto pero como si es la última. Para tener peso internacional no necesitas ser la más poderosa, ni la primera potencia económica. Liderar consiste en ser el que abre el camino y para eso solo hace ser valiente y estar dispuestos a asumir las consecuencias
0
K
7
#20
fremen11
#17
UK
www.lavanguardia.com/internacional/20260302/11479617/starmer-irrita-tr
1
K
16
#37
Trigonometrico
#16
Y se agradece.
0
K
12
#9
Charles_Dexter_Ward
Comunista. Se acabó vender croasanes en USA.
2
K
45
#15
Asimismov
#9
el foiegrass ya se dejó de vender con Bush Jr.
0
K
13
#6
Atusateelpelo
Pues que ponga a remojar las barbas porque Francia posee armas nucleares e igual es el siguiente pais en ser atacado por EEUU e Israel...
3
K
43
#24
Priorat
#6
Ya, lo que pasa es que Francia las tiene. Iran no las tiene.
1
K
23
#35
PerritaPiloto
#6
EEUU no ataca a los que ya las tienen. O al menos eso parece en el caso de Corea del Norte. Ahitaroan avisperos en Pakistán o en India si no las tuviesen.
0
K
7
#3
Eibi6
Precedentes hay, todos los grandes (y muchos pequeños) países tienen esas capacidades balísticas
2
K
38
#8
Gry
*
Que nos recuerde por qué desarrolla Francia sus nukes y sus misiles sin "ayuda" estadounidense.
2
K
37
#26
NoPracticante
¿Y va a retirar el portaaviones?
1
K
22
#2
Albarkas
Francia siendo Francia otra vez más...
0
K
18
#13
drstrangelove
Chad Sánchez marcando tendencia.
1
K
14
#27
Jakeukalane
Ahora Hamás es iraní jaja
0
K
14
#12
efectogamonal
Donde dije digo, digo Diego
0
K
13
#36
Trigonometrico
#12
Rectificar es de sabios, y más en este caso.
0
K
12
#4
DayOfTheTentacle
Peerooo.....
0
K
9
#31
wonsterboy
Israel ya tal, claro
0
K
7
#34
fliper
OJo, que una cosa es que no se sumen a la ofensiva y otra que estén ayudando a Israel activamente tanto a defenderse, derribando drones, y a atacar
0
K
7
Ver toda la conversación (
42
comentarios)
