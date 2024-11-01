edición general
Bruselas defenderá los intereses de la UE y recuerda a EEUU el acuerdo comercial, tras amenazar de nuevo Trump a España

La Comisión Europea ha confiado este martes en que Estados Unidos cumpla los "compromisos" asumidos en el acuerdo comercial con la Unión Europea y afirmado que defenderá los intereses del bloque, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya amenazado de nuevo con romper las relaciones comerciales con España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

