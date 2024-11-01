Llega el primer cambio de hora de 2026 esta semana: ¿dormiremos una hora más o menos?

El cambio de hora es una práctica con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético. Una en primavera, cuando se adelanta una hora para dar paso al horario de verano, y otra en otoño, cuando se retrasa para volver al horario de invierno. Aunque la fecha exacta varía, el ajuste siempre tiene lugar el último fin de semana de marzo y el último de octubre. Cada vez que se acerca ese momento surge la misma duda: ¿hay que adelantar o atrasar la hora? ¿dormiremos una hora más o una hora menos?
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Que en Vigo tengan la misma hora que en Berlín, manda cojones
De qué coño sirve tener otro horario para que "anochezca antes", concepto que en sí mismo ya es ridículo, si eso va a implicar que va a "amanecer antes".
Es decir, tener horas de luz desaprovechadas.
Absurdo.
En invierno, en hora solar, coincidimos con Berlín al amanecer, y en verano al anochecer, me parece bastante bien ajustado el sistema actual
El dibujo con Londres amaneciendo a la vez que en España sólo pasa en los equinoccios
youtu.be/aK2FOZWuR6A?is=uHQ1V0e0JPjl84Ju
Por la mañana me da igual a la hora a la que me levante, con acostarme 7 horas antes listo.
Y por otro lado, ¿para que quieres el Sol por las mañanas en invierno? Si en el curro se esta con las luces encendidas todo el día.
Existe lo que se llama el ciclo circadiano. Estamos hechos para que la luz solar (no cualquier luz artificial) nos active. Cada cuerpo es un mundo, quizás tú no seas así por genética, porque seas muy joven y sano... A la mayoría sí que nos afecta. La luz solar afecta directamente a los niveles de melatonina y eso incide directamente en que estemos más despiertos. No es una cuestión de ahorrar electricidad, ese argumento ya está superado.
Yo lo puedo cuestionar, pero me da igual cuanto lo cuestione. Mi horario seguirá siendo el mismo.
#26 En España no hiela tanto. Y las heladas van con hora solar, por cierto.
Y en invierno, con heladas, a lo mejor no te interesa tanto ir al parque.
Y de nuevo, desgraciadamente mucha gente tiene horarios de 9:00 a 19:00 o más, con lo que en invierno no ven el sol ni en foto
Si abandonamos nuestro horario por el de verano GMT +2 nuestro, ya conocido, desfase sería a un mayor. Si dejásemos una hora fija que nos correspondiera debería ser GMT+0 es decir el horario de Portugal en invierno, pero eso no gustaría a casi nadie.
Yo, siete, más o menos.
Ahora se vienen varias semanas de adaptación, que de año en año llevo peor.
Toca bajar persianas a las 21 para que el cuerpo entienda que tiene que bajar revoluciones y aún así, rezar para que de verdad lo entienda.
Toca la semana de desayunar o comer un par de veces porque el cuerpo no sabe por dónde le da el aire.
Los que lo lleváis bien, olé por vosotros.
Quienes lo llevamos mal, este se lleva bastante peor que el otro y es bastante agobio.
Por “suerte”, este año toca con Semana Santa, que será menos cansado que cuando te toca cumplir horario laboral.
Querer salir a la calle, o qué los niños jueguen en la misma y.. tengas tan pocas horas de luz porque por algún motivo es más interesante que haya un montón de luz a las 7 de la mañana cuando la mayoría de la gente está encerrada en sitios (colegios y trabajos varios) eso que veo regular .
Y luego la jornada laboral empieza a las 8:00 ó 9:00. O sea, tienes varias horas de Sol mientras puedes dormir y nada de Sol cuando sales del trabajo.
A mí no me preocupa que se haga de noche a las 18. Me preocupan los horarios laborales en España. Pero no que anochezca a las 18.
#24 he trabajado en turnos de mañana y tarde y lo he llevado peor, claro. No sé cuál es el misterio.
Los ritmos circadianos no son algo “tan pequeño”.
¿Podría un solo periodista con IA llevar un periódico entero?
¿O una IA hacerlo automáticamente sin ayuda de periodistas?
A ver si me tomo.un café...
Lo que quiero es que al salir del trabajo pueda ver algo de sol.
Si para eso tenemos que poner el uso horario de Pernambuco, me parece fantástico.
Es increíble que en los ultimos años se habla de fijar una hora pero no se llega a nada.
Hay gente que quiere el horario de verano todo el año porque piensa que así todo el año será verano, lo mismo que hay gente que piensa que por levantarse a las 5 de la mañana como dicen algunos influencers se van a hacer ricos.