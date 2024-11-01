Llega el primer cambio de hora de 2026 esta semana: ¿dormiremos una hora más o menos?

El cambio de hora es una práctica con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético. Una en primavera, cuando se adelanta una hora para dar paso al horario de verano, y otra en otoño, cuando se retrasa para volver al horario de invierno. Aunque la fecha exacta varía, el ajuste siempre tiene lugar el último fin de semana de marzo y el último de octubre. Cada vez que se acerca ese momento surge la misma duda: ¿hay que adelantar o atrasar la hora? ¿dormiremos una hora más o una hora menos?