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Llega el primer cambio de hora de 2026 esta semana: ¿dormiremos una hora más o menos?

Llega el primer cambio de hora de 2026 esta semana: ¿dormiremos una hora más o menos?

El cambio de hora es una práctica con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético. Una en primavera, cuando se adelanta una hora para dar paso al horario de verano, y otra en otoño, cuando se retrasa para volver al horario de invierno. Aunque la fecha exacta varía, el ajuste siempre tiene lugar el último fin de semana de marzo y el último de octubre. Cada vez que se acerca ese momento surge la misma duda: ¿hay que adelantar o atrasar la hora? ¿dormiremos una hora más o una hora menos?

| etiquetas: primavera , cambio horario , reloj , españa , europa
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47 comentarios
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Comentarios destacados:    
tranki #5 tranki
Hasta los huevos del puto cambio de hora.
Que en Vigo tengan la misma hora que en Berlín, manda cojones
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#14 srskiner
#5 pero ese es un debate diferente. El problema de galicia viene de ser el territorio del.mundonfiera de china con el horario mas desplazado con respecto al sol. Eso se agrava en verano pero realmente galicia estaria mejor con horario gtm-1
0 K 10
#19 Tensk
#14 Con el debido respeto: Los cojones.

De qué coño sirve tener otro horario para que "anochezca antes", concepto que en sí mismo ya es ridículo, si eso va a implicar que va a "amanecer antes".

Es decir, tener horas de luz desaprovechadas.

Absurdo.
1 K 18
#21 Cuchifrito *
#5 #14 www.reddit.com/r/spain/s/0P4NQJZ9Jz

En invierno, en hora solar, coincidimos con Berlín al amanecer, y en verano al anochecer, me parece bastante bien ajustado el sistema actual
2 K 24
#17 Tensk
#5 Dejando a un lado que estás confundiendo cambio de hora y huso horario, fíjate en qué momento amanece.

El dibujo con Londres amaneciendo a la vez que en España sólo pasa en los equinoccios
1 K 22
#29 Toponotomalasuerte
#5 pues si eres de Vigo da gracias por el cambio que es lo mejor que nos puede pasar a los gallegos. Como se queden con la de invierno estamos jodidos.
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#33 soberao
#5 Y más lejos, hasta Estocolmo o Varsovia. En Suecia y Polonia tienen el mismo horario que en España...
1 K 29
#7 metalico_zgz
Recomiendo este minidocumental del canal de YouTube La constante de Planck. Explica a la perfección el cómo y dónde se origina esta costumbre, dónde podía tener más sentido, el porqué del huso horario de España y sus consecuencias. Al final comenta las diferentes alternativas que habría si se fijara la misma hora para todo el año con sus consecuencias durante todo el año. Esto es importante porque siempre me da la sensación de que muchos prefieren el horario de verano pensando que durante todo el año es verano, con muchas horas de luz, calorcito y ganas de salir.

youtu.be/aK2FOZWuR6A?is=uHQ1V0e0JPjl84Ju
2 K 23
Meinster #9 Meinster
#7 Yo lo que creo es que la gente lo que quiere es vivir en verano todo el año y achaca esto al horario.
3 K 35
#13 SpeakerBR
#9 Yo lo que quiero es poder llevar al parque a los niños en invierno. En Portugal anochece a las 5:00 de la tarde. A ellos les parecerá bien, pero a mí no.

Por la mañana me da igual a la hora a la que me levante, con acostarme 7 horas antes listo.
3 K 33
#25 metalico_zgz
#13 Es curioso que quieres mantener tus horarios de tarde/noche pero no cuestionas los horarios a los que comienza la vida laboral y de servicios por la mañana. Se trata de encontrar el equilibrio entre aprovechar el máximo de luz por las mañanas en invierno y por la tarde en verano. Y por lo que sea a la mayoría de personas les activa la luz solar por las mañanas.
0 K 9
#28 SpeakerBR
#25 La mayoria de la gente... quiere estar mas tiempo en la cama y les da igual el Sol. Yo un sábado, si me puedo levantar 3 horas más tarde de lo normal, lo hago sin problema.

Y por otro lado, ¿para que quieres el Sol por las mañanas en invierno? Si en el curro se esta con las luces encendidas todo el día.
0 K 6
#35 metalico_zgz
#28 Tu primer argumento se rebate diciendo que eres libre de acostarte antes para dormir más, si es que te da igual el sol.

Existe lo que se llama el ciclo circadiano. Estamos hechos para que la luz solar (no cualquier luz artificial) nos active. Cada cuerpo es un mundo, quizás tú no seas así por genética, porque seas muy joven y sano... A la mayoría sí que nos afecta. La luz solar afecta directamente a los niveles de melatonina y eso incide directamente en que estemos más despiertos. No es una cuestión de ahorrar electricidad, ese argumento ya está superado.
0 K 9
Meinster #38 Meinster
#28 Dependerá de la gente y sobre todo de la hora a la que te acuestes. Cuando era joven trasnochaba asi que las mañanas me las pasaba en la cama. Hoy día me acuesto relativamente pronto hacia las 22h30 (en verano más tarde) y por la mañana me suelo levantar a las 7h ya sea por la semana o el fin de semana especialmente ahora que ya es de día.
0 K 11
#41 fingulod
#25 ¿Crees que porque se cambie la hora te van a cambiar el horario de trabajo?

Yo lo puedo cuestionar, pero me da igual cuanto lo cuestione. Mi horario seguirá siendo el mismo.

#26 En España no hiela tanto. Y las heladas van con hora solar, por cierto.
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Meinster #26 Meinster *
#13 Pues aboga por un GMT +3 aunque me parece una locura.
Y en invierno, con heladas, a lo mejor no te interesa tanto ir al parque.
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#30 SpeakerBR
#26 Pues anda que en verano. En Sevilla poca gente aguanta en verano en los parques salvo al anochecer.
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#39 fingulod
#7 #11 Yo creo que lo que quiere la gente es ver el sol. Que sólo lo ve por la tarde, después de salir del trabajo.
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Meinster #40 Meinster
#39 Entonces el problema serán los horarios de trabajo;
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#42 fingulod
#40 Ve a tu jefe y dile "A partir de mañana trabajo en horario de 7:00 a 15:00" ¡Suerte!
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Meinster #43 Meinster
#42 Es un muy buen horario, pero prefiero el mío de 8h a 17h (pero un viernes no trabajo y el otro de 8h a 15h)
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#44 fingulod
#43 No está mal. Aunque eso no son 40h semanales. Si nos ponemos así, me quedo con de 7:00 a 14:30 o de 7:00 a 17:00 de lunes a jueves.
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Meinster #45 Meinster
#44 Son 35h semanales,
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#47 fingulod
#45 Los que he puesto yo también. Y mucha gente tiene 40; por eso he puesto yo un ejemplo de 40

Y de nuevo, desgraciadamente mucha gente tiene horarios de 9:00 a 19:00 o más, con lo que en invierno no ven el sol ni en foto
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Magankie #1 Magankie
Pal verano una menos, pa invierno una más. Y lo que nos queda con esta mierda...
1 K 21
#15 Kuruñes3.0 *
Cjopocientas palabras de entradila pa no decirlo . So todo lo que haya que decir de esta mierda se resume en el comentario #1 Me cago en los putos periodistas.
1 K 18
cosmonauta #32 cosmonauta
#1 Yo voy a dormir lo mismo. En todo caso, me levantaré una hora más tarde.
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Meinster #8 Meinster
Dejar de cambiar de hora en España sería un error. Si dejamos el horario normal GMT +1, es decir el de invierno, muchos protestarían ya que es mejor el horario de verano, es mejor salir del trabajo con sol.
Si abandonamos nuestro horario por el de verano GMT +2 nuestro, ya conocido, desfase sería a un mayor. Si dejásemos una hora fija que nos correspondiera debería ser GMT+0 es decir el horario de Portugal en invierno, pero eso no gustaría a casi nadie.
1 K 19
#22 Cuchifrito
#8 Concuerdo, el ajuste actual es el mejor. Que tiene el problemilla de adaptarse al cambio pero es algo nimio.
1 K 29
#36 soberao
#8 También es el horario de Canarias.
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Gry #4 Gry
Yo siempre me levanto a la misma hora, ya ni pongo el despertador: Las 6 en invierno y las 7 en verano.
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Cuñado #2 Cuñado
¿dormiremos una hora más o menos?

Yo, siete, más o menos.
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LinternaGorri #16 LinternaGorri
#2 pero 7 más o 7 menos? Me has dejado introgado...
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kosako #18 kosako
#16 Yo ando entregado con la situación
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Cuñado #37 Cuñado
#16 El sábado siete menos y el domingo siete más :pagafantas:
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mund4y4 #12 mund4y4
Yo soy feliz en el horario de invierno.
Ahora se vienen varias semanas de adaptación, que de año en año llevo peor.
Toca bajar persianas a las 21 para que el cuerpo entienda que tiene que bajar revoluciones y aún así, rezar para que de verdad lo entienda.
Toca la semana de desayunar o comer un par de veces porque el cuerpo no sabe por dónde le da el aire.

Los que lo lleváis bien, olé por vosotros.
Quienes lo llevamos mal, este se lleva bastante peor que el otro y es bastante agobio.
Por “suerte”, este año toca con Semana Santa, que será menos cansado que cuando te toca cumplir horario laboral.
1 K 14
kosako #20 kosako
#12 Piensa que lo que comentas se arregla bajando la persiana. Pero que oscurezca a las 6 tiene poco arreglo salvo artificial.

Querer salir a la calle, o qué los niños jueguen en la misma y.. tengas tan pocas horas de luz porque por algún motivo es más interesante que haya un montón de luz a las 7 de la mañana cuando la mayoría de la gente está encerrada en sitios (colegios y trabajos varios) eso que veo regular .
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#23 SpeakerBR
#20 Yo una vez estuve en Tokyo a finales de abril. A las 18:00 era de noche, a las 5:00 era de día.

Y luego la jornada laboral empieza a las 8:00 ó 9:00. O sea, tienes varias horas de Sol mientras puedes dormir y nada de Sol cuando sales del trabajo.
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#31 metalico_zgz
#20 A las 7 de la mañana la mayoría de la gente no está encerrada en sitios sino que está yendo a esos sitios. Ver luz solar es lo que te baja los niveles de melatonina y en general prepara tu cuerpo para afrontar el día. Que habrá gente a la que no le afecte lo más mínimo levantarse o acostarse con o sin sol pero la mayoría de seres vivos estamos preparados para que nos afecte.
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mund4y4 #34 mund4y4
#20 No, no se arregla bajando la persiana. Es un parche, una chapuza. Una trampa para tu cuerpo. A veces sale mejor, a veces sale peor.

A mí no me preocupa que se haga de noche a las 18. Me preocupan los horarios laborales en España. Pero no que anochezca a las 18.

#24 he trabajado en turnos de mañana y tarde y lo he llevado peor, claro. No sé cuál es el misterio.
Los ritmos circadianos no son algo “tan pequeño”.
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#24 Cuchifrito
#12 Cuando veo a alguien pintarlo tan dramático, pienso en como llevaría esa persona trabajar a turnos, que no me ha tocado hacerlo mucho, pero alguna vez sí y vaya... me hace pensar en que algo de efecto nocebo debe haber en quien afecte mucho algo tan pequeño
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Meinster #27 Meinster
#24 Yo una época trabajé comenzando a las 5 de la mañana. En invierno hasta me gustaba, salía del trabajo y era de día aún. Pero en verano era un infierno, irse a la cama con el sol todavía alto era horrible.
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gelatti #6 gelatti
¿Por qué será que este artículo me parece hecho con IA?
¿Podría un solo periodista con IA llevar un periódico entero?
¿O una IA hacerlo automáticamente sin ayuda de periodistas?
A ver si me tomo.un café...
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Robus #46 Robus
Lo que yo quiero es que haya luz al salir de trabajar, me importa un pimiento que a las 6 o las 7 de la mañana se vea el sol o no, me voy a meter en la oficina igual.

Lo que quiero es que al salir del trabajo pueda ver algo de sol.

Si para eso tenemos que poner el uso horario de Pernambuco, me parece fantástico.
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#3 snubbe
puede ser que durmamos lo mismo pero estaremos más cansados.

Es increíble que en los ultimos años se habla de fijar una hora pero no se llega a nada.
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#11 Tecar
Vivir en la latitud en la que vivimos es lo que tiene.
Hay gente que quiere el horario de verano todo el año porque piensa que así todo el año será verano, lo mismo que hay gente que piensa que por levantarse a las 5 de la mañana como dicen algunos influencers se van a hacer ricos.
:troll:
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PechitosMctetis #10 PechitosMctetis
Ya llega la mayor subnormalada del año.
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menéame