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A juicio un 'incel' acusado de acosar a una 'gamer' y experta en videojuegos: "Mentiría si dijera que no me da morbo la idea de violar a una feminista"
El fiscal reclama dos años de prisión por un delito de odio a la persona que humilló en redes sociales a Marina Amores, conocida como 'Blissy'
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#3
themarquesito
Los incels son un auténtico peligro
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#7
Bonzaitrax
#3
Incel=Escoria que se cree que las mujeres tienen la obligación de relacionarse con él.
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#2
elgranpilaf
Bueno si está a favor de las violaciones me imagino que también estará a favor de que lo violen a él en la cárcel
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#1
azathothruna
Y por esto es mejor mejorar la financiacion del desarrollo de fembots.
Un loco solo es peligroso a la sociedad si hace esas cosas horribles a otras personas.
Pero si lo hace a si mismo, sin afectar al resto, pues...
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#5
lamonjamellada
#1
o mejorar la calidad de la educación y la prevención del crimen.
Este tipo de peña tiene que estar encerrada por el bien de todos, no cascándosela con una mano robótica.
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#6
Cyberbob
Que grandísimo hdp tarado…
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#4
earthboy
Leyendo los mensajes parece una persona totalmente sana y muy coherente.
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Un loco solo es peligroso a la sociedad si hace esas cosas horribles a otras personas.
Pero si lo hace a si mismo, sin afectar al resto, pues...
Este tipo de peña tiene que estar encerrada por el bien de todos, no cascándosela con una mano robótica.