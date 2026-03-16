edición general
26 meneos
137 clics
A juicio un 'incel' acusado de acosar a una 'gamer' y experta en videojuegos: "Mentiría si dijera que no me da morbo la idea de violar a una feminista"

A juicio un 'incel' acusado de acosar a una 'gamer' y experta en videojuegos: "Mentiría si dijera que no me da morbo la idea de violar a una feminista"

El fiscal reclama dos años de prisión por un delito de odio a la persona que humilló en redes sociales a Marina Amores, conocida como 'Blissy'

| etiquetas: blissy , incel , acoso , feminista , juicio , violar
21 5 0 K 382 actualidad
7 comentarios
21 5 0 K 382 actualidad
themarquesito #3 themarquesito
Los incels son un auténtico peligro
6 K 79
Bonzaitrax #7 Bonzaitrax
#3 Incel=Escoria que se cree que las mujeres tienen la obligación de relacionarse con él.
4 K 60
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Bueno si está a favor de las violaciones me imagino que también estará a favor de que lo violen a él en la cárcel
2 K 30
azathothruna #1 azathothruna
Y por esto es mejor mejorar la financiacion del desarrollo de fembots.
Un loco solo es peligroso a la sociedad si hace esas cosas horribles a otras personas.
Pero si lo hace a si mismo, sin afectar al resto, pues...
3 K 20
#5 lamonjamellada
#1 o mejorar la calidad de la educación y la prevención del crimen.
Este tipo de peña tiene que estar encerrada por el bien de todos, no cascándosela con una mano robótica.
3 K 6
Cyberbob #6 Cyberbob
Que grandísimo hdp tarado…
0 K 11
earthboy #4 earthboy
Leyendo los mensajes parece una persona totalmente sana y muy coherente.
0 K 10

menéame