·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6626
clics
Metí agua de alcantarilla en un frasco, 100 días después esto apareció!
4868
clics
Cuestión de votos
3702
clics
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
4224
clics
Crea su propio clon de Diablo usando IA y lo lanza pronto en Steam: 'Ni una línea de código escrita por un humano'
4003
clics
Los inquietantes vehículos abandonados en la "zona muerta" de Chernóbil
más votadas
501
Miguel Ángel Rodríguez se sienta en el banquillo como imputado por revelación de secretos
383
Tebas ha perdido, pero los bloqueos de LaLiga han costado casi 2 millones de euros a webs legítimas, según los afectados
245
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
448
La Audiencia Nacional pregunta a la ONU si ya investiga a Netanyahu por la detención de un casco azul español
406
No, el Gobierno no ha anunciado una ayuda de 2.800 euros a los migrantes regularizados "hasta que encuentren trabajo"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
33
clics
Judith Butler: "Es esencial que la izquierda deje de juzgar a la clase obrera que vota a la derecha"
Pocas horas después de su nombramiento como Honoris Causa por la UAB, esta voz de referencia de la teoría feminista repasa las causas y las posibles salidas del auge de los totalitarismos
|
etiquetas
:
butler
,
izquierda
,
estados unidos
,
fascismo
4
1
0
K
47
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
47
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Verdaderofalso
*
Que se deje de superioridad moral, si quieren votar a los tigres comecaras pensando que no les van a comer la cara a ellos, es su puto problema
7
K
137
#9
MiguelDeUnamano
#2
El problema es que, además de comerles la cara a los putoimbéciles que "no hay que juzgar", nos joden a los demás.
También podría decir que "en las negociaciones colectivas no hay que juzgar a los trabajadores que se ponen del lado de los empresarios en contra de sus intereses y de sus propios compañeros", pero a la hora de la verdad es muy difícil de no cagarse en todos sus muertos. Pues lo mismo sucede con el voto, si los imbéciles fuesen los únicos afectados por las…
» ver todo el comentario
2
K
49
#10
Ladyardid
#2
en realidad es el de todos…
0
K
6
#1
Leon_Bocanegra
Y que haga autocrítica.
7
K
98
#6
Supercinexin
#1
Y que dimita de todos sus cargos y convoque elecciones.
1
K
36
#11
luckyy
*
La derecha gana las elecciones con dinero y por eso riegan a sus medios con millones y Steve Bannon lo lleva poniendo en practica porque sabe que las ideas no llegan a la gente, llega el bombardeo mediatico y da igual si es verdad o mentira, bueno o malo; bombardeo mediatico!!!
3
K
59
#3
JackNorte
Los juicios vienen mas tarde como en Nuremberg , y no creo que se juzgara a ninguna clase obrera. Tener una opinion es lo ultimo que nos pueden quitar. Pero tambien llegara. Como en el pasado.
2
K
52
#13
arturios
Joer con el buenrollismo y el buenismo, ya no se les puede llamar gilipollas a los fachapobres
2
K
43
#14
Nube_Gris
"Cuando los pobres dan a los ricos, el diablo se ríe".
Benvenuto Cellini
1
K
25
#8
Supercinexin
*
Aquí todo el mundo tiene clarísimo que es lo que debería hacer la izquierda, pero ninguno habla de lo que
de verdad
debería hacer la izquierda:
- Sacar mil medios de comunicación, o dos mil, tan llenos de cibervoluntarios y comentaristas de ultraizquierda como Menéame.
- Opositar a funcionarios del Estado, sobretodo Defensa, Justicia y Educación.
- Enchufar a todos los amigos posibles a través de enchufismos de todo tipo en Defensa, Justicia y Educación una vez lleguen a puestos…
» ver todo el comentario
0
K
20
#16
Mltfrtk
Yo soy más partidario de llamar nazis subnormales a los nazis subnormales.
0
K
16
#15
duende
Nada menos que "la izquierda deje de juzgar", debería de dejar de ponerse objetivos imposibles y aspirar a cosas más sencillas como la paz mundial.
0
K
12
#5
ehizabai
*
Es esencial que la izquierda os deje de hacer caso con esa teoría política interseccional, querr y performativa, lo que ostias sea eso, y que parece diseñada a propósito para poder cargarse cualquier movimiento popular de masas.
3
K
-7
#4
rogerillu
Lo que es esencial es que la izquierda ponga mano dura con la inmigración ilegal que genera delincuencia, que es el 90% del voto a la extrema derecha. Y si no lo hacen, en Catalunya ganará aliança catalana y en España Vox. Creo que no es muy complicado de entender.
5
K
-31
#7
LinternaGorri
#4
para hacer políticas de ultraderecha ya está la ultraderecha
3
K
51
#12
GeneWilder
#4
Bastaría eso y acabar con la desigualdad jurídica entre hombres y mujeres.
0
K
11
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
También podría decir que "en las negociaciones colectivas no hay que juzgar a los trabajadores que se ponen del lado de los empresarios en contra de sus intereses y de sus propios compañeros", pero a la hora de la verdad es muy difícil de no cagarse en todos sus muertos. Pues lo mismo sucede con el voto, si los imbéciles fuesen los únicos afectados por las… » ver todo el comentario
Benvenuto Cellini
- Sacar mil medios de comunicación, o dos mil, tan llenos de cibervoluntarios y comentaristas de ultraizquierda como Menéame.
- Opositar a funcionarios del Estado, sobretodo Defensa, Justicia y Educación.
- Enchufar a todos los amigos posibles a través de enchufismos de todo tipo en Defensa, Justicia y Educación una vez lleguen a puestos… » ver todo el comentario