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Judith Butler: "Es esencial que la izquierda deje de juzgar a la clase obrera que vota a la derecha"

Judith Butler: "Es esencial que la izquierda deje de juzgar a la clase obrera que vota a la derecha"

Pocas horas después de su nombramiento como Honoris Causa por la UAB, esta voz de referencia de la teoría feminista repasa las causas y las posibles salidas del auge de los totalitarismos

| etiquetas: butler , izquierda , estados unidos , fascismo
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Que se deje de superioridad moral, si quieren votar a los tigres comecaras pensando que no les van a comer la cara a ellos, es su puto problema
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MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#2 El problema es que, además de comerles la cara a los putoimbéciles que "no hay que juzgar", nos joden a los demás.

También podría decir que "en las negociaciones colectivas no hay que juzgar a los trabajadores que se ponen del lado de los empresarios en contra de sus intereses y de sus propios compañeros", pero a la hora de la verdad es muy difícil de no cagarse en todos sus muertos. Pues lo mismo sucede con el voto, si los imbéciles fuesen los únicos afectados por las…   » ver todo el comentario
2 K 49
#10 Ladyardid
#2 en realidad es el de todos…
0 K 6
#1 Leon_Bocanegra
Y que haga autocrítica.
7 K 98
Supercinexin #6 Supercinexin
#1 Y que dimita de todos sus cargos y convoque elecciones.
1 K 36
#11 luckyy *
La derecha gana las elecciones con dinero y por eso riegan a sus medios con millones y Steve Bannon lo lleva poniendo en practica porque sabe que las ideas no llegan a la gente, llega el bombardeo mediatico y da igual si es verdad o mentira, bueno o malo; bombardeo mediatico!!!
3 K 59
JackNorte #3 JackNorte
Los juicios vienen mas tarde como en Nuremberg , y no creo que se juzgara a ninguna clase obrera. Tener una opinion es lo ultimo que nos pueden quitar. Pero tambien llegara. Como en el pasado.
2 K 52
arturios #13 arturios
Joer con el buenrollismo y el buenismo, ya no se les puede llamar gilipollas a los fachapobres :ffu:
2 K 43
Nube_Gris #14 Nube_Gris
"Cuando los pobres dan a los ricos, el diablo se ríe".
Benvenuto Cellini
1 K 25
Supercinexin #8 Supercinexin *
Aquí todo el mundo tiene clarísimo que es lo que debería hacer la izquierda, pero ninguno habla de lo que de verdad debería hacer la izquierda:

- Sacar mil medios de comunicación, o dos mil, tan llenos de cibervoluntarios y comentaristas de ultraizquierda como Menéame.
- Opositar a funcionarios del Estado, sobretodo Defensa, Justicia y Educación.
- Enchufar a todos los amigos posibles a través de enchufismos de todo tipo en Defensa, Justicia y Educación una vez lleguen a puestos…   » ver todo el comentario
0 K 20
Mltfrtk #16 Mltfrtk
Yo soy más partidario de llamar nazis subnormales a los nazis subnormales.
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duende #15 duende
Nada menos que "la izquierda deje de juzgar", debería de dejar de ponerse objetivos imposibles y aspirar a cosas más sencillas como la paz mundial.
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ehizabai #5 ehizabai *
Es esencial que la izquierda os deje de hacer caso con esa teoría política interseccional, querr y performativa, lo que ostias sea eso, y que parece diseñada a propósito para poder cargarse cualquier movimiento popular de masas.
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#4 rogerillu
Lo que es esencial es que la izquierda ponga mano dura con la inmigración ilegal que genera delincuencia, que es el 90% del voto a la extrema derecha. Y si no lo hacen, en Catalunya ganará aliança catalana y en España Vox. Creo que no es muy complicado de entender.
5 K -31
LinternaGorri #7 LinternaGorri
#4 para hacer políticas de ultraderecha ya está la ultraderecha
3 K 51
GeneWilder #12 GeneWilder
#4 Bastaría eso y acabar con la desigualdad jurídica entre hombres y mujeres.
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menéame