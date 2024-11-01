edición general
José María Aznar hablaba en 2002 de su "amigo Hugo Chávez"

José María Aznar hablaba en 2002 de su "amigo Hugo Chávez"  

Se ha escuchado desde las elecciones europeas a diferentes dirigentes del PP vinculando a Podemos con Venezuela. Sin embargo, hay una cosa que no recuerdan nunca los populares: cuando llamaban ‘amigo’ a Hugo Chávez...

| etiquetas: cultura , historia , venezuela
Dene #2 Dene
Aznar es un vendepatrias.. solo le mueve su cartera y el odio
Ripio #5 Ripio *
Como su amigo Gadafi.
Acampado con sus jaimas.
#8 omega7767
#5 o los invasores Bush y Blair
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Y es que en 1999, José María Aznar viajó a Caracas donde intercambió palabras bastante amables con Chávez. Una relación que continuó por lo menos hasta mayo de 2002 cuando se estaba celebrando una Cumbre UE- América Latina a la que el presidente venezolano no acudió. Aznar entonces aseguraba: “Me hubiese gustado ver a mi amigo Hugo Chávez en la reunión de la Comunidad Andina”.
inventandonos #6 inventandonos *
#1 Estoy muy lejos de querer defender a Ánsar, pero si la memoria no le falla, en 2002 Chavez estaba finalizando su primera candidatura ganada en las urnas legítimamente (o eso creo). Si estoy bien informado, el desmantelamiento democrático se hizo poco a poco en años posteriores.

Lo que quiero decir es que no parece descabellado querer mantener buenas relaciones con un presidente legítimo de otro país, sea del color que sea. A todo pasado sabemos que deterioró la democracia, pero eso no se sabía.

Soy un cuñado medio, por favor, no enfadarse como si esto fuera una tesis doctoral. Gracias.
#3 DobleCapital *
La izquierda condenando a Aznar por hablar con Chávez en 2002 e ignorando ZP y sus actuales vínculos, el Delcygate, Ábalos etc...
pedrobotero #4 pedrobotero
#3 no, la izquierda comentando la hipocresía de la derecha
pitercio #9 pitercio
Aznar siempre a tope con el tráfico de armas desde que salió de su pueblo.
