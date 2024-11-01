José María Aznar hablaba en 2002 de su "amigo Hugo Chávez"  

Se ha escuchado desde las elecciones europeas a diferentes dirigentes del PP vinculando a Podemos con Venezuela. Sin embargo, hay una cosa que no recuerdan nunca los populares: cuando llamaban ‘amigo’ a Hugo Chávez...
| etiquetas: cultura , historia , venezuela
Acampado con sus jaimas.
Lo que quiero decir es que no parece descabellado querer mantener buenas relaciones con un presidente legítimo de otro país, sea del color que sea. A todo pasado sabemos que deterioró la democracia, pero eso no se sabía.
Soy un cuñado medio, por favor, no enfadarse como si esto fuera una tesis doctoral. Gracias.