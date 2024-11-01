edición general
Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Mark Ruffalo o Natalie Portman: actores estallan contra la violencia del ICE en Minneapolis

El protagonista de 'Joker' ha comparado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU con el Ejército israelí, mientras que el de 'The last of us' ha publicado los nombres de sus nueve víctimas. Durante la celebración de los Globos de Oro, un abatido Ruffalo decidió utilizar su altavoz para denunciar el asesinato de Renee Nicole Good. Durante su discurso, habló de terrorismo y de miedo, y dijo que ama su país, pero, defendió, lo que está ocurriendo no es América.

#3 laruladelnorte
El actor Joaquin Phoenix ha comparado a los ICE con el Ejército israelí,

No hay diferencia,los dos disfrutan con su "trabajo" :-/
Apotropeo #2 Apotropeo
Como Ruffalo se enfade, y cambie a tonos rana, no va a dejar ni uno del ICE
#4 Mustela
#2 Ahora que necesitan a un superhéroe no sale. ¡Cachis! ¿Por qué? Resulta que hay algo inesperado en las pelícuals de Hollywood, que es su propio país el que ha causado o está causando el problema. Bueno, en realidad fue el problema desde sus orígenes.
emmett_brown #1 emmett_brown
Muy loable. Les espero una plácida jubilación anticipada. :-/ :'(
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
bien por ellos, pero es su pais, su responsabilidad, ellos veran, a nos que nos dejen en paz. :popcorn: a ver si ironicamente mientras esten mas centrados en darse leches entre ellos podemos disfrutar de un periodo de paz planetariamente.
