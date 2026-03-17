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Jefe de Estado Mayor de Israel advierte: "Las FDI se están colapsando" [Eng]

Jefe de Estado Mayor de Israel advierte: "Las FDI se están colapsando" [Eng]

El jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, dijo el miércoles por la noche durante una discusión en el Gabinete de Seguridad que las FDI están lidiando con una presión inusual, incluso afirmando que está "levantando 10 banderas rojas" y que el ejército está "colapsando sobre sí mismo". Sus comentarios se produjeron en el contexto de la multitud de tareas, la carga de los soldados de reserva, la falta de progreso en la aprobación de la ley de reclutamiento, la extensión del derecho de reserva y, en el contexto, el establecimiento de nuevos asentamiento

| etiquetas: fdi , colapso , israel , guerra , eyal zamir
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
ViejoInsultaAChemTrail #2 ViejoInsultaAChemTrail
Pues a ver si es verdad y se van a tomar por culo.
9 K 127
efectogamonal #1 efectogamonal
El que mucho abarca, poco apreta.

Ejecutar un genocidio durante más de 70 años, digo yo que tendrá un desgaste estratosferico a todos los niveles {0x1f525}
6 K 85
pelimetal #9 pelimetal
#1 "aprieta"
0 K 9
efectogamonal #10 efectogamonal
#9 Mi agüela dice apreta, asin que es apreta, no se le ocurra a Vd contradecir a una señora mayor que ha nacido en el barrio de Gamonal, hombre ya {0x1f525}
2 K 33
pelimetal #16 pelimetal
#10 Y mi abuela decía "arradio", "amoto" y "cobete".... Bueno, "cobete" creo que está bien dicho, al igual que "nucelar" xD
0 K 9
#13 amusgada
#1 asesinar bebés, guay, me pueo ir de vacaciones luego y no problemo. 26 días seguidos de despertares interrumpidos y ya están llorando
1 K 29
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Recordad que cuando Israel necesitó mandar a los suyos a Israel puso bombas en Irán a los suyos
4 K 57
#5 omega7767
genocidio sangriente a civiles. Bombardeando, gaseando, colonizando, violando, torturando en tropecientos paises a la vez. Ni con la pasta que les regalamos de europa y EEUU da para tanto
3 K 49
Mauro_Nacho #14 Mauro_Nacho
#12 No hay censura, inocente.
Censura en tiempos de guerra: las denuncias de periodistas y medios de comunicación.
www.france24.com/es/programas/en-contexto/20260317-censura-en-tiempos-
2 K 41
Mauro_Nacho #11 Mauro_Nacho *
Los difícil de entender es como un estado como Israel puede llevar a cabo tantas guerras, el Israel moderno desde su fundación en 1948 es una sucesión de guerras, además de genocidios y crímenes contra la humanidad. Hay una censura para que se conozcan imágenes de los efectos que está sufriendo por los bombardeos de Irán, porque eso destruye la animo del país y su imagen.
2 K 41
Meneanauta #12 Meneanauta
#11 No me creo de la censura. Cualquier impacto sale, lo que pasa que son pocos y muy poco trascendentes
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#7 marcotolo
lo del victimismo esta basura genocida lo lleva en la sangre
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#15 Suleiman
Es curioso, porque pones la Tv convencional y parece que ya este ganada la guerra y que a Israel no le ha afectado en absoluto.Iran esta de rodillas pidiendo clemencia, liuego entras a meneame y ves que no todo es como lo cuentan...
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#3 Saville
No caerá esa breva..
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Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Metiendo presion para reclutar mas soldados a la fuerza.
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#17 solojavi
Y eso con el apoyo de taco, en cuanto empiecen los muertos y EEUU tenga que retirarse veremos que pasa con los países cercanos a Israel.
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DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
A ver como de patriotas son los nuevos en alistarse...

En españa mucha gente dice ser patriota pero me gustaría ver cuantos se alistan voluntariamente y van a una guerra. Conmigo que no cuenten, claro que yo soy independentista... pero vamos, tampoco me alistaría por Catalunya xD
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menéame