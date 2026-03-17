Jefe de Estado Mayor de Israel advierte: "Las FDI se están colapsando" [Eng]

El jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, dijo el miércoles por la noche durante una discusión en el Gabinete de Seguridad que las FDI están lidiando con una presión inusual, incluso afirmando que está "levantando 10 banderas rojas" y que el ejército está "colapsando sobre sí mismo". Sus comentarios se produjeron en el contexto de la multitud de tareas, la carga de los soldados de reserva, la falta de progreso en la aprobación de la ley de reclutamiento, la extensión del derecho de reserva y, en el contexto, el establecimiento de nuevos asentamiento