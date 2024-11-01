El ejército de Estados Unidos eleva la edad máxima de reclutamiento a 42 años y elimina las restricciones sobre la marihuana (ENG

El Ejército de Estados Unidos ha elevado la edad máxima de alistamiento a 42 años y ha eliminado una barrera para posibles reclutas que tengan una condena legal por posesión de marihuana o de parafernalia relacionada con drogas Las personas de hasta 42 años ahora pueden alistarse en el Ejército, la Guardia Nacional del Ejército y las Reservas del Ejército, según la nueva normativa, lo que eleva el límite anterior de 35 años