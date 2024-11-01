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El ejército de Estados Unidos eleva la edad máxima de reclutamiento a 42 años y elimina las restricciones sobre la marihuana (ENG

El ejército de Estados Unidos eleva la edad máxima de reclutamiento a 42 años y elimina las restricciones sobre la marihuana (ENG

El Ejército de Estados Unidos ha elevado la edad máxima de alistamiento a 42 años y ha eliminado una barrera para posibles reclutas que tengan una condena legal por posesión de marihuana o de parafernalia relacionada con drogas Las personas de hasta 42 años ahora pueden alistarse en el Ejército, la Guardia Nacional del Ejército y las Reservas del Ejército, según la nueva normativa, lo que eleva el límite anterior de 35 años

| etiquetas: ejército , ee.uu.estads unidos , reclutamiento , militar , marihuana , 42 años
9 2 0 K 113 politica
16 comentarios
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Comentarios destacados:    
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
America needs you!
Joint the army!  media
6 K 77
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Pero luego no dejan a los transexuales xD
2 K 48
#10 solojavi
#2 De momento, en cuanto pasen a reclutamiento obligatorio y suban las estadísticas trans se verán obligados a cambiar la norma.
1 K 23
Metabarón #5 Metabarón
Venga, te perdonamos los porros si te dejas reventar.
2 K 38
#8 Tronchador. *
Tengo 42, me dan un fusil y me dicen que me arrastre por fango, rocas y/o polvo, y me levanto para que me acierten un tiro.
3 K 31
Dramaba #13 Dramaba
#8 No, hombre!! Pilla al primer oficial que veas y le das 9 mm de amor. Que sirva para algo tu muerte, al menos... :troll:
0 K 10
azathothruna #4 azathothruna
Viejos gordos lentos y drogos.
Que puede malir sal? :shit: :troll:
1 K 27
tul #14 tul
#4 esperate que en breve reclutan tambien a los retrasados como cuando vietnam
0 K 14
capitan__nemo #9 capitan__nemo
¿Pero haran pruebas de drogas una vez reclutados y expulsaran a los que den positivo?
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tul #16 tul
#9 entonces no les queda nadie
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Yuhuuu, ya puedo ir to ciego a pegar tiros.
0 K 12
#12 Poll
Es para dar continuidad laboral a los del ICE.
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Sinyu #7 Sinyu
Justo ahora, es que les faltan cabezas para los cascos, o que eso de ir a conocer mundo ya no les interesa
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
No se yo si fumados van a querer guerrear mucho...
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NoEresTuSoyYo #11 NoEresTuSoyYo
#6 no se trata de fumados sino los que fueron multados o condenados por tenencia.

Aunque en muchos estados es legal y no te pueden discriminar a la hora de una entrevista ( me ha pasado a mi) a nivel federal sigue siendo ilegal y una detención aun en un estado legal, puede afectar a cualquier trabajo que dependa de fondos federales.
1 K 27
#15 DonaldBlake
Los veteranos ya pueden morir en Oriente Medio, en vez de dar por saco en los EEUU con sus quejas de mierda.
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menéame