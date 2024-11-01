El ejército de Estados Unidos eleva la edad máxima de reclutamiento a 42 años y elimina las restricciones sobre la marihuana (ENG

El Ejército de Estados Unidos ha elevado la edad máxima de alistamiento a 42 años y ha eliminado una barrera para posibles reclutas que tengan una condena legal por posesión de marihuana o de parafernalia relacionada con drogas Las personas de hasta 42 años ahora pueden alistarse en el Ejército, la Guardia Nacional del Ejército y las Reservas del Ejército, según la nueva normativa, lo que eleva el límite anterior de 35 años
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Joint the army!
Que puede malir sal?
Aunque en muchos estados es legal y no te pueden discriminar a la hora de una entrevista ( me ha pasado a mi) a nivel federal sigue siendo ilegal y una detención aun en un estado legal, puede afectar a cualquier trabajo que dependa de fondos federales.