Israel vuelve a cargar contra España: "Está jugando un juego incomprensible, incumple como miembro de la UE y de la OTAN
“En este momento recordamos y vemos qué países se unen a la campaña. Quiénes nos respaldan, quiénes se comunican y nos apoyan, y también vemos a países como España”, ha asegurado.
etiquetas
israel
españa
irán
guerra
actualidad
actualidad
#7
karakol
Si los genocidas cargan contra ti es que estás en el lado correcto de la Historia.
#4
ombresaco
Interesante que Israel, que incumple muchas resoluciones de la ONU (organización a la cual pertenece), critique a España porque según ellos incumple como miembro de la OTAN y de la UE (organizaciones donde Israel no está)
#8
cenutrios_unidos
Israel no es OTAN cacho nazi subnormal. Y dicho esto habéis empezado la agresión vosotros sin ONU y sin pollas así que ya os podéis ir a tomar por culo.
#10
elTieso
Por algo os echamos de aquí.
#1
fofito
Israel genocida!
#5
luckyy
Que sepan los nazis estos que no van a durar mucho
#6
XtrMnIO
En España por fin tenemos algo de dignidad, no como el resto de lamebotas.
#11
ur_quan_master
Israel no es miembro no de la OTAN ni de la UE. Mejor se callan.
#3
F.c.r
Ascazo de PUTO PAIS!!!, para ellos, qué tipo de juego es el comprensible? El que digas que todo ok, que está de lujo, el bombardeo de colegios, hospitales, caravanas de civiles que no saben dónde ir, el dejar morir de hambre, sin medicamentos a un pueblo entero... Para estos PUTOS nazis, qué es lo comprensible ?
#9
Cherenkov
¿Por donde decís que nos vais a comer las pelotas?
#2
CharlesBrowson
Me pillas desayunando unas ricas tostadas con jamon, aceite y tomate, con un cafe con leche...no es muy kosher que digamos, luego te explico
