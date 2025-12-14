Israel señala a España como el país europeo más hostil tras el boicot a Eurovisión

Un acto hostil de un país hostil. Así interpreta Israel la decisión de la emisora pública española RTVE de no participar en el próximo concurso de Eurovisión por su presencia. En opinión de los emisarios israelíes en la sede gubernamental de Bruselas, la decisión de RTVE, que vinculan claramente a las directrices del Gobierno de Pedro Sánchez, equivale a un acto de hostilidad de difícil comprensión, entre otras cosas porque con el plan de paz impulsado por Donald Trump han terminado los bombardeos en la franja de Gaza. Miembros destacados de la
| etiquetas: israel , eurovisión , genocidio , españa , boicot
Orgulloso de que los nazis del siglo XXI me consideren hostil
Solo nos falta detener y juzgar a algún terrorista de IDF
Panda de alimañas...
Estos son de los que piensan que "si con meterte la ha dolido, con sacarte la he cumplido"
Orgulloso, esta vez y sin que sirva de precedente, de la posición del Gobierno de España y de los españoles que condenan sin paliativos a estos miserables genocidas.
Que les den con una caña rota.
Porque empieza uno asesinando, luego pasa por robar y al final se lleva hasta las propinas del platillo.