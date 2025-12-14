edición general
Israel señala a España como el país europeo más hostil tras el boicot a Eurovisión

Un acto hostil de un país hostil. Así interpreta Israel la decisión de la emisora pública española RTVE de no participar en el próximo concurso de Eurovisión por su presencia. En opinión de los emisarios israelíes en la sede gubernamental de Bruselas, la decisión de RTVE, que vinculan claramente a las directrices del Gobierno de Pedro Sánchez, equivale a un acto de hostilidad de difícil comprensión, entre otras cosas porque con el plan de paz impulsado por Donald Trump han terminado los bombardeos en la franja de Gaza. Miembros destacados de la

DrToxic #4 DrToxic
Lo han clavado, francamente. Y es motivo de orgullo ser el país más hostil contra esos malditos genocidas.
30
Fj_Bs #9 Fj_Bs
#4 orgulloso de los que se oponen a Israel , no de cierta derecha aca , que solo da asco
5
JackNorte #1 JackNorte
Yo señalo a Israel como el pais mas genocida de la actualidad. puestos a señalar.
22
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Mas hostil que llevar a cabo un genocidio, y a sesinar a decenas de miles de niños...
Orgulloso de que los nazis del siglo XXI me consideren hostil
12
Kasterot #3 Kasterot *
Si es por hostil (por decirlo suave) Israel está en la puta Champions hace décadas.
7
loborojo #6 loborojo
Orgulloso de mi Españita antigenocida.
Solo nos falta detener y juzgar a algún terrorista de IDF
7
themarquesito #23 themarquesito
Ganas tenía de soltar esta frase de manera perfectamente pertinente: ¡A llorar a Jerusalén!
3
XtrMnIO #21 XtrMnIO
Ya, que no los dejamos asesinar a miles de niños tranquilamente..,

Panda de alimañas...
3
toshiro #16 toshiro
Hostil con su genocidio y hostil con su política de saqueo de Palestina. No tiene que ver con los semitas, ni con los judíos. Somos hostiles con las personas (no importa la religión) que matan palestinos para arrebatarles su tierra.
4
Draakun #19 Draakun
Me alegro de que lo hayan pillado. Que España no sea su primera opción cuando tengan que emigrar.
3
Herumel #12 Herumel
" un acto de hostilidad de difícil comprensión, entre otras cosas porque con el plan de paz impulsado por Donald Trump han terminado los bombardeos en la franja de Gaza."

Estos son de los que piensan que "si con meterte la ha dolido, con sacarte la he cumplido"

:palm:
3
Ludovicio #15 Ludovicio
Esto si le hace sentir a uno orgulloso de su país y no la mierda del fútbol.
3
OrialCon_Darkness #11 OrialCon_Darkness
Vaya cojonazos tienen los hijosdeputa sionazis, como que han terminado los bombardeos? Acaso han dejado de matar gente?
3
Huaso #7 Huaso
Si lo que buscan es hostilidad en un país no árabe que miren hoy en Australia.
3
#8 solojavi
Han sembrado muuuchos vientos, va siendo hora de que recojan sus buenas tempestades.
3
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#8 Australia?
0
#25 Barriales
#14 conociendo a los sionazis, no me extrañaría que fuese falsa bandera.
0
Andreham #17 Andreham *
El día que gane la ultraderecha (es decir, las próximas elecciones) la comida de rabo, las "ofrendas" para "resarcirse" y la más que probable represión que va a haber en España para con Israel va a ser de ordago.
2
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
Ladran luego...
2
#27 cajadecartonmojada
¡Y a mucha honra!
1
Pablosky #24 Pablosky
Debe ser la primera vez que The Ojete publica algo que es verdad y al mismo tiempo es buena noticia xD
1
karakol #26 karakol
#24 Lo han publicado porque, en su cabeza, les ha sonado como un ataque al Perro y les ha parecido bien para su línea editorial.

Orgulloso, esta vez y sin que sirva de precedente, de la posición del Gobierno de España y de los españoles que condenan sin paliativos a estos miserables genocidas.

Que les den con una caña rota.
0
neo1999 #18 neo1999
Pues que se vayan de vacaciones a otro lado.
1
Mauro_Nacho #20 Mauro_Nacho
Es curioso ser el país más hostil de Israel, curiosamente ellos están en la zona más Oriental del Mediterráneo y España en la parte más Occidental. Somos ambos países mediterráneos. Hay algo maravilloso de España y es el legado de la cultura islámica en España, tenemos ese pasado que da a España una visión algo diferente a lo que es el resto de Europa. Y me alegro en lo más profundo de mi corazón que digan que sienten la hostilidad de España por el boicot a Eurovisión, un concurso chuminero,…   » ver todo el comentario
0
Metabarón #10 Metabarón
Llorones hijos de puta.
0
#5 DonaldBlake
Esto demuestra que los Reyes Católicos también hicieron algo bueno.
0
Pablosky #22 Pablosky
#5 Hombre... sionistas no eran los que expulsaron precisamente. No nos equivoquemos, los malos son los sionistas, no los judíos.
1
#28 Tecar *
Uno puede estar en su derecho de ser un genocida, pero por favor no hay que ser tan gilipollas como para calificar un país como hostil por no acudir a un cutre-festival de canciones.
Porque empieza uno asesinando, luego pasa por robar y al final se lleva hasta las propinas del platillo.
:troll:
0

