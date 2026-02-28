edición general
Israel alerta de un lanzamiento de misiles a su territorio tras atacar Irán

El Ejército de Israel detectó un lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en represalia por el bombardeo israelí contra Teherán a primera hora de este sábado, informaron las fuerzas armadas en un comunicado. "Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", recoge el comunicado castrense.

teneram
Según Aljazeera, se escuchan explosiones en Israel aje.news/p4rw7y?update=4345024

NPCMeneaMePersigue
#1 BOOM BOOM BOOM TEL AVIV

(boom boom la secta de pederastas en español)

teneram
#5 Una segunda tanda detectada aje.news/p4rw7y?update=4345045

marcotolo
ninguna pena por lo que le pase a los israelies despues de este nuevo ataque gratuito,
llevan votando gobiernos durante mas de 70 años para que cometan asesinatos y genocidios
de manera sistematica y continua, esto es lo que buscan realmente,
verlos como victimas o algo similar, es realmente ridiculo

manzitor
Y por cierto. ¿Que opina vox que su financiador y su icono espiritual se agredan mutuamente?

ipanies
#7 Piensa que sus votantes no son capaces de señalar en un mapa a unos no a otros...

chewy
#7 los iraníes que apoyan a vox son los persas exiliados, a los que están atacando son los ayatollah que son los que están en iran, que son los mismos que le pagaban por la TV a iglesias.

DonaldBlake
#7 Su financiador e icono espiritual son lo mismo :take: :take: :take: :take: :take: :take:

ipanies
Irán es inmenso y con mucha población, estos bombardeos son absurdos si no se acompaña de una invasión sobre el terreno y eso es inviable.
Se puede considerar que estos ataques son terroristas, nada más.
Morirán unos cuantos civiles de ambos bandos y a otra cosa...
Por cierto, el nombre de la operación es un puto chiste... FURIA ÉPICA!!!
xD :palm:

Esfingo
#8 Con una campaña aérea te pueden dejar el país hecho un solar, sin capacidad industrial ni militar, unas risas según tu.

Otra cosa controlar el país que sin invasión terrestre no es posible pero no es lo buscado sino una revuelta interna.

ipanies
#11 Rusia lleva mucho tiempo bombardeando y sobre el terreno en un país cuatro veces más pequeño y con la mitad de la población y ahí está atascado.
Estos bombardeos anunciados hace semanas no hacen ni un arañazo al régimen de los ayatolás... Otro tema es que van a sufrir, otra vez, la población civil, por eso estos ataques son terroristas y nosotros, si no nos desmarcamos, somos cómplices del terrorismo israelí y estadounidense.

Esfingo
#27 Rusia no domina el espacio aéreo de Ucrania cosa que Israel (ya lo tuvo) y EEUU van a tener.

BM75
#8 ¿En serio te hace gracia el tema? Porque estamos a las puertas de un infierno...

ipanies
#18 Me hace gracia que ese "infierno" este planeado por anormales capaces de poner semejante nombre a esta pantomima que estamos viviendo otra vez.

Lenari
#8 Depende de adonde apunten.

Ahora mismo Irán tiene unos problemas de abastecimiento de agua brutales. Si apuntan ahí, con mínimo esfuerzo pueden dejar al país sin agua, y la población está al borde de un levantamiento.

No necesitas invadir el país si su propia población se carga al gobierno.

ipanies
#21 Eso se llama terrorismo o delitos de lesa humanidad.

Toponotomalasuerte
Se escuchan explosiones en telaviv, galilea y golan.
Está atacando tb Iraq lanzando misiles contra Israel y se dice que Yemen tb ...

Segundo ataque de EEUU y sionazis . Están bombardeando Teherán.

Irán está atacando la base yanki de bahrein.
Impactos en galilea y tel aviv

Toponotomalasuerte
#2 se interceptaron ataques iraníes en Qatar tb y cerró el espacio aéreo.
Irán está atacando bases yankis.

Mustela
#14 Gracias por la info!

Dib8
#2 Y ojo porque esta vez puede escalar. Iran ha respondido con ataques a bases de USA en bahrein, qatar y los huties hay reportes de ataques en el mar rojo.

no quiero sonar amarillista pero, Llenad el tanque de gasolina x si acaso.

Apotropeo
En pleno Shabat, saltándose sus principios religiosos, atacan a otro país; y les sorprende que los otros se enfaden.
Supongo que habiéndose saltado las leyes religiosas, esta vez, yahvé no está con ellos.
:troll:

soberao
#9 La bolsa y el dinero está antes que la religión. La religión es como argumento para justificar lo injustificable. Si esta gente tuviera fe en su Dios y en la promesa de la tierra prometida no tendría ejércitos porque su Dios proveería...

javic
#9 Los principios religiosos sirven para tener controladas a las ovejas.

calde
#9 Los "guardianes de la paz" lanzan un "ataque preventivo" para "evitar" la guerra.

PREMIO NOBEL YA!

:shit:

soberao
Pues tienen a tiro el portaaviones americano que esta en las costas de Israel y les da tiempo a abrir las noticias en USA con el hundimiento (¿Han medido bien lo de este ataque y las posibles respuestas?)
:shit: www.meneame.net/story/portaaviones-uss-gerald-r-ford-arriba-costa-isra

Perrota
Hay que salvar a los ayatolás ya que sin enemigo, que van a hacer los fanáticos sionistas, ¿trabajar? Eso imposible.

Aguarrás
No les deseo nada bueno a los sionazis. Nada.

oceanon3d
Como de mal esta todo que deseo que EEUU y Israel sufran ... que le hundan un portaviones y destruyan ciudades sionistas.

Ojala Iran tenga algunos nukes rusos y hagan una demostración de fuerza.

Mi humanismo con estos terroristas internaciones lo tengo apartado.

Preparad la cartera chavales ...esta guerra os va a salir aquí por unos miles de euros.

BastardWolf
Que se jodan, por no haber respetado el Sabat

Mark_
Que tampoco le viene mal a Trump un chorreo de nuevas noticias para tapar las cositas de Epstein, los campos de concentración en suelo estadounidense, las barbaridades del ICE, no.

Cincocuatrotres
Que malo es Putin

maquingo
Espero que des len de lleno y desparezcan

AlbertoPiO
Espero que alguno sea nuclear

mosfet
Cerrarán el estrecho de ormuz?

soberao
#17 Hace unos días EE.UU perdió un dron en el estrecho de Ormuz, un Mq4c-triton que vale 220 millones de dolares el aparato.
defencesecurityasia.com/en/us-navy-mq4c-triton-vanishes-persian-gulf-e
en.defence-ua.com/news/iran_may_have_shot_down_second_us_mq_4c_triton_
Ahora habrán bajado de precio cuando se pueden detectar y destruir.
0 K 15

menéame