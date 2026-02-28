Israel alerta de un lanzamiento de misiles a su territorio tras atacar Irán

El Ejército de Israel detectó un lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en represalia por el bombardeo israelí contra Teherán a primera hora de este sábado, informaron las fuerzas armadas en un comunicado. "Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", recoge el comunicado castrense.
| etiquetas: israel , irán , misiles
(boom boom la secta de pederastas en español)
llevan votando gobiernos durante mas de 70 años para que cometan asesinatos y genocidios
de manera sistematica y continua, esto es lo que buscan realmente,
verlos como victimas o algo similar, es realmente ridiculo
Se puede considerar que estos ataques son terroristas, nada más.
Morirán unos cuantos civiles de ambos bandos y a otra cosa...
Por cierto, el nombre de la operación es un puto chiste... FURIA ÉPICA!!!
Otra cosa controlar el país que sin invasión terrestre no es posible pero no es lo buscado sino una revuelta interna.
Estos bombardeos anunciados hace semanas no hacen ni un arañazo al régimen de los ayatolás... Otro tema es que van a sufrir, otra vez, la población civil, por eso estos ataques son terroristas y nosotros, si no nos desmarcamos, somos cómplices del terrorismo israelí y estadounidense.
Ahora mismo Irán tiene unos problemas de abastecimiento de agua brutales. Si apuntan ahí, con mínimo esfuerzo pueden dejar al país sin agua, y la población está al borde de un levantamiento.
No necesitas invadir el país si su propia población se carga al gobierno.
Está atacando tb Iraq lanzando misiles contra Israel y se dice que Yemen tb ...
Segundo ataque de EEUU y sionazis . Están bombardeando Teherán.
Irán está atacando la base yanki de bahrein.
Impactos en galilea y tel aviv
Irán está atacando bases yankis.
no quiero sonar amarillista pero, Llenad el tanque de gasolina x si acaso.
Supongo que habiéndose saltado las leyes religiosas, esta vez, yahvé no está con ellos.
PREMIO NOBEL YA!
www.meneame.net/story/portaaviones-uss-gerald-r-ford-arriba-costa-isra
Ojala Iran tenga algunos nukes rusos y hagan una demostración de fuerza.
Mi humanismo con estos terroristas internaciones lo tengo apartado.
Preparad la cartera chavales ...esta guerra os va a salir aquí por unos miles de euros.
defencesecurityasia.com/en/us-navy-mq4c-triton-vanishes-persian-gulf-e
en.defence-ua.com/news/iran_may_have_shot_down_second_us_mq_4c_triton_
Ahora habrán bajado de precio cuando se pueden detectar y destruir.