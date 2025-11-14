Islandia activa la alerta global por riesgo de colapso de la corriente oceánica que regula el clima del Atlántico norte

El país se convierte en el primero del mundo en elevar un fenómeno específico a la categoría de riesgo existencial dentro de su Consejo de Seguridad Nacional
Y por eso cuando leo a los europedos quejarse de que no hay nieve para esquiar, da rabia y risa.
Pasa lo mismo en tu zona con la desaparición de los glaciares andinos, muchas ciudades dependen de ellos para el abastecimiento de agua.
Mi mama culpaba a las pruebas nucleares.
Yo a que los colonizadores malgasten oxigeno.
Solo afecta al hemisferio norte
El 84% de la población y el 90% del PIB.
me daria lo que este al sur y este del mediterraneo, mar negro y volga.
