Islandia activa la alerta global por riesgo de colapso de la corriente oceánica que regula el clima del Atlántico norte

El país se convierte en el primero del mundo en elevar un fenómeno específico a la categoría de riesgo existencial dentro de su Consejo de Seguridad Nacional

12 comentarios
azathothruna #8 azathothruna
#4 Si.
Y por eso cuando leo a los europedos quejarse de que no hay nieve para esquiar, da rabia y risa.
Guanarteme #9 Guanarteme
#8 Si es para esquiar también me río; luego recuerdo que es agua que ya no está y no me hace tanta gracia.

Pasa lo mismo en tu zona con la desaparición de los glaciares andinos, muchas ciudades dependen de ellos para el abastecimiento de agua.
azathothruna #10 azathothruna
#9 Lo se
Mi mama culpaba a las pruebas nucleares.
Yo a que los colonizadores malgasten oxigeno.
azathothruna #3 azathothruna
Ya me vi la peli.
Solo afecta al hemisferio norte
Guanarteme #4 Guanarteme
#3 Por allá son más de El Niño y La Niña :troll:
ChatGPT #5 ChatGPT
#3 solo…
El 84% de la población y el 90% del PIB.
azathothruna #6 azathothruna
#5 En asia no afectaria tanto.
me daria lo que este al sur y este del mediterraneo, mar negro y volga.
ChatGPT #7 ChatGPT
#6 vas centrando el tiro xD
Gry #1 Gry
Si aquí nos tocarían inviernos como los de Nueva York en Islandia sin la Corriente del Golfo iban a estar como en Yakutia...
Sabbath #2 Sabbath
Gente coherente. Una pena que sean tan pocos.
elsnons #12 elsnons
La que ha liado Mazon con el Ventorro
