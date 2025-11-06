Irán, el país de musulmanes radicales, dedica estación de metro a la Virgen María

Las comunidades armenia y asiria valoraron el reconocimiento de su fe con este signo oficial en la estación del metro, cerca de la catedral, construida entre 1964 y 1970 por la Hermandad de San Sergio, que es el corazón del cristianismo armenio de Teherán. Se restauró en 2006. Los cristianos no llegan al 1% de la población de Irán, un país que tiene 92 millones. Los cristianos están reconocidos oficialmente por la Constitución y se les permite la práctica de su fe, aunque se les prohíbe el proselitismo.