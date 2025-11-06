edición general
Irán, el país de musulmanes radicales, dedica estación de metro a la Virgen María

Las comunidades armenia y asiria valoraron el reconocimiento de su fe con este signo oficial en la estación del metro, cerca de la catedral, construida entre 1964 y 1970 por la Hermandad de San Sergio, que es el corazón del cristianismo armenio de Teherán. Se restauró en 2006. Los cristianos no llegan al 1% de la población de Irán, un país que tiene 92 millones. Los cristianos están reconocidos oficialmente por la Constitución y se les permite la práctica de su fe, aunque se les prohíbe el proselitismo.

#1 eipoc
¿Musulmanes radicales? Está gente o no conoce Irán o tienen la vara de medir en el orto.
#1 eipoc
#9 Pertinax
#1 Irán es una teocracia islámica. Si es o no radical, queda a la valoración de cada cual, pero que quien manda y ordena en la política iraní es Alá a partir de las interpretaciones de sus líderes supremos resulta poco, o nada discutible.

Yo llamaría a Alí Jamenei Líder Supremo Follacabras, pero está mal visto.
#11 eipoc
#11 eipoc
#9 de radicales tienen más bien poco. Si fuesen radicales se habrían llevado a Israel por delante, sin importar las consecuencias. Son persas y la cultura que tienen detrás es admirable. Otra cosa es que la basura mediática que te apetezca tragar de occidente, por la que Gadafi tenía el país más avanzado económicamente y socialmente de toda África, pero le tachaban de malvado dictador.
5 K 62
#13 Pertinax
#11 Todo depende de lo que tú consideres radical.

Y me da, llamame loco, que si su último enfrentamiento armado con Israel terminó unos días después de ciertos bombardeos, no se debió a sus preferencias. Si pudiesen elegir...
#14 eipoc
#14 eipoc
#13 no sé, veamos tú vara de medir. ¿Cómo de radical agresivo consideras a Israel?
0 K 10
#15 Pertinax
#14 Busca en mis comentarios y lo sabrás. Yo no me justifico ante casi nadie.
0 K 12
#17 eipoc
#15 sí, de momento veo haces el doble juego de occidente, condenas a Israel pero echas pestes del Hamás, que es parte de la defensa armada y legítima del pueblo Palestino. Les niegas su derecho a la defenderse, lo que es una postura bastante miserable y despreciable.
1 K 22
#20 Pertinax
#17 Que Hamás está conformado básicamente por follacabras creo que es una opinión respetable como cualquier otra. Y que Irán la gobierna Alá y sus marcianadas teocéntricas de fanáticos religiosos, también. Que tampoco es algo muy diferente al lema de los billetes de dólar.

Lo cual no justifica, en ningún caso, y bajo ningún concepto, el genocidio que los hijos de puta que gobiernan Israel está cometiendo contra civiles y niños palestinos, por el que merecen que se les repudie hasta la venida…   » ver todo el comentario
0 K 12
#6 bronco1890
No tiene nada de extraño: los musulmanes consideran a Jesús (Isa) como un profeta muy importante de Alá y creen en su nacimiento virginal. También honran a su madre.
2 K 34
#8 Supercinexin
#6 Tiene bastante de raro en el sentido de que los musulmanes no hacen representaciones de sus santos y figuras religiosas y en esa estación se ve claramente una representación de la Virgen María, que sí está permitida en el Cristianismo. O sea, lo han hecho para los cristianos, no por nada relacionado con las creencias islámicas.
1 K 27
#12 bronco1890
#8 Porque son chiitas, no sunitas, no son tan estrictos en este aspecto.
0 K 11
#2 Pertinax
No es tan raro, María también es venerada en el islamismo.
2 K 30
#3 Mauro_Nacho
Además de pequeñas comunidades de cristianos también hay comunidades de judíos que conviven en un país de musulmanes radicales. Tambien esta zoroastrismo es una religión monoteísta antigua, originada en la antigua Persia, basada en las enseñanzas del profeta Zoroastro.
1 K 27
#16 diablos_maiq
#3 y perseguida en irán. O eso me dice un refugiado de allá.
0 K 10
#22 YSiguesLeyendo
ESTA WEB PERTENECE A LOS LEGIONARIOS DE CRISTO!! a ver si nos informamos antes de dar visitas y por tanto pasta a según qué organizaciones (de nada)
0 K 20
#10 Torrezzno
Radicales son los que mandan. La gente de a pie no lo es. Conozco una iraní de primera mano y es una chica de lo mas normal. Es lo que tienen las teocracias
0 K 20
#18 diablos_maiq
#10 De lo que tú hablas es de la enorme diferencia que duele haber entre la gente real y los estereotipos.

Lo malo es que se suele opinar sobre los segundos.
0 K 10
#21 diablos_maiq
#18 duele suele
0 K 10
#4 rogerillu
Seguro que ahora todos los musulmanes se convierten al cristianismo. Ah no claro…
0 K 10
#7 pirat
Religiosos peligrosos
0 K 8
#5 alcama
Se les llama musulmanes radicales por ahorcar homosexuales, no por poner o no poner lo que quieran ellos. La tolerancia es a aceptar diversas opciones. A ver si se entiende
0 K 7

menéame