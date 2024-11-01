Iran: cientos de cadáveres ya no caben en las morgues /EN/

El personal de varios hospitales de Irán ha dicho a la BBC que sus instalaciones están abrumadas por pacientes muertos o heridos, mientras continúan las importantes protestas antigubernamentales. Un médico de un hospital de Teherán dijo que hubo "disparos directos a las cabezas de los jóvenes, también a sus corazones", mientras que un doctor dijo que un hospital oftalmológico en la capital había entrado en modo de crisis. Dos de los trabajadores médicos que hablaron con la BBC dijeron que trataron heridas de bala tanto de munición real como d
| etiquetas: iran , cadaveres , protestas , régimen ayatolas , morgues
"“Feliz Año Nuevo a todos los iraníes que están en las calles. También a todos los agentes del Mossad que caminan junto a ellos”"
Poco mas hay que decir.
P.D: Las revueltas de la gente de Iran son legitimas, lo que me temo es que los estan instrumentalizando para cambiar el regimen y poner a un amigo de EEUU e Israel sin importarles una mierda lo que le pase a la gente
Y quien le importa eso ahora? A quien cojones le importa de quien sea amigo o enemigo el próximo gobierno?
Dejamos que les maten por si acaso el próximo gobierno es amigo de Israel? Y si esa es la solución al conflicto? A quien cojones le importa? Dejamos que muera gente hasta que haya una nueva dictadura contra Israel? Sois pesadisimos tío. Nunca en mi vida he visto tanta falacia y tanta falsedad en un tema. De verdad dejamos que los maten y los torture hasta que digan que no serán amigos de Israel?
Efectivamente , Irán es quien está pulsando el gatillo, pero hay quien está agitando para que Irán pulse el gatillo.
Hay quien está echando gasolina al fuego, ¿es tan difícil de entender ?
No puede la gente condenar a Iran, y tambien a USA y a Israel ?
O como va esto ?
Cualquier persona con un mínimo de criterio de izquierdas debería estar animando y apoyando.
Que es una puta teocracia asesina. No hay discusión que valga al respecto. Matan gente, torturan, tienen su propia SS, prohíben a las personas tocar se bajo pena de latigazos. Pero que cojones me va a importar a mi ahora quien esté allí? Si yo pudiera le daba un arma a cada ciudadano exactamente igual que habría hecho en España contra Franco.
Esos son los agentes agitadores. Lo demás es demagogia.
Fuente: Pablo Iglesias youtu.be/jjeVbE3dL4Q?si=rsy4xTxFdpVe4ziR
Yo te recomendaría dejarles a su aire, que suelten sus tonterías. Muchos hemos intentado muchas veces mantener conversaciones cabales con ellos pero están tan radicalizados que solo embisten, no piensan.
El ignore también es una buena herramienta. Así aparecen los ultras en gris y nos dejan a los normales hablar y lamentar esta terrible pérdida humana.
Espero que esa mierda que gobierna Irán caiga como lo hicieron Caucescu o Mussolini, pero que sea ya...y le ocurra lo mismo a Netanyahu y ese gobierno de mierda. Ya que estoy, noe olvido de Putin ni de los que mandan armas a Sudán. De Trump diría lo mismo, aunque con que le dé un jamacuco a el y al de Palantir , me conformaba.
Si esos iranís en vez de manifestarse huyeran a España, estarían llorando por el gran reemplazo... Y a la que uno de esos iranís cometiera un delito, encontrarían la manera de justificar cacerías nazis contra ellos y culpar a la izquierda de haber llegado a esa situación.
Esos son tus prejuicios. Estoy con cualquier revolución contra el fascismo.
Y si la izquierda no guardaría silencio no habría nada que criticar, nos callariamos como putas nosotros. Pero como están matando gente, los muertos no caben en la morgue y no dicen nada, pues los criticamos.
Solucion: que digan algo, que se posicionen a favor o en contra, por que no lo hacen?
Total ,si se posicionasen en contra les criticariais y si se posicionasen a favor tb.
Para que cojones queréis que se posicionen. Echad la mierda que tengáis que echar , que es lo que estáis haciendo... Y todos contentos.
De que me conoces a mi? Me conoces o es un prejuicio que te has montado en la cabeza de "yo que apoyo a las feministas eso me convierte en feminista y por ende el resto son machistas".????
Tengo malas noticias. Tus feministas no han dicho una mierda a favor de ninguna mujer en irán en esta revolución feminista. Solo nosotros. Las están masacrando, ya no caben en las morgue. A ver si no sois tan feministas ni nosotros tan poco...
Si dices apoyar los derechos humanos pero no te atreves a mostrar solidaridad con quienes luchan por su libertad en Irán, te has revelado. No te importa un comino que la gente sea oprimida y brutalizada mientras lo hagan los enemigos de tus enemigos
No en vano, los norteamericanos, estan ayudando a calentar el ambiente en Iran, para que la cosa escale aun mas.
Pero tu a lo tuyo...
Nadie en esta noticia habla de usa excepto tu. Es una jodida masacre, deberíamos estar todos a una para criticar esta barbaridad. Pero entráis aquí a criticar lo malos que son los que están sacando esto a la luz... Suerte en la vida, la vas a necesitar.
"deberíamos estar todos a una para criticar esta barbaridad"
Y que te hace pensar que yo defiendo estas masacres ? Ah si, tus prejuicios...
Tu si que vas a necesitar suerte, con la disonancia cognitiva que padeces, no sabes ni donde pisas.
tu falta de crítica al gobierno y apoyo al pueblo
El gobierno de Iran es un cancer.
Mi "falta de critica" dice el calientaestufas este...
Unámonos y critiquemos la masacre que llevan haciendo los sionazis en gaza desde ... Ya ni me acuerdo.
Si dices apoyar los derechos humanos pero no te atreves a mostrar solidaridad con quienes luchan por su libertad en Irán, te has revelado. No te importa un comino que la gente sea oprimida y brutalizada mientras lo hagan los enemigos de tus enemigos
En cuanto a mi. No tengo amigos ni enemigos en terreno de geopolítica. Si quieres, y como muestra, puedes buscar en mi perfil lo que he opinado desde… » ver todo el comentario
Pero tú a lo tuyo...
Obviamente, lo de siempre, a Trump la libertad del pueblo irani se la sopla, cortarle el petroleo a China no. Peroben este caso tengo que estar con las protestas. Esperemos que si cae el régimen, sea para bien.
Cadáveres apilados como sacos de harina unos encima de otros dentro de la capilla porque ya no caben en la morgue.
Los corruptos pidiendo 7000$ dólares a las familias para poder recuperar y enterrar a sus hijos.
Pobres iraníes.
Esto es lo que ocurre en las putas dictaduras cuando la cosa va mal y la gente protesta. Y aún hay imbéciles que añoran tiempos de Franco o suspiran por un gobierno como el chino.
Uhm, creo que la mujer a la que le metieron tres tiros en la cabeza el otro día por manifestarse en Mineápolis no era veinteañera. Me da que tenía treinta y pico.
Esperemos que esto termine pronto con un saldo de muertos relativamente pequeño. Una cosa está clara, no hay vuelta atrás, o se va el ayatola o saldrá con los pies pro delante. Los iraníes no lo van a perdonar.
