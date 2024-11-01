Iran: cientos de cadáveres ya no caben en las morgues /EN/

El personal de varios hospitales de Irán ha dicho a la BBC que sus instalaciones están abrumadas por pacientes muertos o heridos, mientras continúan las importantes protestas antigubernamentales. Un médico de un hospital de Teherán dijo que hubo "disparos directos a las cabezas de los jóvenes, también a sus corazones", mientras que un doctor dijo que un hospital oftalmológico en la capital había entrado en modo de crisis. Dos de los trabajadores médicos que hablaron con la BBC dijeron que trataron heridas de bala tanto de munición real como d