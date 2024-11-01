edición general
Iran: cientos de cadáveres ya no caben en las morgues /EN/

El personal de varios hospitales de Irán ha dicho a la BBC que sus instalaciones están abrumadas por pacientes muertos o heridos, mientras continúan las importantes protestas antigubernamentales. Un médico de un hospital de Teherán dijo que hubo "disparos directos a las cabezas de los jóvenes, también a sus corazones", mientras que un doctor dijo que un hospital oftalmológico en la capital había entrado en modo de crisis. Dos de los trabajadores médicos que hablaron con la BBC dijeron que trataron heridas de bala tanto de munición real como d

Veelicus #17 Veelicus
#12 Pompeo ha dicho literalmente
"“Feliz Año Nuevo a todos los iraníes que están en las calles. También a todos los agentes del Mossad que caminan junto a ellos”"
Poco mas hay que decir.
P.D: Las revueltas de la gente de Iran son legitimas, lo que me temo es que los estan instrumentalizando para cambiar el regimen y poner a un amigo de EEUU e Israel sin importarles una mierda lo que le pase a la gente
Javiersoler #22 Javiersoler *
#17 "para cambiar el regimen y poner a un amigo de EEUU e Israel sin importarles una mierda lo que le pase a la gente"

Y quien le importa eso ahora? A quien cojones le importa de quien sea amigo o enemigo el próximo gobierno?
Dejamos que les maten por si acaso el próximo gobierno es amigo de Israel? Y si esa es la solución al conflicto? A quien cojones le importa? Dejamos que muera gente hasta que haya una nueva dictadura contra Israel? Sois pesadisimos tío. Nunca en mi vida he visto tanta falacia y tanta falsedad en un tema. De verdad dejamos que los maten y los torture hasta que digan que no serán amigos de Israel?
aPedirAlMetro #25 aPedirAlMetro *
#22 Lo que importa, joder, es que hay que explicartelo tood, es que hay agentes agitadores, moviendo palancas paraque esto escale.

Efectivamente , Irán es quien está pulsando el gatillo, pero hay quien está agitando para que Irán pulse el gatillo.
Hay quien está echando gasolina al fuego, ¿es tan difícil de entender ?

No puede la gente condenar a Iran, y tambien a USA y a Israel ?
O como va esto ?
Pertinax #30 Pertinax
#25 Este es un país en el que sus habitantes se manifiestan, y el gobierno no los masacra por cientos, aún con ingerencias o desingerencias.
Javiersoler #31 Javiersoler
#25 y si yo pudiera estaría allí agitando también. Que cojones va a importar.
Cualquier persona con un mínimo de criterio de izquierdas debería estar animando y apoyando.
Que es una puta teocracia asesina. No hay discusión que valga al respecto. Matan gente, torturan, tienen su propia SS, prohíben a las personas tocar se bajo pena de latigazos. Pero que cojones me va a importar a mi ahora quien esté allí? Si yo pudiera le daba un arma a cada ciudadano exactamente igual que habría hecho en España contra Franco.
Javiersoler #36 Javiersoler
#25 el agente agitador es el ayatola con su gobierno fascista. 40 años de dictadura, de persecución a la izquierda, de gente viviendo en sótanos escondida por haber militdo en un partido de izquierdas o formado parte de una organización de izquierdas, de latigazos por tocar a una persona del sexo opuesto, de censura, de policía paramilitar asesinando gente, de mujeres tratadas como seres inferiores, de gastar el dinero en misiles a Israel, drones par Rusia, armamento nuclear y programas de Pablo iglesia en hispantv mientras la gente no puede comprar una barra de pan.
Esos son los agentes agitadores. Lo demás es demagogia.

Fuente: Pablo Iglesias youtu.be/jjeVbE3dL4Q?si=rsy4xTxFdpVe4ziR
#32 Abril_2025
#22 Estos meneantes tienen la cabeza podrida. Están muy mal de lo suyo.

Yo te recomendaría dejarles a su aire, que suelten sus tonterías. Muchos hemos intentado muchas veces mantener conversaciones cabales con ellos pero están tan radicalizados que solo embisten, no piensan.

El ignore también es una buena herramienta. Así aparecen los ultras en gris y nos dejan a los normales hablar y lamentar esta terrible pérdida humana.
#37 tyrrelco
#32 Es una mierda que Irán esté en la situación que está. También es una mierda que EE.UU vaya a meter la democracia donde antes metió la dictadura. Da miedo pensar qué nueva mierda va a exportar a Irán el Mossad y los gringos.
Espero que esa mierda que gobierna Irán caiga como lo hicieron Caucescu o Mussolini, pero que sea ya...y le ocurra lo mismo a Netanyahu y ese gobierno de mierda. Ya que estoy, noe olvido de Putin ni de los que mandan armas a Sudán. De Trump diría lo mismo, aunque con que le dé un jamacuco a el y al de Palantir , me conformaba.
#3 BurraPeideira_
Ahora os preocupan los iranís? Hace poco decíais que había que bombardearlos antes de que nos mataran a nosotros con bombas nucleares ilegales.
Javiersoler #4 Javiersoler
#3 quien ha dicho eso? Quien ha dicho que hay que bombardear a los iraníes. Me opongo a que bombardeen a ningún pueblo. Pero no me opongo a que saquen a hostias a los ayatolas o cualquier régimen islámico de oriente medio.
#7 Leon_Bocanegra
#3 les preocupa cualquier cosa que sirva para criticar a la izquierda.
Si esos iranís en vez de manifestarse huyeran a España, estarían llorando por el gran reemplazo... Y a la que uno de esos iranís cometiera un delito, encontrarían la manera de justificar cacerías nazis contra ellos y culpar a la izquierda de haber llegado a esa situación.
Javiersoler #9 Javiersoler
#7 "les preocupa cualquier cosa que sirva para criticar a la izquierda"

Esos son tus prejuicios. Estoy con cualquier revolución contra el fascismo.

Y si la izquierda no guardaría silencio no habría nada que criticar, nos callariamos como putas nosotros. Pero como están matando gente, los muertos no caben en la morgue y no dicen nada, pues los criticamos.
Solucion: que digan algo, que se posicionen a favor o en contra, por que no lo hacen?
#21 Leon_Bocanegra
#9 porque no les da la gana.
Total ,si se posicionasen en contra les criticariais y si se posicionasen a favor tb.
Para que cojones queréis que se posicionen. Echad la mierda que tengáis que echar , que es lo que estáis haciendo... Y todos contentos.
#39 pascuaI
#9 Hombre, no parece que a los que pensáis que las mujeres donde tienen que estar es fregando, ahora pueda interesaros mucho lo que les pasa a las mujeres de Irán. Más bien parece que lo que sí te interesa es echar mierda sobre algunos partidos, y para eso usas a las mujeres de países como este.
Javiersoler #42 Javiersoler
#39 "parece que a los que pensáis que las mujeres donde tienen que estar es fregando, ahora pueda interesaros mucho lo que les pasa a las mujeres de Irán."

De que me conoces a mi? Me conoces o es un prejuicio que te has montado en la cabeza de "yo que apoyo a las feministas eso me convierte en feminista y por ende el resto son machistas".????

Tengo malas noticias. Tus feministas no han dicho una mierda a favor de ninguna mujer en irán en esta revolución feminista. Solo nosotros. Las están masacrando, ya no caben en las morgue. A ver si no sois tan feministas ni nosotros tan poco...
Pertinax #2 Pertinax *
Por sus negativos les conoceréis. Matanzas buenas. ¡Putinismo presente!
Javiersoler #5 Javiersoler
#2 hay un tuit que he traducido del inglés que lo define a la perfección.

Si dices apoyar los derechos humanos pero no te atreves a mostrar solidaridad con quienes luchan por su libertad en Irán, te has revelado. No te importa un comino que la gente sea oprimida y brutalizada mientras lo hagan los enemigos de tus enemigos
bronco1890 #14 bronco1890 *
#5 No hay más que leer muchos comentarios de aquí: la falacia de "los enemigos de mis enemigos son mis amigos" como si el echo de que Irán lance misiles contra Israel le convirtiese automáticamente en una democracia avanzada al nivel de Noruega, por lo menos.
Javiersoler #20 Javiersoler *
#14 realmente son ladridos. El amo señala y ellos ladran. Lo que el perro no sabe es que el amo también sigue un dedo que señala. Es ridículo.
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#2 Estas matanzas le vienen mejor a tus amigos de USA que a Rusia.
No en vano, los norteamericanos, estan ayudando a calentar el ambiente en Iran, para que la cosa escale aun mas.

Pero tu a lo tuyo...
Javiersoler #12 Javiersoler *
#10 esos son tus prejuicios de si no es blanco tiene que ser negro.
Nadie en esta noticia habla de usa excepto tu. Es una jodida masacre, deberíamos estar todos a una para criticar esta barbaridad. Pero entráis aquí a criticar lo malos que son los que están sacando esto a la luz... Suerte en la vida, la vas a necesitar.
aPedirAlMetro #23 aPedirAlMetro *
#12 Un enmierdador conocido, saca a Putin... le respondo, y tu me vienes a llorar a mi diciendo no se que mierdas de "mis prejuicios". Tapate un poco, cinico.

"deberíamos estar todos a una para criticar esta barbaridad"
Y que te hace pensar que yo defiendo estas masacres ? Ah si, tus prejuicios...

Tu si que vas a necesitar suerte, con la disonancia cognitiva que padeces, no sabes ni donde pisas.
Javiersoler #24 Javiersoler
#23 "Y que te hace pensar que yo defiendo estas masacres ?"

tu falta de crítica al gobierno y apoyo al pueblo
aPedirAlMetro #29 aPedirAlMetro *
#24 Tus prejuicios, y tu cinismo
El gobierno de Iran es un cancer.

Mi "falta de critica" dice el calientaestufas este...
#26 Leon_Bocanegra
#12 Es una jodida masacre, deberíamos estar todos a una para criticar esta barbaridad

Unámonos y critiquemos la masacre que llevan haciendo los sionazis en gaza desde ... Ya ni me acuerdo.
Javiersoler #33 Javiersoler
#26 faltaría más..... Hablas de un tema y aparece otro a desprestigiar diciendo que, no, no es que Gaza.

Si dices apoyar los derechos humanos pero no te atreves a mostrar solidaridad con quienes luchan por su libertad en Irán, te has revelado. No te importa un comino que la gente sea oprimida y brutalizada mientras lo hagan los enemigos de tus enemigos
#35 Leon_Bocanegra
#33 eres tu el que ha sugerido que hay que estar todos a una porque esto es una masacre. Y como te conozco y no te he visto nunca estar a una con los que estaban contra la masacre en gaza... Pues quería que vieras que es a ti al que le importa un comino que la gente sea oprimida y brutalizada mientras lo hagan los enemigos de tus enemigos


En cuanto a mi. No tengo amigos ni enemigos en terreno de geopolítica. Si quieres, y como muestra, puedes buscar en mi perfil lo que he opinado desde…   » ver todo el comentario
#38 tyrrelco
#35 No le des tan fuerte a #33 si ya le cuesta pensar...
Pertinax #13 Pertinax *
#10 Sí, Irán está petado de Navy Seals matando manifestantes iraníes. Que los negativizadores sean todos putinistas no te da ninguna pista de lo que va la película.

Pero tú a lo tuyo...
aPedirAlMetro #19 aPedirAlMetro
#13 Si si, hazte el tonto, pretende no entender lo que te he escrito. :roll:
#16 surco *
#10 Las dos cosas son verdad. Trump esta moviendo el árbol pero es cierto que lo del régimen irani no tiene un pase.
Obviamente, lo de siempre, a Trump la libertad del pueblo irani se la sopla, cortarle el petroleo a China no. Peroben este caso tengo que estar con las protestas. Esperemos que si cae el régimen, sea para bien.
#40 tyrrelco
#16 Estar con las protestas sí, el problema es que no acaben como lo hicieron en Libia o Siria... Que los ejemplos son demasiado recientes para olvidarlos, y es el Mossad el que está metido hasta el cuello ahí.
#6 UNX
Qué pena que las balas nunca vayan a los ayatolás y sus perros.
#27 Abril_2025
La policía disparando a la cabeza de veinteañeros.

Cadáveres apilados como sacos de harina unos encima de otros dentro de la capilla porque ya no caben en la morgue.

Los corruptos pidiendo 7000$ dólares a las familias para poder recuperar y enterrar a sus hijos.

Pobres iraníes.


Esto es lo que ocurre en las putas dictaduras cuando la cosa va mal y la gente protesta. Y aún hay imbéciles que añoran tiempos de Franco o suspiran por un gobierno como el chino.
#41 pascuaI *
#27 La policía disparando a la cabeza de veinteañeros.

Uhm, creo que la mujer a la que le metieron tres tiros en la cabeza el otro día por manifestarse en Mineápolis no era veinteañera. Me da que tenía treinta y pico.
Natxelas_V #28 Natxelas_V *
Ojalá triunfe la doctrina Trump de extraer a la cúpula del país y meterlos en chirona lo antes posible. Realmente deberian de ser cascos azules de la ONU quienes lo hicieran, pero si lo hace USA, también me vale.
txutxo #11 txutxo
Otros miles de muertos por cuatro hijos de puta que piensan que el País es suyo.
Javiersoler #15 Javiersoler
#11 por 4 hijos de puta islamofascistas y Los suyos.
Esperemos que esto termine pronto con un saldo de muertos relativamente pequeño. Una cosa está clara, no hay vuelta atrás, o se va el ayatola o saldrá con los pies pro delante. Los iraníes no lo van a perdonar.
Javiersoler #8 Javiersoler
Pero cuanta gente han matado? No había lanzado Elon musk starlink en irán? No hay Internet?
Javiersoler #1 Javiersoler
Dios mio....
elsnons #18 elsnons *
Es este el hilo de los negacionistas podemitas ?
PÁSALO

#1 para Irene es Ala al Bar
#34 Pingocho *
#1 Estoy en una dualidad: del régimen iraní me lo creo, pero no le creo nada a la BBC.
