Irán atacará cualquier base de EEUU en Europa "si es necesario", dice el embajador en Madrid

Irán atacará cualquier base estadounidense en Europa «si fuera necesario», según afirmó este lunes el embajador iraní en España, Reza Zabib, pero aclaró que «sería una reacción, no una agresión». «Somos un país capaz de reaccionar», sostuvo Zabib en una rueda de prensa en Madrid, «aunque espero que no haya necesidad de hacerlo», añadió en referencia al posible ataque de las bases de Europa.

Dene #1 Dene
Y con razón. triste, pero es así
beltzak #2 beltzak *
Es curioso como todos los países hablan del derecho a defenderse de Israel eh …

Irán no se defiende, Irán ataca
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 Debe ser por eso que se llama "el mundo libre", sus reglas se aplican a los demás pero ellos están libres de cumplirlas.
beltzak #5 beltzak
#4 Si, los que defienden un país mas liberal y que el estado no se inmiscuya en los beneficios empresariales.

Luego van a cada país a decirles lo que tienen que hacer, decir y firmar. Y para colmo, luego te envían la factura que tienes que pagar.
azathothruna #6 azathothruna
#5 Definicion de COLONIALISMO de los europedos
beltzak #9 beltzak
#6 Bueno, creo que había diferencias significativas entre el colonialismo británico y el colonialismo europeo (que también tuvo dentro de lo malo sus ovejas negras).

Pero UK siempre ha estado en el podium a 3 o 4 escalones del segundo. Han tenido siglos y siglos de Hitler y aun siguen siendo los buenos de la historia.
azathothruna #3 azathothruna
Cuando dejara ser rentable la excusa del holocausto para los zionistas?
Que soluciones proponen contra la ideologia zionista?
Afectaria a toda la religion judia? o mas?
Recuerden, los iranies resistieron a los romanos.
#7 arreglenenlacemagico
#3 los iranies conquistaron muchas cosas y creanron un monton de estados vasallos , significa tierra de arios por eso estan aqui los propagandistas Z tan tristes les tocan un lugar espiritual como el que tenian los nazis con iran tambien xD
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
Irán se defenderá de cualquier base de EEUU en Europa “si es necesario” , dice el embajador en Madrid.
