Irán atacará cualquier base de EEUU en Europa "si es necesario", dice el embajador en Madrid

Irán atacará cualquier base estadounidense en Europa «si fuera necesario», según afirmó este lunes el embajador iraní en España, Reza Zabib, pero aclaró que «sería una reacción, no una agresión». «Somos un país capaz de reaccionar», sostuvo Zabib en una rueda de prensa en Madrid, «aunque espero que no haya necesidad de hacerlo», añadió en referencia al posible ataque de las bases de Europa.