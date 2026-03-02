Irán atacará cualquier base de EEUU en Europa "si es necesario", dice el embajador en Madrid

Irán atacará cualquier base estadounidense en Europa «si fuera necesario», según afirmó este lunes el embajador iraní en España, Reza Zabib, pero aclaró que «sería una reacción, no una agresión». «Somos un país capaz de reaccionar», sostuvo Zabib en una rueda de prensa en Madrid, «aunque espero que no haya necesidad de hacerlo», añadió en referencia al posible ataque de las bases de Europa.
| etiquetas: irán , bases estadounidenses , morón , rota , reza zabib
Irán no se defiende, Irán ataca
Luego van a cada país a decirles lo que tienen que hacer, decir y firmar. Y para colmo, luego te envían la factura que tienes que pagar.
Pero UK siempre ha estado en el podium a 3 o 4 escalones del segundo. Han tenido siglos y siglos de Hitler y aun siguen siendo los buenos de la historia.
Que soluciones proponen contra la ideologia zionista?
Afectaria a toda la religion judia? o mas?
Recuerden, los iranies resistieron a los romanos.