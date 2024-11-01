·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11504
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
8652
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
10843
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6372
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
6613
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
más votadas
884
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
513
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
598
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
317
Cómo es posible que más del 70% de los jóvenes chinos sean propietarios de su vivienda
443
Demandan que el Estado intervenga la venta de decenas de miles de viviendas de los fondos buitre
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
53
clics
Ione Belarra llama "ser despreciable" al dueño de Mercadona Juan Roig
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha elevado la presión sobre el Gobierno de coalición durante la sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.
|
etiquetas
:
ione
,
belarra
,
juan
,
roig
,
mercadona
14
3
4
K
121
politica
36 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
4
K
121
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
pozz
*
Y luego se preguntan por que cada vez les votan menos gente... Pudimos en estado puro
Que siga con estas mierdas, despues de la descomunal hostia que se han dado en Aragon, solo muestra que es una psicópata de manual.
Próxima parada, CyL
8
K
86
#34
BoosterFelix
#3
Lame un poco por esa parte del zapato de Juan Roig, que se te ha quedado un poco de polvo ahí.
1
K
19
#36
pozz
#34
Entre la payasa esta y el Juan Roig, que no te quepa la mas minima duda de que elijo a Juan Roig y mil mas como Roig.... una es una parasita hija de la grandisima zorra que apoya a nazis, terroristas y violadores sin ningun tipo de pudor, y el otro genera mas de cien mil empleos.
Como de jodidos teneis que estar los podemitas, que hasta le payaso del Alvise saca muchos mas votos que la mugremita que apoyais, es de absoluta traca
0
K
7
#6
kevers
*
No es normal la obsesión que tienen en Podemos con Juan Roig y Amancio Ortega. De verdad que se puede hacer política y discursos de izquierdas sin parecer adolescentes descerebrados y con exceso de hormonas.
7
K
82
#20
Atusateelpelo
#6
Principio de simplificación y del enemigo único
. Adoptar una única idea, un único Símbolo; Individualizar al adversario en un único enemigo.
Principio de orquestación
. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene también la famosa frase: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por…
» ver todo el comentario
1
K
30
#5
Enero2025
Gracias Belarra, junto con Irene estáis haciendo un trabajo de demolición fantástico.
6
K
70
#10
mente_en_desarrollo
Tiene toda la razón del mundo.
Pero tener razón no gana elecciones. Si se quieren quedar con tener la razón, y no son capaz de suavizar las palabras para llegar a más gente y conseguir una mayoría, se van a ir a tomar por el culo.
3
K
53
#13
El_pofesional
#10
Tú mira este hilo y la capacidad de análisis de la gente. Yo en realidad me alegro de que voten lo que votan y luego se lo coman con patatas.
¡Que viva Juan Roig y la gente rica!
1
K
17
#26
Atusateelpelo
#10
No buscan llegar a una mayoria. Buscan mantener a los 4 fanaticos que les votan que les da para 2-3 puestines.
0
K
17
#1
DORO.C
"Ser despreciable"... cualquiera diría que a Ione le ponen una pistola en la cabeza para obligarle a comprar en el Mercadona...
4
K
48
#2
pepel
#1
Ella compra en ZARA.
0
K
19
#22
gershwin
*
#2
espera a la donación sanitaria de Amancio de las pre-campañas y caerá de nuevo
Recuerda que fue un estratega en no necesitar contratar anuncios publicitarios
0
K
10
#4
El_pofesional
#1
Brillante análisis.
2
K
29
#7
DORO.C
#4
A la altura de la susodicha.
1
K
20
#9
El_pofesional
#7
Para nada. Lo tuyo es digno de un niño de 5 años. Critican a uno de los mayores empresarios del país y tu lectura es "no compres ahí".
Por suerte hay gente más capacitada que tú decidiendo cuáles son los verdaderos problemas de la sociedad actual.
4
K
44
#14
DORO.C
#9
Y lo tuyo está al nivel de una ameba, visto lo visto. En este país no hay ningún monopolio en el sector de la alimentación, ergo si la gente sigue comprando en Mercadona es porque está contenta con el servicio ofrecido.
¿ Los verdaderos problemas de la sociedad son que los huevos del Mercadona están a tres euros? Dale una vuelta a ver si te da.
4
K
52
#15
El_pofesional
#14
Tú puedes hacer los hombres de paja que quieras para defender a tus ídolos, faltaría más, pero entiende que fuera de tus círculos la gente estamos un poquito más preparada y no cuelan tus tonterias.
Juan Roig es despreciable, un hijo de la gran puta y un tipo que es nocivo para la sociedad. Esto no va a cambiar porque Ione Belarra deje de comprar en Mercadona.
5
K
51
#16
DORO.C
#15
Mis ídolos dice, si ni siquiera piso el Mercadona
Tú en cambio, pareces un fanboy de Ione. No es culpa mía que la tipa suelte discursos ridículos desde su sillón del congreso.
2
K
32
#17
El_pofesional
*
#16
Ostia, pues para no ser tu ídolo has compartido una noticia que habla exclusivamente de él para acto seguido defenderle en el primer comentario.
Y no has terminado ahí, si no que has seguido hablando sobre problemas imaginarios que nadie ha puesto sobre la palestra (monopolios alimentarios, el precio de los huevos, que la gente sigue comprando en Mercadona...
) para poder defender su honor.
Cuéntasela a otro, campeón.
2
K
28
#25
DORO.C
#17
No estoy defendiendo a Juan Roig, me da bastante igual ese señor. Lo que no me da igual es escuchar las gilipolleces de Ione. No es digna del sueldo público que cobra.
0
K
9
#27
El_pofesional
*
#25
Y por eso se te critica. Estás intentando hacer ver que es peor la persona que dice que alguien es un hijo de puta que el hijo de puta por serlo.
A fin de cuentas, eres un obrero defendiendo a un millonario. Da igual como lo intentes poner. Es patético.
Y no, no te da igual Juan Roig. Por eso estamos aquí comentando tu súper meneo.
3
K
27
#30
DORO.C
#27
Mi critica es al discurso infantil y simplista de Ione. Dime la verdad, ni siquiera has visto el vídeo. ¿Me equivoco?
Y deja ya de hacerte pajas sobre mi persona, que no me conoces de una mierda.
0
K
9
#32
El_pofesional
#30
Llamar crítica a lo que has hecho es demasiado generoso. Insisto, repite esto mañana en el bar y todos te aplaudirán lo listo que eres y lo tonta que es Ione. Disfrútalo.
0
K
10
#33
DORO.C
#32
Gracias. Un besito
0
K
9
#19
RamonMercader
#14
pues si, uno de los problemas de la sociedad es el precio de los alimentos, especialmente de los básicos como los huevos. Pero no es solo en Mercadona.
Podemos podría apuntar a las causas reales de esto, señalar al BCE, a la UE, al sistema euro y al gobierno, pero no, elige el populismo más demagógico. Y siempre hace lo mismo. Surgieron para encauzar y disolver el 15M, fueron aupados por los medios del sistema y han sido amortizados o están a puntito.
Pero el descontento sigue y ha…
» ver todo el comentario
2
K
38
#29
Atusateelpelo
#19
Las causas reales de la subida de los huevos son la gripe aviar por un lado y el "bienestar" de las gallinas obligando a los productores a producir menos a igual espacio al mejorar las condiciones de vida de las gallinas.
Ya se comento en su momento lo que iba a suceder, no habia que ser adivinos. Y, yo al menos, dije que no me importaba que subiesen pero que otra gente se iba a llevar las manos a la cabeza y se iba a indignar.
Pues aqui esta...
0
K
17
#8
lvalin
#1
Lo has entendido perfectamente.
0
K
10
#11
JackNorte
*
#1
No a quienes obligan a salir en la dana es a sus empleados no a Belarra. Y desde mi punto de vista eso hace despreciable a alguien, arriesgar la vida de tus empleados sin necesidad y o por querer no perder o ganar algo mas.
4
K
49
#23
Atusateelpelo
#21
España vaciada en la frontera astur-galaica...
0
K
17
#18
Atusateelpelo
*
A 3,30 he comprado yo hoy una docena de huevos...en el Eroski.
0
K
17
#21
Veelicus
#18
Pues los has comprado baratos, porque esta tarde yo he visto 6 por 2,30 los mas baratos, ahora que todas las gallinas estan encerradas no merece la pena los otros huevos, pero estos, carisimos.
Eroski tiene una fuerte deuda que pagar y en Euskadi somos un poco esclavos porque tienen las mejores localizaciones
0
K
11
#12
tpm1
Ahora ya sabemos quien es el forero ese NPCMeneaMePersigue
0
K
11
#35
Variable
Se queda corta. Mínimo de hijodeputa parriba hay que tratar a ese. Es el culpable directo de gran parte de la inflación que nos tiene jodidos
0
K
11
#28
Malinke
#_3
¿y por qué votan a Ayuso si llama frustrados a los familiares de personas que murieron por su culpa?
Si los medios pusieran a Roig a caer de un burro, igual la gente seguía votando a Belarra.
0
K
11
#31
Atusateelpelo
#28
Los medios no ponen a parir a Roig porque saben que la gente compra huevos en todo tipo de supermercados y no solo en Mercadona y sabe que los huevos valen igual en todos los supermercados.
Estoy seguro que mucha gente que haya oido hoy a Belarra se habra quedado diciendo: "¿Pero que dice? Si en X supermercado tambien valen 3 euros (que no, que valen mas)"
0
K
17
#24
Elbaronrojo
Pues cuando descubra que en el resto de tiendas los han subido también.....
0
K
10
Ver toda la conversación (
36
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que siga con estas mierdas, despues de la descomunal hostia que se han dado en Aragon, solo muestra que es una psicópata de manual.
Próxima parada, CyL
Como de jodidos teneis que estar los podemitas, que hasta le payaso del Alvise saca muchos mas votos que la mugremita que apoyais, es de absoluta traca
Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único Símbolo; Individualizar al adversario en un único enemigo.
Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene también la famosa frase: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por… » ver todo el comentario
Pero tener razón no gana elecciones. Si se quieren quedar con tener la razón, y no son capaz de suavizar las palabras para llegar a más gente y conseguir una mayoría, se van a ir a tomar por el culo.
¡Que viva Juan Roig y la gente rica!
Recuerda que fue un estratega en no necesitar contratar anuncios publicitarios
Por suerte hay gente más capacitada que tú decidiendo cuáles son los verdaderos problemas de la sociedad actual.
¿ Los verdaderos problemas de la sociedad son que los huevos del Mercadona están a tres euros? Dale una vuelta a ver si te da.
Juan Roig es despreciable, un hijo de la gran puta y un tipo que es nocivo para la sociedad. Esto no va a cambiar porque Ione Belarra deje de comprar en Mercadona.
Tú en cambio, pareces un fanboy de Ione. No es culpa mía que la tipa suelte discursos ridículos desde su sillón del congreso.
Y no has terminado ahí, si no que has seguido hablando sobre problemas imaginarios que nadie ha puesto sobre la palestra (monopolios alimentarios, el precio de los huevos, que la gente sigue comprando en Mercadona... ) para poder defender su honor.
Cuéntasela a otro, campeón.
A fin de cuentas, eres un obrero defendiendo a un millonario. Da igual como lo intentes poner. Es patético.
Y no, no te da igual Juan Roig. Por eso estamos aquí comentando tu súper meneo.
Y deja ya de hacerte pajas sobre mi persona, que no me conoces de una mierda.
Podemos podría apuntar a las causas reales de esto, señalar al BCE, a la UE, al sistema euro y al gobierno, pero no, elige el populismo más demagógico. Y siempre hace lo mismo. Surgieron para encauzar y disolver el 15M, fueron aupados por los medios del sistema y han sido amortizados o están a puntito.
Pero el descontento sigue y ha… » ver todo el comentario
Ya se comento en su momento lo que iba a suceder, no habia que ser adivinos. Y, yo al menos, dije que no me importaba que subiesen pero que otra gente se iba a llevar las manos a la cabeza y se iba a indignar.
Pues aqui esta...
Eroski tiene una fuerte deuda que pagar y en Euskadi somos un poco esclavos porque tienen las mejores localizaciones
Si los medios pusieran a Roig a caer de un burro, igual la gente seguía votando a Belarra.
Estoy seguro que mucha gente que haya oido hoy a Belarra se habra quedado diciendo: "¿Pero que dice? Si en X supermercado tambien valen 3 euros (que no, que valen mas)"