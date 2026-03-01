·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8893
clics
El lobby sionista ACOM amenaza de muerte a los españoles que se oponen al sionismo
5678
clics
Monográfico #10: Fun with maps
5541
clics
Un diputado ha denunciado que le han dado de hostias
4988
clics
'Polònia' parodia un Torrente de izquierdas que elogia a los menas y es feminista: “El brazo progre de la ley”
4475
clics
La reacción de Óscar Puente a las palabras de Ayuso sobre su pareja: "Viene a reconocer que es muy corrupto"
más votadas
634
Muere Chuck Norris a los 86 años
546
Europa planta a Trump y asume la postura de España en la guerra de Irán
376
Trump ve bien retirar las bases de España y otros países de la OTAN que no colaboren en la seguridad de Ormuz
576
El lobby sionista ACOM amenaza de muerte a los españoles que se oponen al sionismo
363
«Todo está sobre la mesa»: Funcionarios se preparan para que Donald Trump intente robar las elecciones de 2026 [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
35
clics
La India se queda sin gas para cocinar: "Sin gas no puedo freír. Sin freír no vendo. Y sin vender, no como"
Esta situación se está replicando estos días por todo el sur de Asia, en economías en desarrollo con una gran dependencia del gas para cocinar a diario.
|
etiquetas
:
india
,
gas
21
1
0
K
308
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
21
1
0
K
308
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Chinchorro
*
Lo que son las cosas. Un señor indio no puede trabajar en su puesto callejero y dar de comer a su familia porque a chorrocientosmil kilómetros, a un poderoso pederasta blanco heterosexual lo está chantajeando un país inventado para que no se sepa que se follaba a niñas.
18
K
239
#1
emmett_brown
Vuelta a los orígenes. A cocinar con bosta de vaca.
2
K
52
#5
ochoceros
#1
En Africa central hacían el pan quemando neumáticos
Putas guerras.
1
K
27
#9
obmultimedia
#5
Pan sabor a caucho.
1
K
32
#8
Sergio_ftv
"El Mundo" ha sacado editoriales de sus colaboradores a favor de la guerra ilegal iniciada por ee.uu. e israel al mismo tiempo que ha atacado la postura del Presidente de España en contra de dicha guerra ilegal, además lo ha hecho utilizando falacias porque no respeta a sus lectores:
Sánchez no apoya a los ayatolás, sólo los defiende
3
K
51
#3
pedrobotero
Agua mineral del Ganges si tendrán
0
K
10
#4
pcmaster
#3
Pero no arde.
0
K
15
#6
Chinchorro
#4
Yo no acercaría una mechero al Ganges por si acaso.
2
K
30
#10
NoMeVeas
Aprovecho para recordar que estos que mueran de hambre serán computados como victimas del comunismo o , sino pueden, serán directamente ignoradas. El capitalismo no mata. Nunca lo ha hecho, y si dices lo contrario eres un sucio antisemi... digo comunista!!
0
K
8
#7
Kuruñes3.0
Siempre paga el pato el mas pringao.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Putas guerras.
Sánchez no apoya a los ayatolás, sólo los defiende