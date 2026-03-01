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La India se queda sin gas para cocinar: "Sin gas no puedo freír. Sin freír no vendo. Y sin vender, no como"

Esta situación se está replicando estos días por todo el sur de Asia, en economías en desarrollo con una gran dependencia del gas para cocinar a diario.

| etiquetas: india , gas
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Chinchorro #2 Chinchorro *
Lo que son las cosas. Un señor indio no puede trabajar en su puesto callejero y dar de comer a su familia porque a chorrocientosmil kilómetros, a un poderoso pederasta blanco heterosexual lo está chantajeando un país inventado para que no se sepa que se follaba a niñas.
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emmett_brown #1 emmett_brown
Vuelta a los orígenes. A cocinar con bosta de vaca.
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ochoceros #5 ochoceros
#1 En Africa central hacían el pan quemando neumáticos :-P

Putas guerras.
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obmultimedia #9 obmultimedia
#5 Pan sabor a caucho.  media
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Sergio_ftv #8 Sergio_ftv
"El Mundo" ha sacado editoriales de sus colaboradores a favor de la guerra ilegal iniciada por ee.uu. e israel al mismo tiempo que ha atacado la postura del Presidente de España en contra de dicha guerra ilegal, además lo ha hecho utilizando falacias porque no respeta a sus lectores:

Sánchez no apoya a los ayatolás, sólo los defiende
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pedrobotero #3 pedrobotero
Agua mineral del Ganges si tendrán
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#4 pcmaster
#3 Pero no arde.
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Chinchorro #6 Chinchorro
#4 Yo no acercaría una mechero al Ganges por si acaso.
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#10 NoMeVeas
Aprovecho para recordar que estos que mueran de hambre serán computados como victimas del comunismo o , sino pueden, serán directamente ignoradas. El capitalismo no mata. Nunca lo ha hecho, y si dices lo contrario eres un sucio antisemi... digo comunista!!
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#7 Kuruñes3.0
Siempre paga el pato el mas pringao.
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menéame