India invoca la Ley Especial para el Suministro de Gas y Gasolina por el cierre de Ormuz [ENG]

El Gobierno invoca la Ley de Productos Esenciales de 1955 para asegurar un suministro estable de gas ante la escasez de GLP. India cuenta con 33,08 millones de consumidores activos de gas licuado de petróleo (GLP), y el gobierno ha invocado la Ley de Productos Básicos de 1955 para mantener un suministro ininterrumpido. La mayor parte de las importaciones de GLP de India se realiza a través del estrecho de Ormuz, donde se ha interrumpido el movimiento de buques. Algunos restaurantes en ciudades como Bombay y Bengaluru se han quejado de la falta