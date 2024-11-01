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India solicita suministros de urea a China en medio de la escasez de gas vinculada al conflicto en Oriente Medio

India solicita suministros de urea a China en medio de la escasez de gas vinculada al conflicto en Oriente Medio

A pesar de sus rivalidades políticas, India ha recurrido a China como proveedor clave. El cierre del Estrecho de Ormuz y los ataques en la región han reducido el suministro de gas de India a un 70% de su capacidad necesaria, forzando el cierre parcial de varias plantas de fertilizantes. Ante la necesidad de asegurar suministros críticos antes de la temporada de siembra de junio, India también ha incrementado significativamente sus compras a Rusia. El mercado mundial está roto y las ventas dependen de cuestiones políticas y no de precios.

| etiquetas: geopolítica , guerra , economía , petróleo , comercio
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3 comentarios
6 1 0 K 97 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Si pagan en Yuanes...:professor:
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alehopio #3 alehopio *
Estamos asistiendo al inicio de la desintegración parcial del mercado petrolero mundial. El mercado global del petróleo esta evolucionando desde un sistema de mercado global integrado donde hay un arbitraje eficiente, un precio único de referencia global, y unos costes adicionales por diferencial logístico; pasamos a un mercado global regionalizado por intereses políticos con bloques parcialmente desconectados.

Las características de la nueva arquitectura que se observa son:

( 1 ) El…   » ver todo el comentario
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