India solicita suministros de urea a China en medio de la escasez de gas vinculada al conflicto en Oriente Medio

A pesar de sus rivalidades políticas, India ha recurrido a China como proveedor clave. El cierre del Estrecho de Ormuz y los ataques en la región han reducido el suministro de gas de India a un 70% de su capacidad necesaria, forzando el cierre parcial de varias plantas de fertilizantes. Ante la necesidad de asegurar suministros críticos antes de la temporada de siembra de junio, India también ha incrementado significativamente sus compras a Rusia. El mercado mundial está roto y las ventas dependen de cuestiones políticas y no de precios.