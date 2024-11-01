edición general
Identificado el agente de ICE que mató a una mujer en Minneapolis [ENG]

Identificado el agente de ICE que mató a una mujer en Minneapolis [ENG]

El agente de ICE que disparó con resultado fatal a Renee Good, de 37 años, en Minneapolis el miércoles ha sido identificado como Jonathan Ross, que es el mismo agente que fue arrastrado 40 metros en Bloomington en junio del año pasado. El Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado a Fox9 que es el mismo agente del incidente del arrastre.

elsnons
Que te arrastren 40 metros como un saco terrero no justifica que tu mente reconstruya y menos siendo una autoridad, esa mala experiencia y le dispares tres veces a una mujer que está huyendo del peligro.
DayOfTheTentacle
#2 quizás si, pero entonces no debería seguir en un "trabajo" así...
elsnons
#3 motivo de la baja excesiva atracción a los metales.
javierchiclana
#2 Si tiene traumas que le nublan el juicio no debería de estar en servicio activo.
Nouveau
#11 eso díselo al médico.
ur_quan_master
#2 suena a bola que tira para atrás. Solo falta decir que la asesinada era del cartel de los soles.
frg
#13 La asesinada era del cartel de los Soles :troll:
Ovidio
#2 ¿Huyendo de qué peligro? Si la autoridad te dice que te detengas y no lo haces las consecuencias son impredecibles
curaca
#17 Y más en EE UU que enseguida tiran de pistola para cualquier cosa.
Verdaderofalso
#2 #17 tenía la cara destapada y contaba con la identificación que les pide a los miembros del ICE?
Culpepper
#17 ¿Qué autoridad? Eran un grupo armado sin identificación alguna y las caras cubiertas.
parladoiro
#17 ¿un agente del ICE tiene jurisdicción en las calles de Minnesota?
#23 aunque lo fuera, la ley del estado no permite su actuación fuera de aduanas.
UNX
#2 Es una pena que el coche no acabara el trabajo, esa mujer ahora seguiría viva.
comunerodecastilla
#2 ¿Estaba identificado como el agente atropellado antes de esta ejecución?, a ver si aprovechando el incidente se ha hecho publica la identidad "casualmente", ya les conocemos, pocos, cobardes pero con muchos medios.

Haber si hay suerte y alguien en algún momento, bien en su país o estando de turismo en otro le invita a algo calentito a semejante zurullo.
PendergastAloysius
#2 Todos sabemos lo que pasa en EEUU cuando haces cosas raras con la policía, mejor que nadie lo deben saber los estadounidenses, o la mujer era subnormal o tuvo algún tipo de ataque de pánico, pero yo no veo que las imágenes tengan nada de sorprendente tratándose de USA, lo que le ha pasado a esa señora ocurre a diario pero la mayoría de casos no son tan buena propaganda como ésta.
ElBeaver
#25 desgraciadamente es de esa manera , La policía ha matado a 1.292 personas en 2025

.mappingpoliceviolence.org/
yarkyark
A mi me parece que es falso. Simplemente están buscando una justificación desesperadamente porque lo de decir que les ataco, a la vista de los videos, no cuela.
themarquesito #1 themarquesito *
Habría mandado la información original del Minneapolis Star Tribune, pero es muro de pago. Relacionada:
www.meneame.net/story/acabas-matar-vecino-testigo-describe-tiroteo-mor
comunerodecastilla #28 comunerodecastilla
#1 Mejor este hilo de reddit, todo lo que publique la FOX viene cocinado.

www.reddit.com/r/thebulwark/comments/1q7lgdg/goods_killer_identified_a  media
Supercinexin
Bien. Ahora por fin Trump podrá darle una medalla.
Ysinembargosemueve
"El agente de ICE que disparó con resultado fatal a Renee Good", lo que es fatal es que disparara con saña como hace este asesino.
NoEresTuSoyYo
No se si sale en la noticia pero le pegaron un disparo en la cabeza.
ContinuumST
Qué poco vale la vida humana en ciertas circunstancias, qué triste todo.
IVAJ
Están prendiendo la mecha de una guerra civil

Y como no hay nadie armado allí.......
Romfitay
¿Y qué más da? En cuanto lo condenen Trump lo va a indultar como miembro venerable de su Gestapo.
melocotoneroh
#5 lo decís como si fuera una locura de dictadores lo de indultar a policías que cometen crímenes, pero aquí en España es el pan de cada año.
Romfitay
#6 También es verdad
aPedirAlMetro
#5 "En cuanto lo condenen Trump lo va a indultar"
Con algo de suerte alguien le pegará un par de tiros antes, y el mundo será un lugar un poco mejor.

Si alguien quiere ahora señalarme por celebrar la muerte de un nazi, adelante, señaladme.
Así sabré que también eres un nazi.
Olepoint
¿ Podemos decir ya que Trump, los que le apoyan, incluido VOX, Fachascal y cía son putos nazis ?

¿ O hay que esperar algo más ?
trixk4
#14 Desde el segundo 0.

Un comentario solo: Abascal, además de facha y nazi, es sobre todo un vago. xD
konde1313
Ya, el tipo es un asesino de gatillo fácil... igual se entiendo que lo arrastraran durante el intento de detención porque el otro entró en pánico.
