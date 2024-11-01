Identificado el agente de ICE que mató a una mujer en Minneapolis [ENG]

El agente de ICE que disparó con resultado fatal a Renee Good, de 37 años, en Minneapolis el miércoles ha sido identificado como Jonathan Ross, que es el mismo agente que fue arrastrado 40 metros en Bloomington en junio del año pasado. El Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado a Fox9 que es el mismo agente del incidente del arrastre.
#23 aunque lo fuera, la ley del estado no permite su actuación fuera de aduanas.
Haber si hay suerte y alguien en algún momento, bien en su país o estando de turismo en otro le invita a algo calentito a semejante zurullo.
Y como no hay nadie armado allí.......
Con algo de suerte alguien le pegará un par de tiros antes, y el mundo será un lugar un poco mejor.
Si alguien quiere ahora señalarme por celebrar la muerte de un nazi, adelante, señaladme.
Así sabré que también eres un nazi.
¿ O hay que esperar algo más ?
Un comentario solo: Abascal, además de facha y nazi, es sobre todo un vago.