La IA se come a los programadores más jóvenes: “Antes cursabas dos años de FP y tenías cuatro empresas esperando para contratarte, ahora es distinto”

La pandemia sembró una promesa. Ante la urgencia de digitalizar la mayoría de los servicios, cientos de empresas abrieron las puertas a jóvenes programadores. Fue ahí cuando Marco Tenorio (26 años) apostó por estudiar informática. “Cursabas dos años de formación profesional y el día que te graduabas tenías tres o cuatro empresas esperando para contratarte”, señala. “Ahora el cuadro es totalmente distinto”. El aterrizaje de la inteligencia artificial (IA) ha sacudido a un mercado laboral que era garantía de empleo.

Dudo mucho que ya no se contraten juniors.
Todo evoluciona y cambia. Cualquier negocio u oficio o se adapta o muere.
hagamonos fontaneros, electricistas y albañiles. Aun quedan unos 5 años antes que los robots puedan hacerlo mejor.

Esos 5 años, forrarse rápidamente, comprar 5 robots albañiles, y ponerlos a trabajar para vivir de rentas.

Antes que Uber se meta en el negocio y lo haga por el 10%

Entonces, podremos ... apelar a la compasión y caridad de la IA para seguir alimentandonos.
