La IA se come a los programadores más jóvenes: “Antes cursabas dos años de FP y tenías cuatro empresas esperando para contratarte, ahora es distinto”

La pandemia sembró una promesa. Ante la urgencia de digitalizar la mayoría de los servicios, cientos de empresas abrieron las puertas a jóvenes programadores. Fue ahí cuando Marco Tenorio (26 años) apostó por estudiar informática. “Cursabas dos años de formación profesional y el día que te graduabas tenías tres o cuatro empresas esperando para contratarte”, señala. “Ahora el cuadro es totalmente distinto”. El aterrizaje de la inteligencia artificial (IA) ha sacudido a un mercado laboral que era garantía de empleo.
| etiquetas: ia , programadores , empresas , empleo , jóvenes
Esos 5 años, forrarse rápidamente, comprar 5 robots albañiles, y ponerlos a trabajar para vivir de rentas.
Antes que Uber se meta en el negocio y lo haga por el 10%
Entonces, podremos ... apelar a la compasión y caridad de la IA para seguir alimentandonos.