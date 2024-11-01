Los hutíes entran en la guerra de Irán con su primer misil lanzado contra Israel

La insurgencia hutí de Yemen ha comunicado este sábado que se suma de manera directa a la guerra de Irán mediante el disparo de su primer misil contra territorio israelí desde que estalló el conflicto hace un mes.
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Seguro que hay quien se alegra de que el conflicto se expanda y hasta lo justificarán con sesudas frases
Me alegro de que Israel y Estados Unidos tengan un país más que les haga frente. Si no se rinden me alegraría mucho que 193 países entraran en el conflicto contra ellos. Hasta derrotar al sionismo y al imperialismo americano, los nazis de nuestro tiempo.
Por otro lado, siempre hay gente que se alegra de que sionazis opriman a todo quisqui con tal de que a ellos no les suba la gasofa, que es lo importante.
Hoy esos mismos lloran muy fuerte y protestan mucho cuando Irán y Yemen responden a los mismos intentos de destrucción. Mientras tanto, exigen chillando que entreguemos más millones y más armamento a los nacionalistas ucranianos para ayudarles en la guerra que ellos mismos provocaron contra Rusia.
Son un absoluto meme.
El etnocentrista occidental clásico ha empezado riéndose de las cabras y el turbante. A los tres días está llamando"propaganda" a lo que ve en la tele, luego llegó el susto y, finalmente, la cura de humildad que jamás admitirá.
Da la sensación de que al equipo que elegisteis (No es el vuestro, pero aún así lo elegisteis) se le ha ido el conflicto de las manos.
Mejor muerto que oprimido.
Por cierto, todo eran risas hace 3 semanas, eh!
www.meneame.net/story/zelensky-dice-usaron-mas-misiles-patriot-3-dias-
Se aplaude arreglar las cosas a bombazos mientras se llora por bombazos.