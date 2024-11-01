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Los hutíes entran en la guerra de Irán con su primer misil lanzado contra Israel

La insurgencia hutí de Yemen ha comunicado este sábado que se suma de manera directa a la guerra de Irán mediante el disparo de su primer misil contra territorio israelí desde que estalló el conflicto hace un mes.

| etiquetas: yemen , huties , irán , israel , genocidio , sionismo , guerra
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12 comentarios
15 1 0 K 277 actualidad
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Ya sólo falta que se apunte el coreano.

Seguro que hay quien se alegra de que el conflicto se expanda y hasta lo justificarán con sesudas frases
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#6 snubbe
#2 Es completamente un sinsentido que sigamos efrentando intereses y difetencias a bombazos.
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security_incident #7 security_incident *
#2 Aquellos que pensamos en el medio/largo plazo. Y aquí va mi frase que no es sesuda (aunque igual te cuesta) :

Me alegro de que Israel y Estados Unidos tengan un país más que les haga frente. Si no se rinden me alegraría mucho que 193 países entraran en el conflicto contra ellos. Hasta derrotar al sionismo y al imperialismo americano, los nazis de nuestro tiempo.

Por otro lado, siempre hay gente que se alegra de que sionazis opriman a todo quisqui con tal de que a ellos no les suba la gasofa, que es lo importante.
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Supercinexin #12 Supercinexin
#7 Hay quien se alegraba de que Israel eliminase a los palestinos y de que USA invadiese Irán y todos los vecinos anteriores, porque así el mundo era un lugar más seguro blablabla y todo risas y chistes y memes contra "el dictador" derrocado.

Hoy esos mismos lloran muy fuerte y protestan mucho cuando Irán y Yemen responden a los mismos intentos de destrucción. Mientras tanto, exigen chillando que entreguemos más millones y más armamento a los nacionalistas ucranianos para ayudarles en la guerra que ellos mismos provocaron contra Rusia.

Son un absoluto meme.
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#11 soberao
#2 Mientras no se una Siria contra Israel pueden estar tranquilos porque al fin y al cabo, por muchas bombas que tiren, la invasión terrestre es la que manda. Por eso la caida de Siria ha sido vital para la escalada sionista contra sus vecinos.
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Qoshqarbaev #1 Qoshqarbaev *
Vengo del Menéame del futuro:

El etnocentrista occidental clásico ha empezado riéndose de las cabras y el turbante. A los tres días está llamando"propaganda" a lo que ve en la tele, luego llegó el susto y, finalmente, la cura de humildad que jamás admitirá.

Da la sensación de que al equipo que elegisteis (No es el vuestro, pero aún así lo elegisteis) se le ha ido el conflicto de las manos.
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Thirsty #3 Thirsty
#1 El país más pobre de la zona. Tienen que gastar más en armas.
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security_incident #4 security_incident
#3 Mejor pobre que humillado.
Mejor muerto que oprimido.
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Qoshqarbaev #5 Qoshqarbaev
#3 Cuenta de 2016 reactivada hace 3 semanas... tan mal os va que tenéis que iros a la cuenta B (o C, o D) porque os da vergüenza hacer propaganda desde la habitual?

Por cierto, todo eran risas hace 3 semanas, eh! :-*

www.meneame.net/story/zelensky-dice-usaron-mas-misiles-patriot-3-dias-
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security_incident #10 security_incident
#5 xD xD xD Brutales las risas de hace tres semanas.
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#9 guillersk
#1 Vengo del meneame del presente.

Se aplaude arreglar las cosas a bombazos mientras se llora por bombazos.
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menéame