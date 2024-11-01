Los hutíes se unen a la guerra: amenazan con cerrar el estrecho de Bab al-Mandab en el Mar Rojo (ING)  

El movimiento hutí de Yemen ha anunciado que está entrando en el creciente conflicto regional en el lado de Irán, advirtiendo que planea atacar los activos navales estadounidenses en el Mar Rojo. El primer paso podría ser la declaración oficial de un bloqueo naval contra EEUU e Israel. Funcionarios iraníes dijero: "Si EEUU lanza un ataque militar contra la principal terminal de exportación de Irán en la isla de Kharg, Irán activará a los hutíes para cerrar el estrecho de Bab al-Mandab y bloquear el acceso al Mar Rojo.