La reducción de ayudas a familias con hijos en paliativos, última prueba de la ‘hipocresía’ de Ayuso: “Tanto que habla de vida y cristiandad”

Ese año, la Comunidad recibió más de 3.800 peticiones, pero los fondos europeos que financiaban el programa resultaron insuficientes, dejando sin cobertura y llegando únicamente a poco más de 600.
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Contabiliza para las ayudas a los no nacidos y que se vayan a la mierda una vez nacidos, crecidos o envejecidos.
#3: Son unos hipócritas, porque decían que la ley de la eutanasia iba a servir para quitarse ancianos de en medio y así cobrar la herencia... ¿Cuántos casos así ha habido? Pero luego en las residencias no tuvieron problemas en dejarles morir.
Es una hija de puta. Punto. Como tantos otros millones de cristianos.
El cristianismo es a la solidaridad lo que Kim Jong Un a la democracia, amado líder de la Republica Democrática de Corea del Norte.
A ver, rojelios, zurdos, ¿alguien ha demostrado que sea mejor para esos niños el rollo ese del hospital que ver en VIVO y DIRECTO la Fórmula 1 por las calles de Madrid? La alegría para esos chavales es indescriptible. Pero claro, vosotros siempre estáis con esas cositas que os gustan de hospitales y educación y esas mierdas.
Mis hijos no conocieron colegio de obra, solo barracones, mientras la f1 y la copa de américa volaban en el puerto de valenzia.