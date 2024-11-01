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La reducción de ayudas a familias con hijos en paliativos, última prueba de la ‘hipocresía’ de Ayuso: “Tanto que habla de vida y cristiandad”

La reducción de ayudas a familias con hijos en paliativos, última prueba de la ‘hipocresía’ de Ayuso: “Tanto que habla de vida y cristiandad”

Ese año, la Comunidad recibió más de 3.800 peticiones, pero los fondos europeos que financiaban el programa resultaron insuficientes, dejando sin cobertura y llegando únicamente a poco más de 600.

| etiquetas: reducción , ayudas , paliativos , familias , ayuso , hipocresía
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Relacionada:El 'nasciturus' contabilizará para el título de familia numerosa desde la semana 12 de embarazo en Madrid

www.meneame.net/story/nasciturus-contabilizara-titulo-familia-numerosa

Contabiliza para las ayudas a los no nacidos y que se vayan a la mierda una vez nacidos, crecidos o envejecidos.
6 K 71
#11 mcfgdbbn3 *
Para la #Pimpampún la vida solo hay que protegerla hasta el momento en que naces, luego ya no importa. :-P

#3: Son unos hipócritas, porque decían que la ley de la eutanasia iba a servir para quitarse ancianos de en medio y así cobrar la herencia... ¿Cuántos casos así ha habido? Pero luego en las residencias no tuvieron problemas en dejarles morir.
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Cuñado #5 Cuñado *
Y dale con la puta hipocresía... ¿Pero qué cojones creéis que es el cristianismo?

Es una hija de puta. Punto. Como tantos otros millones de cristianos.

El cristianismo es a la solidaridad lo que Kim Jong Un a la democracia, amado líder de la Republica Democrática de Corea del Norte.
6 K 68
#10 pirat
#5 religiosos ppeligrosos.
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johel #2 johel *
Cristianos apostolicos e hipocritas romanos; celebran la vida, la agonia y colaboran activamente con el sufrimiento hasta la muerte. Los pobres heredaran la tierra porque los ricos ya viven en otro planeta.
4 K 58
Arzak_ #1 Arzak_
Esta tipa es una metástasis. 8-D
3 K 43
Nube_Gris #4 Nube_Gris
En la Comunidad de Madrid, "Lo que no te mata te hace más pobre".
2 K 30
Solinvictus #6 Solinvictus
#4 la barbarie del cristianismo, "el sufrimiento te acerca a Dios"
3 K 39
Milmariposas #7 Milmariposas
#6 Me recuerda a la hdlgp de la Teresa de Calcuta. Qué miserable era!
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Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
Una vez más, los progres atacando a Ayuso.
A ver, rojelios, zurdos, ¿alguien ha demostrado que sea mejor para esos niños el rollo ese del hospital que ver en VIVO y DIRECTO la Fórmula 1 por las calles de Madrid? La alegría para esos chavales es indescriptible. Pero claro, vosotros siempre estáis con esas cositas que os gustan de hospitales y educación y esas mierdas.
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#12 pirat *
#9 Y eso que tienen el ejemplo aún palpable no tan lejano del psicópata de camps con la f1 y las barbaridades de la peperia valenciana.
Mis hijos no conocieron colegio de obra, solo barracones, mientras la f1 y la copa de américa volaban en el puerto de valenzia.
1 K 22
#8 BoosterFelix
Ayuso no está siendo hipócrita, está siendo hipércrita con los defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad.
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#13 veratus_62d669b4227f8
Esta es muy cristiana y provida pero bien que apoya la matanza de criaturas inocentes en Gaza, Cisjordania, Libano e Iran. Esto no es hipocresia solo esto es de ser mala persona, mentirosa y una psicopata de libro.
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menéame