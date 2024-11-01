El 'nasciturus' contabilizará para el título de familia numerosa desde la semana 12 de embarazo en Madrid

Las familias podrán adquirir la condición de familia numerosa o adquirir la categoría especial desde la semana 12 de embarazo. El anteproyecto de ley de la Comunidad de Madrid para el reconocimiento del nasciturus incluirá este plazo para poder acceder a las ayudas y beneficios fiscales antes de que nazca el hijo. La norma continúa con su procedimiento en el trámite de audiencia pública para ser aprobada durante esta legislatura en la Asamblea de Madrid. La medida permitirá acceder a bonificaciones en la factura del agua, rebajas fiscales