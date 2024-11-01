El 'nasciturus' contabilizará para el título de familia numerosa desde la semana 12 de embarazo en Madrid

Las familias podrán adquirir la condición de familia numerosa o adquirir la categoría especial desde la semana 12 de embarazo. El anteproyecto de ley de la Comunidad de Madrid para el reconocimiento del nasciturus incluirá este plazo para poder acceder a las ayudas y beneficios fiscales antes de que nazca el hijo. La norma continúa con su procedimiento en el trámite de audiencia pública para ser aprobada durante esta legislatura en la Asamblea de Madrid. La medida permitirá acceder a bonificaciones en la factura del agua, rebajas fiscales
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Es una chorrada de manual.
Recuerdo que en ese hilo me reí mucho con las paranoias que se montó la gente.
La ley es muy sencilla, familia con dos hijos y mujer embarazada, cuenta como familia numerosa. Pues ya está.
Las familias podrán adquirir la condición de familia numerosa o adquirir la categoría especial desde la semana 12 de embarazo. El anteproyecto de ley de la Comunidad de Madrid para el reconocimiento del nasciturus incluirá este plazo para poder acceder a las ayudas y beneficios fiscales antes de que nazca el hijo
#5 En efecto
Y lo que es en el caso, de alguien que acaba de perder un hijo, estar con el duelo, espero que no sea engorroso tener que lidiar con la administración.
Si me dices el sexto mes, que ya es un embarazo en su recta final, pues lo entendería, que entre pitos y flautas, iniciar el tramite burocrático antes de que nazca, lo vería más razonable.
A partir de la semana 24, si el bebe fallece dentro de la madre, la madre tiene las 17 semanas de baja. El padre no tiene NADA. Desde aquí, gracias a mi médica de cabecera.
En mi comunidad se pueden registrar en un añadido al registro civil, sin ningún efecto legal.
En todos los papeles oficiales aparece sólo el nombre de la madre, ningún reconocimiento al padre, así que cuidado al rellenar papeles de la funeraria.
Y gracias por la información.
Te diría que la madre no solo tiene el proceso mental de asumirlo, si no un proceso biológico importante de revuperación.
Hacer un legrado .... y como se haga mal .... los pelos de punta.
Pero coincido que ambos padrsTendrían que tener ayuda psicológica en elnduelo.
Así que, sí, tienes razón: el nasciturus se tendrá en cuenta para solicitar los beneficios de familia numerosa, pero si se produce un aborto, habría que devolver esas bonificaciones.
Y es normal que a partir de tener un sueldo decente no haya ayudas, me parecería una aberración que fuera al revés.