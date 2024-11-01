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El 'nasciturus' contabilizará para el título de familia numerosa desde la semana 12 de embarazo en Madrid

El 'nasciturus' contabilizará para el título de familia numerosa desde la semana 12 de embarazo en Madrid

Las familias podrán adquirir la condición de familia numerosa o adquirir la categoría especial desde la semana 12 de embarazo. El anteproyecto de ley de la Comunidad de Madrid para el reconocimiento del nasciturus incluirá este plazo para poder acceder a las ayudas y beneficios fiscales antes de que nazca el hijo. La norma continúa con su procedimiento en el trámite de audiencia pública para ser aprobada durante esta legislatura en la Asamblea de Madrid. La medida permitirá acceder a bonificaciones en la factura del agua, rebajas fiscales

| etiquetas: madrid , no nacidos , derechos , ayudas
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22 comentarios
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Comentarios destacados:      
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
Mientras...: www.meneame.net/story/gobierno-ayuso-reduce-ayudas-economicas-familias (sí, Ayusolandia, esa galaxia donde un "nasciturus" tiene más derechos que un niño que necesita cuidados paliativos)
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
#1 es simple maldad, son mala gente
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Poplíteo #6 Poplíteo
#2 El "humanismo cristiano de tradición occidental" tiene montada una industria que se sustenta en que la gente padezca necesidad. Son Miserarios.
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#3 trasparente *
Hombre, a mí todo lo que sean ayudas a la natalidad me parece bien, pero esto es una subnormalada de la matabuelos. Está como una puta cabra.
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#5 PerritaPiloto
¿Y si luego el embarazo no llega a término pierden la condición o como va eso?

Es una chorrada de manual.
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angelitoMagno #7 angelitoMagno *
Relacionada: www.meneame.net/story/nueva-ley-madrilena-concebido-no-nacido-consider

Recuerdo que en ese hilo me reí mucho con las paranoias que se montó la gente.
La ley es muy sencilla, familia con dos hijos y mujer embarazada, cuenta como familia numerosa. Pues ya está.

Las familias podrán adquirir la condición de familia numerosa o adquirir la categoría especial desde la semana 12 de embarazo. El anteproyecto de ley de la Comunidad de Madrid para el reconocimiento del nasciturus incluirá este plazo para poder acceder a las ayudas y beneficios fiscales antes de que nazca el hijo

#5 En efecto
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celyo #16 celyo
#5 #7 se deberá de comunicar en tiempo, pero si no se hace en tiempo y se sigue cobrando la ayuda, podría tener una sanción.

Y lo que es en el caso, de alguien que acaba de perder un hijo, estar con el duelo, espero que no sea engorroso tener que lidiar con la administración.
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angelitoMagno #18 angelitoMagno
#16 Pues lo mismo que si tienes un hijo de dos años, tienes una ayuda por familia numerosa y este hijo muere, ¿no?
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celyo #20 celyo
#18 Si, pero aún estamos hablando de un ser vivo en formación, con una probabilidad bastante sería que muera.

Si me dices el sexto mes, que ya es un embarazo en su recta final, pues lo entendería, que entre pitos y flautas, iniciar el tramite burocrático antes de que nazca, lo vería más razonable.
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#21 elakesys
#16 Conocimiento que mataría no haber tenido que adquirir:

A partir de la semana 24, si el bebe fallece dentro de la madre, la madre tiene las 17 semanas de baja. El padre no tiene NADA. Desde aquí, gracias a mi médica de cabecera.

En mi comunidad se pueden registrar en un añadido al registro civil, sin ningún efecto legal.
En todos los papeles oficiales aparece sólo el nombre de la madre, ningún reconocimiento al padre, así que cuidado al rellenar papeles de la funeraria.
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celyo #22 celyo *
#21 lo siento.

Y gracias por la información.

Te diría que la madre no solo tiene el proceso mental de asumirlo, si no un proceso biológico importante de revuperación.
Hacer un legrado .... y como se haga mal .... los pelos de punta.

Pero coincido que ambos padrsTendrían que tener ayuda psicológica en elnduelo.
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#14 Martillo_de_Herejes
#5 El nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables si nace con los requisitos del art. 30 del CC; o sea, en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Antes era más siniestro, porque exigía que tuviera figura humana (sic) y viviera 24 horas enteramente desprendido del seno materno.

Así que, sí, tienes razón: el nasciturus se tendrá en cuenta para solicitar los beneficios de familia numerosa, pero si se produce un aborto, habría que devolver esas bonificaciones.
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Cuñado #4 Cuñado
Suena a animal mitológico :shit:
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XtrMnIO #13 XtrMnIO
#4 Si, como un toro con la nariz muy grande.
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Paracelso #11 Paracelso
Bueno a mí me parece una buena medida, no ya para fomentar la natalidad, porque si ya has decidido tener el tercero ya estás fomentado. Más bien porque pasar de 2 a 3 niños para muchas familias es un cambio de vida muy importante, tienen que cambiar de vehículo (en todos los coches no caben 3 sillas de bebé), probablemente de vivienda, conciliar con el trabajo... y son cambios que no vas a esperar a hacer el día que nazca el bebé.Respecto al resto de ayudas por toda la gente que conozco con familia numerosa (en mi familia de hecho hay varias) las ayudas a poco que tengas un sueldo decente son mínimas, poco más allá de descuentos en impuestos a la hora de comprar vivienda o puntos para acceder a plazas en la educación pública.
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celyo #19 celyo
#11 pero a partir de la semana 12 me parece algo más ideológico que práctico, si me dices a partir del 6 mes, para ir iniciando los trámites, me parecería correcto, y ya disfrutar de las ayudas según nazca.

Y es normal que a partir de tener un sueldo decente no haya ayudas, me parecería una aberración que fuera al revés.
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Bourée #9 Bourée
Van por muy buen camino, mi esperma es muy caro :troll:
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The_Ignorator #8 The_Ignorator
Anoche no me hice la paja ¿donde esta mi ayuda? que todo esperma es sagrado, leñe
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#10 harverto
Medida para ricos
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Paracelso #12 Paracelso
#10 Si eres rico no vas a tener ninguna ventaja al ser familia numerosa, el 90 % de los beneficios de Familia Numerosa están topados por ingresos.
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#15 Martillo_de_Herejes *
Editado
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#17 Martillo_de_Herejes
#15 He leído la noticia... vale, no puedo editar el comentario anterior, y me la envaino.
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menéame