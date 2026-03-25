El Gobierno de Ayuso reduce las ayudas económicas a familias con niños en cuidados paliativos

La Comunidad de Madrid ha rebajado la partida destinada a las ayudas económicas para familias con menores en cuidados paliativos. En 2023, el Gobierno regional destinó 2,5 millones de euros a este programa, a través de un programa piloto y con fondos europeos, pero el presupuesto se agotó rápidamente y solo alcanzaron al 15% de las familias solicitantes. De momento, aún no hay fecha para la apertura del nuevo plazo de solicitudes.