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El Gobierno de Ayuso reduce las ayudas económicas a familias con niños en cuidados paliativos

El Gobierno de Ayuso reduce las ayudas económicas a familias con niños en cuidados paliativos

La Comunidad de Madrid ha rebajado la partida destinada a las ayudas económicas para familias con menores en cuidados paliativos. En 2023, el Gobierno regional destinó 2,5 millones de euros a este programa, a través de un programa piloto y con fondos europeos, pero el presupuesto se agotó rápidamente y solo alcanzaron al 15% de las familias solicitantes. De momento, aún no hay fecha para la apertura del nuevo plazo de solicitudes.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , sanidad , cuidados paliativos
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7 comentarios
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Apotropeo #5 Apotropeo
Total, se van a morir igual.


P.D.: oído por ahí
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#4 Pivorexico
Lo que disfruta esta mujer con el dolor ajeno .
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#1 okeil
Pero para la fundación toro de lidia se aunenta todos los años. Es para desearles un cancer a ellos
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
que estas familias se pongan a fabricar "nasciturus" y les lloverá dinero del cielo: www.20minutos.es/madrid/nasciturus-contabilizara-para-titulo-familia-n
2 K 23
reithor #6 reithor
Claro, esas ayudas van para los nasciturus. Que se mueran ya sin causar gasto, si se van a morir igual.
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#7 fremen11
Lady Killer expandiendo su maldad y mezquindad y mientras tanto dando becas de comedor a los hijos de los policias.........
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#3 xaxipiruli
Pueden hacer como ha hecho Juanma Moreno con las personas sin hogar: en vez de reforzar los recursos de atención, donde los trabajadores llevan años sin medios básicos como más personal o seguridad, se apuesta por una especie de milicia de la policía local. Prioridades. :-D
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menéame