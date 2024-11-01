edición general
HP comenzará a utilizar chips de memoria de proveedores chinos para combatir la escasez de DRAM

HP anunció un movimiento bastante importante en la industria: comenzar a utilizar memoria DRAM de proveedores chinos como CXMT. Estamos así ante una situación donde comenzaremos a ver normal como los principales fabricantes estadounidenses, y del mundo, comenzarán a consumir memoria diseñada y fabricada en China. Esto les permitirá poder seguir fabricando ordenadores de sobremesa, portátiles y otros dispositivos. En concreto, HP recurrirá a uno de los líderes más avanzados como es el caso de CXMT.

frankiegth #3 frankiegth *
#_2. El "soporte técnico" en chips de memoria RAM es pura fantasia. Una vez instalados si están bien hechos y funcionan correctamente pueden llegar a tener una vida útil superior a la mayoría del resto del hardware del equipo. Fin de la historia.

Lo único cierto es que si no fuera por la industrica tecnológica China los europeos a nivel doméstico volveriamos a los patinetes y a jugar a las canicas en los parques.
Natxelas_V #1 Natxelas_V
Si los benchmarks son buenos, qué más da de donde vengan?
tdgwho #2 tdgwho
#1 durabilidad, eficiencia, soporte tecnico...
#7 no_soy_un_bot
#1 te da igual a ti, que todo viene de fuera, pero a ellos no les da igual
Veelicus #9 Veelicus
#1 Vamos a ver, ¿tenemos que democratizarte a ti tambien?, EEUU bueno, China malo, y que no se te olvide!!!
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Empezará... Ya.
Natxelas_V #4 Natxelas_V *
Hace tiempo trabajé en el mundo del hardware y tenía a un comercial muy pesado de India empeñado en vendernos memorias. La empresa se llamaba Tandon. Le hicimos un pedido y bueh, iban bien, pero eran más lentas que las punteras de Corsair, Adata y Kingston.
Ojalá estemos ante un escenario similar y no vaya a más la cosa.
frankiegth #5 frankiegth *
#4. Con un cliente como HP lo más probable es que esa empresa china se ponga las pilas ofreciendo un producto de calidad. En memoria RAM no exiten las medias tintas, la ausencia de calidad en este tipo de productos no puede disimularse de ningún modo, y los de HP no van a vender basura, se juegan la marca,
elgranpilaf #8 elgranpilaf
#5 "Los de HP no van vender basura".
No se yo que decirte
frankiegth #11 frankiegth *
#8. Te escribo desde un modelo portatil HP con unos añitos pero de los buenos. Justamente pude ampliarlo hace poco de 4Gb a 8Gb de RAM gracias que encontré memorias RAM chinas compatibles y barata online. Esa amplicación de RAM funciona perfecta.

Nunca me han gustado las políticas internas de HP como marca, jamás les compraría una impresora con sus cartuchos y firmware con DRM, pero algunos de sus ordenadores portátiles como la serie "Probook" son robustos y estables como pocos. Además el mantenimiento de los ProBook es tan sencillo como sacarles la tapa inferior de plástico desplazándola y pasarles el aspirador para retirar el polvo acumulado.
