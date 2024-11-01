HP comenzará a utilizar chips de memoria de proveedores chinos para combatir la escasez de DRAM

HP anunció un movimiento bastante importante en la industria: comenzar a utilizar memoria DRAM de proveedores chinos como CXMT. Estamos así ante una situación donde comenzaremos a ver normal como los principales fabricantes estadounidenses, y del mundo, comenzarán a consumir memoria diseñada y fabricada en China. Esto les permitirá poder seguir fabricando ordenadores de sobremesa, portátiles y otros dispositivos. En concreto, HP recurrirá a uno de los líderes más avanzados como es el caso de CXMT.
| etiquetas: hp , memoria , drama , proveedores chinos , cxmt
Lo único cierto es que si no fuera por la industrica tecnológica China los europeos a nivel doméstico volveriamos a los patinetes y a jugar a las canicas en los parques.
Nunca me han gustado las políticas internas de HP como marca, jamás les compraría una impresora con sus cartuchos y firmware con DRM, pero algunos de sus ordenadores portátiles como la serie "Probook" son robustos y estables como pocos. Además el mantenimiento de los ProBook es tan sencillo como sacarles la tapa inferior de plástico desplazándola y pasarles el aspirador para retirar el polvo acumulado.