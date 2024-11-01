La fiscalía acusa al antiguo ejecutivo de Samsung y a otras personas por filtrar tecnología «K-Semiconductor» a la empresa china CXMT [ENG]

El Departamento de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl (dirigido por el fiscal Kim Yunyong) anunció el 23 de diciembre que había procesado y detenido a cinco miembros clave del personal de desarrollo, entre ellos el Sr. A, un antiguo ejecutivo de Samsung Electronics que supervisaba el desarrollo en CXMT, por violar la Ley de Prevención de la Divulgación y Protección de la Tecnología Industrial (filtración al extranjero de tecnología fundamental designada por el Estado, etc.). Continua en #1
La fiscalía ha descubierto todos los detalles de un caso relacionado con la filtración de la tecnología básica designada por el Estado de Samsung Electronics para DRAM de clase 10 nanómetros, desarrollada por primera vez en el mundo por Samsung. La investigación reveló que ChangXin Memory Technologies (CXMT), la primera empresa china de semiconductores DRAM,… » ver todo el comentario