edición general
9 meneos
25 clics
CXMT anuncia su memoria DDR5 y LPDDR5X

CXMT anuncia su memoria DDR5 y LPDDR5X

El fabricante de memoria chino ChangXin Memory Technologies (CXMT) anunció sus primeros chips de memoria DDR5 y LPDDR5X de alto rendimiento. Este anuncio llega en un momento clave, que es en medio de una escasez mundial de memoria DRAM. Gracias a los bloqueos y prohibiciones de Estados Unidos, China se vio forzada a construir su propio hardware desde cero. Y quien nos hubiera dicho que gracias a ello podrá campear mejor este temporal que afecta a toda la industria gracias a chips de producción nacional.

| etiquetas: ddr5 , lpddr5x , cxmt , china , ram , memoria
8 1 0 K 99 tecnología
4 comentarios
8 1 0 K 99 tecnología
ur_quan_master #2 ur_quan_master
curiosa guerra esta en la que uno de los contendientes se dispara continuamente en el pie.
1 K 28
azathothruna #3 azathothruna
Cuando salgan las tarjetas graficas chinas, hasta el gamer mas fascista se volvera rojo rapidamente :shit: :troll:
0 K 17
#1 gorgos
Nunca me he fiado de las memorias chinas
0 K 17
#4 Review
#1 Creo que el mantra de que "lo chino es peor" ya hace unos años que está cambiando
0 K 7

menéame