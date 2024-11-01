CXMT anuncia su memoria DDR5 y LPDDR5X

El fabricante de memoria chino ChangXin Memory Technologies (CXMT) anunció sus primeros chips de memoria DDR5 y LPDDR5X de alto rendimiento. Este anuncio llega en un momento clave, que es en medio de una escasez mundial de memoria DRAM. Gracias a los bloqueos y prohibiciones de Estados Unidos, China se vio forzada a construir su propio hardware desde cero. Y quien nos hubiera dicho que gracias a ello podrá campear mejor este temporal que afecta a toda la industria gracias a chips de producción nacional.