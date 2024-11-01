Los híbridos enchufables solo contaminan en circulación un 19% menos que los coches de gasolina

La organización europea Transport & Environment (T&E) ha desenmascarado en un estudio la realidad de los coches híbridos enchufables (PHEV), los que comparten un motor de combustión con una batería recargable. Los fabricantes aseguran que estos vehículos contaminan de media en Europa un 75% menos que sus equivalentes de gasolina y diésel, pero en realidad la diferencia es de solo un 19% porque los PHEV emiten mucho más CO₂ de lo que dicen. El análisis también desvela que estos coches, aunque circulen en modo eléctrico por ciudad, siempre necesi
Emmm mi suegro tiene un PHEV, unos 60km de autonomia electrica, de normal pal dia a dia (ir al super y poco mas q esta jubilao) lo lleva en electrico. Solo le llena el tanque cuando hace viajes porque... si lo lleva en electrico pos... no consume... Me intriga muchisimo de donde sale ese numero
www.transportenvironment.org/articles/smoke-screen-the-growing-phev-em
Even when driven in electric mode, PHEVs emit 68gCO₂/km as their electric motors have insufficient power and the combustion engine needs to kick in. The engine supplies power for almost one-third of the distance travelled in electric mode. This would mean an extra €250 in petrol costs every year, as drivers don't expect to pay for fuel when driving in electric mode.
El mío si no le meto el pedal hasta el fondo literal o lo pongo en modo sport, el de combustión no entra. En mi caso estamos hablando de un motor eléctrico de "90CV" que mueve un coche de 1.8 toneladas, que se pone a 150 sin despeinarse en autovía, que arranca super rápido en semáforos. Vamos, que a poco que tenga un mínimo de motor eléctrico, no te hace falta para nada el de combustión en cuestas, son super eficaces.
P.D Bueno, una vez se arrancó solo el motor porque llevaba muchísimo tiempo sin encenderlo y el coche lo hizo solo para lubricar el motor por temas de seguridad (lo ponía en el cuadro ).