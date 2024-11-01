edición general
[Hemeroteca] Fact check: ¿Recibió un sintecho que robó $100 mayor condena que un estafador de cuello blanco que estafó $2900 millones? Sí [Ing]

Roy Brown, sintecho de 54 años, robó $100 a un banco de Luisiana, en diciembre de 2007. Se acercó a la cajera con una mano debajo de la chaqueta y le dijo que era un robo. La cajera le entregó 3 fajos de billetes, pero él solo tomó un billete de $100 y le devolvió el resto. Dijo que era una persona sin hogar y que tenía hambre, y se marchó del banco. Al día siguiente, arrepentido, se entregó a la policia, diciendo que su madre no le había educado así. Le cayeron 15 años sin posibilidad de condicional. Paul R. Allen, de 55 años,… (sigue en #1)

JanSmite #2 JanSmite
Sarkozy, 3 semanas en prisión de una condena de 5 años, Cristina Kirschner cumpliendo condena en su casa…: la justicia es para los robagallinas… :-P
6
Mountains #3 Mountains
#2 Es para los titiriteros, los de Alsasua, los antifacistas de Zaragoza...

esos cumplen todos
2
#9 rafael90
#3 Los titiriteros Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro solo estuvieron 5 días en prisión provisional. Luego la fiscalía cambió de parecer, salieron en libertad provisional y los casos se archivaron en meses.

Dato bonito: Los titiriteros denunciaron a OK Diario y Periodista Digital por difamación y ganaron, siendo indemnizados con 8.000€,
1
#4 Barriales
#2 y el Campechano viviendo la vida loca, toda su miserable vida. Robando a nuestra puta cara.
1
themarquesito #5 themarquesito
#2 Sarkozy está en libertad condicional pendiente de apelación ya que su condena no es firme.
0
#6 PerritaPiloto
#5 #2 Estáis comparando sistemas de un país con los de otro país distinto, ergo criterios absolutamente dispares, aunque apreciemos un sesgo común.
0
operuco #7 operuco
#2 Sarkozy por amañar y ganar unas elecciones con dinero de Gadafi
0
JanSmite #1 JanSmite
Sigue de #0

…fue condenado a 40 meses de prisión tras ser declarado culpable de fraude por participar en una estafa de 2900 millones de dólares que provocó la quiebra de la empresa hipotecaria y crediticia Taylor, Bean & Whitaker en 2009, después de que la investigación penal se hiciera pública, lo que provocó que sus 2000 empleados perdieran sus puestos de trabajo. El fraude también contribuyó al colapso del Colonial Bank, con sede en Alabama, la sexta quiebra bancaria más grande de la…   » ver todo el comentario
1
#10 mcfgdbbn3
Sí, pero ojo, a veces la condena no es por el dinero robado, sino por la violencia o las amenazas para robarlo.

Amenazar a un empleado puede hacer que este lo pase muy mal luego, incluso aunque no se robe dinero.
0
TipejoGuti #8 TipejoGuti
Que a nadie se le ocurra pensar que en su país funciona mejor la justicia....sí su país es España...
0

