[Hemeroteca] Fact check: ¿Recibió un sintecho que robó $100 mayor condena que un estafador de cuello blanco que estafó $2900 millones? Sí [Ing]

Roy Brown, sintecho de 54 años, robó $100 a un banco de Luisiana, en diciembre de 2007. Se acercó a la cajera con una mano debajo de la chaqueta y le dijo que era un robo. La cajera le entregó 3 fajos de billetes, pero él solo tomó un billete de $100 y le devolvió el resto. Dijo que era una persona sin hogar y que tenía hambre, y se marchó del banco. Al día siguiente, arrepentido, se entregó a la policia, diciendo que su madre no le había educado así. Le cayeron 15 años sin posibilidad de condicional. Paul R. Allen, de 55 años,… (sigue en #1
)
esos cumplen todos
Dato bonito: Los titiriteros denunciaron a OK Diario y Periodista Digital por difamación y ganaron, siendo indemnizados con 8.000€,
…fue condenado a 40 meses de prisión tras ser declarado culpable de fraude por participar en una estafa de 2900 millones de dólares que provocó la quiebra de la empresa hipotecaria y crediticia Taylor, Bean & Whitaker en 2009, después de que la investigación penal se hiciera pública, lo que provocó que sus 2000 empleados perdieran sus puestos de trabajo. El fraude también contribuyó al colapso del Colonial Bank, con sede en Alabama, la sexta quiebra bancaria más grande de la… » ver todo el comentario
Amenazar a un empleado puede hacer que este lo pase muy mal luego, incluso aunque no se robe dinero.