Harrison Ford, enfurecido contra Donald Trump, al que tacha de ignorante, caprichoso y mentiroso: “No conozco a un mayor criminal en toda la historia”

Harrison Ford está furioso y no lo esconde“Me da mucho miedo”, afirma sobre Trump. “La ignorancia, la arrogancia, las mentiras, la perfidia. Sabe lo que hace, pero es un instrumento del statu quo y está ganando dinero a espuertas mientras el mundo se va al garete", sentencia. Buena parte de los ataques de Ford contra Trump se deben al desprecio del actual presidente de Estados Unidos por el cambio climático.“Es increíble. No conozco a ningún criminal más grande en la historia”.

moco36 #1 moco36
Saca el han solo o el indy que llevas dentro y salvanos!
TripleXXX #2 TripleXXX
#1 Aunque sea a latigazos ;)
#3 malarte *
#2 Trump es un degenerado y solo está por su interés personal, pero, con ese tufo a vendedor de crecepelo, los que de verdad se merecen los latigazos son los millones de “criaturas” que con su voto lo han puesto donde está.
TripleXXX #5 TripleXXX
#3 Extiéndelo a medio mundo.
Solo tenemos lo que nos buscamos, o lo que buscan los responsables de la falta de cultura y la desinformación en la que vivimos.
rob #4 rob
Si lo dice Harrison, ya me quedo más tranquilo.
