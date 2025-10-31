Harrison Ford, enfurecido contra Donald Trump, al que tacha de ignorante, caprichoso y mentiroso: “No conozco a un mayor criminal en toda la historia”

Harrison Ford está furioso y no lo esconde“Me da mucho miedo”, afirma sobre Trump. “La ignorancia, la arrogancia, las mentiras, la perfidia. Sabe lo que hace, pero es un instrumento del statu quo y está ganando dinero a espuertas mientras el mundo se va al garete", sentencia. Buena parte de los ataques de Ford contra Trump se deben al desprecio del actual presidente de Estados Unidos por el cambio climático.“Es increíble. No conozco a ningún criminal más grande en la historia”.
Solo tenemos lo que nos buscamos, o lo que buscan los responsables de la falta de cultura y la desinformación en la que vivimos.