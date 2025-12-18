edición general
16 meneos
29 clics
Hallan quemada la caja fuerte robada con votos del 21-D y la Junta Electoral permite volver a votar a los 124 afectados

Hallan quemada la caja fuerte robada con votos del 21-D y la Junta Electoral permite volver a votar a los 124 afectados

La Guardia Civil ha hallado, calcinada, la caja fuerte robada en Fuente de Cantos (Badajoz) que albergaba en su interior 14.000 euros y votos por correo para las elecciones del 21-D. Por otro lado, la Junta Electoral de Extremadura ha habilitado un sistema para permitir volver a votar a los 124 ciudadanos afectados. Relacionada: www.meneame.net/story/roban-14-000-euros-124-votos-oficina-correos-fue

| etiquetas: caja fuerte , correos , fuente de cantos , voto por correo , junta electoral
13 3 0 K 166 actualidad
18 comentarios
13 3 0 K 166 actualidad
Comentarios destacados:      
Abcdefghijklm #9 Abcdefghijklm *
#7 pero hombre, es que con esas cosas que dices, cualquiera con un poco de cerebro te va a votar negativo; yo no lo había hecho, pero lo voy tener que hacer para ser coherente con mis propias palabras. Lo lamento.
2 K 33
Cantro #16 Cantro
Como veo que la mayoría no os habéis leído la noticia ya os adelanto que en Extremadura ha habido una serie de robos a oficinas de correos desde hace semanas. La Guardia civil vincula los hechos a delincuencia común

Luego, pues eso, que cada partido se monta su película para arrimar el asco a su sardina

Y por aquí, tres cuartos de lo mismo: todo el mundo acusando al otro de intentar robar las elecciones
1 K 23
Kantinero #18 Kantinero
#_1 Alcama del armario (político), también se puede salir, venga suéltalo sin complejos, hace mucho que todo MNM sabe que eres de Podemos
0 K 15
manbobi #11 manbobi
Menos mal. La democracia está salvada.
0 K 12
efectogamonal #12 efectogamonal
Pueden volver a votar!?
Pero cómo puede ser!!?
Nos están robando la democracia!!! {0x1f525}
0 K 10
Cantro #17 Cantro
#12 porque fueron votos emitidos pero aún no recontados. Básicamente, porque aún no se han entregado y no ha empezado el recuento, ya que esto será el día de las elecciones

Así que todos esos votos se anulan, y se permite a los votantes que vuelvan a emitir el mismo voto para ser entregados a tiempo
0 K 11
#13 luckyy
basura
0 K 9
#2 Suleiman
#1 Que tal la fumada que te has metido? Ya no estás para estos trotes, a tu edad te sube muy rápido....
12 K 156
Ludovicio #4 Ludovicio
#2 #3 S Tiene toda la pinta de ser un opinologo de pago.
Tiene que soltar esas mierdas por contrato.
7 K 97
comadrejo #8 comadrejo
#4 Es uno de los troles mas conocidos que forman parte de la granja trolistica "catalanofachos".
5 K 80
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#8 ¿SantiHochentayocho? :roll:

xD
1 K 31
Abcdefghijklm #3 Abcdefghijklm
#1 tienes que poner esto :troll: para indicar que es irónico
2 K 27
alcama #7 alcama
#3 Me divierte ver como vienen los votontos del PSOE rapidamente a poner el negativo, como buenos fontaneros, jajajaja
3 K -33
StuartMcNight #5 StuartMcNight *
#1 Te repito lo mismo que te he dicho antes que veo que no te queda clara la realidad. No te pasariane estas cosas si no abusaras del ignore de la gente que ilustra tus bulos.

Mira que mono el bulero de turno.

El PSOE no tiene ninguna oportunidad en las elecciones. Los unicos interesados en robar posibles votos es Vox con el objetivo de que el PP no tenga mayoria absoluta y tengan que gobernar con ellos.
1 K 27
tetepepe #6 tetepepe
#1 Ni sabes quién robó la caja ni sabes a quién votó cada uno de los 124 votantes.
Pero dar la tabarra es gratis.
3 K 50
Moixa #10 Moixa
#6 a mi me sorprende que todavía tenga karma con la cantidad dd negativos que acumula cada día
4 K 60
#15 luckyy
#10 los administradores
0 K 9

menéame