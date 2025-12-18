Hallan quemada la caja fuerte robada con votos del 21-D y la Junta Electoral permite volver a votar a los 124 afectados

La Guardia Civil ha hallado, calcinada, la caja fuerte robada en Fuente de Cantos (Badajoz) que albergaba en su interior 14.000 euros y votos por correo para las elecciones del 21-D. Por otro lado, la Junta Electoral de Extremadura ha habilitado un sistema para permitir volver a votar a los 124 ciudadanos afectados. Relacionada: www.meneame.net/story/roban-14-000-euros-124-votos-oficina-correos-fue
Luego, pues eso, que cada partido se monta su película para arrimar el asco a su sardina
Y por aquí, tres cuartos de lo mismo: todo el mundo acusando al otro de intentar robar las elecciones
Pero cómo puede ser!!?
Nos están robando la democracia!!!
Así que todos esos votos se anulan, y se permite a los votantes que vuelvan a emitir el mismo voto para ser entregados a tiempo
Tiene que soltar esas mierdas por contrato.
Mira que mono el bulero de turno.
El PSOE no tiene ninguna oportunidad en las elecciones. Los unicos interesados en robar posibles votos es Vox con el objetivo de que el PP no tenga mayoria absoluta y tengan que gobernar con ellos.
Pero dar la tabarra es gratis.