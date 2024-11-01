Roban 14.000 euros y 124 votos de la oficina de Correos de Fuente de Cantos

Según el secretario general del PP, Abel Bautista, se trata de una maniobra organizada que también ha afectado a Bienvenida, Calzadilla de los Barros, Torremejía y Santa Amalia. Por el momento, el instituto armado ha concretado que en la oficina de Fuente de Cantos, del interior de su caja fuerte, han sustraído 14.000 euros y 124 votos emitidos para las próximas elecciones del 21-D en Extremadura.
Me parece que los votos es lo que menos le interesaba.
Ya ha salido Guardiola diciendo tonterias y creando bulos de robo de votos y que peligra la democracia
Y sale todo el PP diciendo que roban la democracia por 124 votos.
Seguramente serán suyos porque si no no se entiende la beligerancia.
Tienen las elecciones ganadas y sin así siembran dudas sobre su legitimidad.
Son unos auténticos cafres...
Como dijo Feijoo, y fue el más votado.
No gobiernan porque no quieren.
Que yo lo primero que pensaría es que han ido a robar otra cosa, pero habiendo ido a 5 sitios de Correos según he leído, pues algo raro es. Pero bueno, que se investigue.
Si ha sido con intención de interferir, vaya hijos de puta.
Hasta los cojones ya de que todo el mundo ponga en duda todo cuando se ve agobiado o le interesa
De hecho hay investigaciones judiciales en curso donde se está investigando fraude, y puede que la magnitud de lo investigado sean 30 votos, pero lo dicho, con esos y unos cuantos más que no se habrán pillados, se gana escaño en algunos sitios.