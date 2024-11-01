Roban 14.000 euros y 124 votos de la oficina de Correos de Fuente de Cantos

Según el secretario general del PP, Abel Bautista, se trata de una maniobra organizada que también ha afectado a Bienvenida, Calzadilla de los Barros, Torremejía y Santa Amalia. Por el momento, el instituto armado ha concretado que en la oficina de Fuente de Cantos, del interior de su caja fuerte, han sustraído 14.000 euros y 124 votos emitidos para las próximas elecciones del 21-D en Extremadura.