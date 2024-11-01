edición general
Roban 14.000 euros y 124 votos de la oficina de Correos de Fuente de Cantos

Roban 14.000 euros y 124 votos de la oficina de Correos de Fuente de Cantos

Según el secretario general del PP, Abel Bautista, se trata de una maniobra organizada que también ha afectado a Bienvenida, Calzadilla de los Barros, Torremejía y Santa Amalia. Por el momento, el instituto armado ha concretado que en la oficina de Fuente de Cantos, del interior de su caja fuerte, han sustraído 14.000 euros y 124 votos emitidos para las próximas elecciones del 21-D en Extremadura.

comentarios
#8 #3 se han llevado la caja fuerte entera.
Me parece que los votos es lo que menos le interesaba.

Ya ha salido Guardiola diciendo tonterias y creando bulos de robo de votos y que peligra la democracia :wall:
wata #6 wata
Hasta la Guardia Civil ha dicho que son unos ladrones.
Y sale todo el PP diciendo que roban la democracia por 124 votos.
Seguramente serán suyos porque si no no se entiende la beligerancia.
Tienen las elecciones ganadas y sin así siembran dudas sobre su legitimidad.
Son unos auténticos cafres...
Cehona #13 Cehona
#6 Siempre que hay elecciones, el PP sale con la misma tónica. Tongo electoral, como decia la frutera y sacó mayoria absoluta.
Como dijo Feijoo, y fue el más votado.
No gobiernan porque no quieren.
#16 uvi
#6 Creo que te equivocas, lo de roban la democracia se referían a los 14.000€ no a los votos. :troll:
#1 mrM4
Si eran votos para el PP seguro que esperaban encontrar billetes de 500 :troll:
jonolulu #12 jonolulu
#11 Las circunscripciones son provinciales, así que valen lo mismo los de la capital como los del resto de municipios
#17 Eukherio *
#12 Y además en Extremadura son 2 provincias, una con más de 200.000 votos y otra con casi 400.000. En una el PSOE le sacó 15.000 votos al PP y en otra el PP 5.000 al PSOE. Ya pueden ir poniéndose las pilas si tienen intención de alterar el resultado de manera visible a base de robos.
anarion321 #20 anarion321 *
#12 Mi comentario es genérico para cualquier caso, realmente no conozco el detalle de Extremadura, pero si queremos ir a lo específico, allí también es que hay pocos votos, un escaño puede valer 10.000 votos y perfectamente se puede disputar con manipulaciones de unos cientos.

Que yo lo primero que pensaría es que han ido a robar otra cosa, pero habiendo ido a 5 sitios de Correos según he leído, pues algo raro es. Pero bueno, que se investigue.
jonolulu #22 jonolulu
#20 En lo genérico también es erróneo. En Autonómicas y Generales la circunscripción es provincial, y en Europeas única
Kantinero #9 Kantinero
Les acaban de regalar un argumento a los perdedores
#14 exeware
#11 creo que mi mensaje esta claro no se trata de un robo de votos, por que donde se robaron no deberian estar, ha sido una casualidad que estuvieran. Que se robaron votos si... tb decimos de loteria y nadie esta hablando de que tratan de manipular el sorteo...
Ludovicio #18 Ludovicio
Habrán escuchado lo de comprar votos y se los habrán llevado para venderlos xD
Raziel_2 #3 Raziel_2
Pues independientemente de a quien beneficien o perjudique esos votos, es una putada gorda.

Si ha sido con intención de interferir, vaya hijos de puta.
goto 4
#3 goto 4
#7 surco
#3 Sin duda. Ahora, el pollo que ha montado la Guardiola acusando a todo dios y poniendo en tela de juicio el sistema electoral es de risa.
Hasta los cojones ya de que todo el mundo ponga en duda todo cuando se ve agobiado o le interesa
#8 stigmata *
#3 se han llevado la caja fuerte entera.
Me parece que los votos es lo que menos le interesaba.

Ya ha salido Guardiola diciendo tonterias y creando bulos de robo de votos y que peligra la democracia :wall:
smilo #21 smilo *
#8 si solo fuera Guardiola la que dice tonterías, está mañana ya tenía a los compañeros repitiendo lo mismo, que el PSOE quería robar las elecciones. Y si, trabajo rodeado de fachas. Como me tengo que morder la lengua, siempre diciendo tonterías como que pactan con eta y que vivimos en una dictadura
#10 Eukherio
#3 No creo que nadie tenga intención de interferir robando 100 votos. En 2023 empataron en escaños PSOE y PP con 7000 votos de diferencia. Tendrían que cometer más de 50 de estos robos para alterar mínimamente cualquier resultado. Simplemente han usado el suceso para hacer dudar a la gente del resultado en caso de que ocurriese algo imprevisto.
sotillo #2 sotillo
Ha sido Sánchez que lo han dicho los de Vox y esos que salen a su lado
#15 poxemita
Esto es como todo, Puente veia saboteadores en ladrones de cobre, pues esto será similar.
#4 exeware
Los votos por correo se van entregando segun llegan ala oficina electoral correspondiente, asi que ir a robar a una oficina de correos los votos, es de pardillos .. ademas ir a robar a pueblos en vez de a ciudades ya mejor aun.... eso si para los del PP es un plan que tiene sentido...
anarion321 #11 anarion321
#4 Al menos más de 100 votos se ha reportado robo. Y puede parecer una nimiedad, pero hay bastantes sitios en los que los escaños, que van por circunscripciones y valen más en pueblos que en ciudades (por lo general), un baile de decenas de votos hace caer un escaño en un sitio u otro.

De hecho hay investigaciones judiciales en curso donde se está investigando fraude, y puede que la magnitud de lo investigado sean 30 votos, pero lo dicho, con esos y unos cuantos más que no se habrán pillados, se gana escaño en algunos sitios.
alcama #19 alcama
PSOE robando, da igual cuando leas esto.
menéame