Hacienda pone el foco en los padres que dejan dinero a sus hijos para ayudarles a comprar una vivienda: sanciones de más de 9.000 euros por hacer transferencias

Mucho ojo si dejas dinero a tu hijo o hija para que ayudarle a comprar una vivienda. Hacienda está poniendo el foco en esta operación, que es cada vez más frecuente en España. Ante esto debes saber que si solo haces una transferencia a su cuenta bancaria, te enfrentarás a multas de miles de euros. La Agencia Tributaria lo puede considerar una donación encubierta y reclamar entre 7.000 y 9.000 más recargos e intereses. Así lo advierte el abogado Manuel Requena a través de un vídeo en sus redes sociales: "Si solo le haces una transferencia y ...
Demonizando y dando por saco a la clase media-baja... para variar.
#6 ¡esta gente que pretende hacer lo que le da la gana con un dinero que ya ha tributado!. ¡A la hoguera con ellos! Recaudar y recaudar para que luego te digan que no llega par pensiones o sanidad o educación.
Por otro lado si quieres podemos discutir sobre la diferencia de presión fiscal entre las rentas del trabajo las del rendimiento del capital.
Si necesitas que te explique algo más solo tienes que decirlo.
No obstante los préstamos y las donaciones de padres a hijos están casi exentos de tributar si haces el proceso correcto, que es de lo que habla la noticia
Edit: Entiendo que tu comentario es irónico, pero ya que veo que alguno traga...
Pues bien, hace unos ~13-14 años cuando estaba yo por… » ver todo el comentario
A parte de esas ventajas, si tienen un hijo, se separan y la madre quiere quedarse en el piso y echar al padre, con no renovar el alquiler, ambos se tienen que buscar la vida. Aunque tenga un menor, si hay un contrato y todo bien hecho, el… » ver todo el comentario
Las donaciones de padres a hijos están casi exentas
Es un formulario y ya..
Un trámite de 5 minutos que nos ahorró muchos problemas, ambos cuando mis padres me prestaron el dinero y posteriormente cuando devolví la cantidad
Yo lo hice, fue un poco farragoso, pero una vez localizas todo, es "relativamente" sencillo.