Hacerse mayor en un piso de alquiler: “Alargaré mi vida laboral para cobrar más pensión, pero me tendré que ir a un pueblo. Esto va a explotar”

El alquiler ya no es solo y exclusivamente de jóvenes. Cada vez más personas de mayor edad se ven abocados a este mercado ante la imposibilidad de comprar casa. Quieren huir de un alquiler incierto y caro. España, históricamente país de propietarios donde la casa ha sido el mejor plan de pensiones, se encuentra ante un nuevo escenario. Y no parece estar preparado para lo que está por llegar: el envejecimiento de la población española en un alquiler. La generación del baby boom —nacida entre finales de los cincuenta y mediados de los setenta.
De todas formas con tu certificado digital puedes simular su pensión y salir de dudas.
Yo formo parte de una de esas generaciones y lo se bastante bien tras haber hecho numeros en distintas partes de España. Incluso he ido a la España vaciasa de CyL a ver por mi mismo como de viable es irse. La hecatombra inmobiliaria esta nos va a pasar factura por generaciones.
Se lo que s un pueblo y se las ventajas e inconvenientes de un pueblo y una ciudad.
El trabajo era una mierda pero aguante 6 meses hasta ver que salia.
Saludos!
Si te tienes que ir porque no puedes pagar los alquileres, si te tienes que ir obligado, y pierdes el contacto habitual con amigos y familiares, pues no es que sea plato de gusto.
Mucha gente de "pueblo" ha tenido que hacer lo mismo: dejar amigos, familiares y su vida, para ir a trabajar a ciudades o al extranjero y no veo a nadie decir: Es que me tendré que ir a una ciudad, como lo más terrible del mundo. Teniendo en cuenta que la vida en ciudades tiene peor calidad.
-Dejar tu vida: amigos, fuente de ocio, rutina, etc. detrás.
-Si te vas siendo mayor, tendrás que cambiar tu médico de toda la vida, y suerte si el pueblo donde te vas tiene médico cerca.
Por otro lado, dependiendo de cómo seas, alguno celebrará la "paz y tranquilidad" de un pueblo.
Cuando tienes cierta edad tienes que ir a menudo a hacerte pruebas y en un pueblo no es tan sencillo como en una ciudad
Quizá lo mejor es ir a una ciudad pequeña, tipo Huesca o Cuenca, que tengan servicios cerca pero no sean un pueblo abandonado
No todos los sitios son pueblos abandonados.
Por otra parte.... Si llegas a los 50 sin vivienda en propiedad has tomado decisiones cuestionables, que estos no pueden decir que no tuvieron oportunidad de comprar como hacen algunos jovenes....
Fyi, mis padres perdieron no una, dos viviendas en propiedad por su mala cabeza, viven de alquiler y moriran sim nada suyo, les salva una pension muy elevada, pero si tuvieran una pension modal simplemente no podrian vivir en la periferia de barcelona.