edición general
15 meneos
62 clics
Hacerse mayor en un piso de alquiler: “Alargaré mi vida laboral para cobrar más pensión, pero me tendré que ir a un pueblo. Esto va a explotar”

Hacerse mayor en un piso de alquiler: “Alargaré mi vida laboral para cobrar más pensión, pero me tendré que ir a un pueblo. Esto va a explotar”

El alquiler ya no es solo y exclusivamente de jóvenes. Cada vez más personas de mayor edad se ven abocados a este mercado ante la imposibilidad de comprar casa. Quieren huir de un alquiler incierto y caro. España, históricamente país de propietarios donde la casa ha sido el mejor plan de pensiones, se encuentra ante un nuevo escenario. Y no parece estar preparado para lo que está por llegar: el envejecimiento de la población española en un alquiler. La generación del baby boom —nacida entre finales de los cincuenta y mediados de los setenta.

| etiquetas: vivienda , alquiler , adultos
12 3 0 K 191 actualidad
53 comentarios
12 3 0 K 191 actualidad
Comentarios destacados:    
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Esto lo he comentado yo alguna vez. Una pensión normal es una cantidad de dinero suficiente si tienes una vivienda en propiedad. Pero si a tu pensión le tienes que quitar un alquiler, pues estás jodido.
3 K 52
#33 mcfgdbbn3 *
#5: A nosotros en el máster de educación secundaria (#Mupes) nos dijeron básicamente que ahorrásemos y que comprásemos un piso, que el sueldo tiene mucho complemento de destino y poco base, así que cotizamos poco y la pensión no será muy alta.
1 K 26
#48 SpeakerBR
#33 Creo que no es así. A ver si alguien lo aclara.
De todas formas con tu certificado digital puedes simular su pensión y salir de dudas.
1 K 18
#49 mcfgdbbn3
#48: A ver, tampoco es que te dejen con una mano delante y otra detrás, pero sí que no calculemos la pwnsión en base al salario total, sino en base al salario base. En general con un piso en propiedad ya puedes vivir bastante bien con una pensión típica de docencia, además de que tienes hasta los 70 años para trabajar, aunque en mi opinión deberían dar libertad para trabajar más años si uno quiere, por ejemplo, con jornadas parciales.
0 K 12
yabumethod #7 yabumethod *
#3 Lo de comprar lo estoy poniendo yo para contrastar que en cualquier caso no es una solucion.

Yo formo parte de una de esas generaciones y lo se bastante bien tras haber hecho numeros en distintas partes de España. Incluso he ido a la España vaciasa de CyL a ver por mi mismo como de viable es irse. La hecatombra inmobiliaria esta nos va a pasar factura por generaciones.
3 K 50
#6 poxemita
Jubílate en Puertollano, es barato, multicultural y hasta hace poco estaba bien comunicado por Alta Velocidad.
3 K 45
Chinchorro #9 Chinchorro
Pero si a mi me han dicho que las personas mayores tienen ocho pisos por cabeza y acumulan todo el capital inmobiliario y que son los culpables de que la juventud no tenga casa propia...
1 K 28
#11 poxemita
#9 pero esos son los mayores previsores o mayores no dicorciados.
0 K 10
Chinchorro #18 Chinchorro
#11 los mayores divorciados tendrán cuatro casas por cabeza si se casaron por gananciales. Por separación de bienes seguirán teniendo ocho.
0 K 12
Olarcos #37 Olarcos
#34 sucede exactametne igual en toda la comarca, porque los pueblos son similares, e igual en las comarcas vecinas. Y no te voy a dar ningún dato personal aquí por internet. Lo siento.
1 K 23
#40 Febrero2027
#37 Dudo que todos los pueblos de tu alrededor de 300 hab. tengan banco. Y no todas las personas mayores tienen coche, el transporte público no es muy bueno ( al contrario que en una gran ciudad) y desplazarte 20km no es fácil para todo el mundo.
Se lo que s un pueblo y se las ventajas e inconvenientes de un pueblo y una ciudad.
0 K 6
yabumethod #2 yabumethod
El pueblo no es mejor opcion si te haces mayor. Las casas siguen siendo caras para lo que son y nadie te va a dar una hipoteca si acabas de enpezar de cero en otro lado.
1 K 22
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#2 ¿Quién habla de comprar? Se refiere a alquilar. Hay varias generaciones que jamás tendrán una vivienda en propiedad, estarán toda la vida viviendo de alquiler.
0 K 14
Olarcos #12 Olarcos
#2 ¿Qué pueblo? En España hay 8 mil municpios. ¿Todos los pueblos son iguales?
0 K 10
yabumethod #16 yabumethod *
#12 A bastantes de CyL porque encontre un trabajo en el que basicamente visitiba muchos pueblos de Zamora valladolid avila y demas y aprovechaba para ponerme contacto con alcaldes, alguaciles y locales.

El trabajo era una mierda pero aguante 6 meses hasta ver que salia.
0 K 10
Olarcos #20 Olarcos
#16 Hay vida rural en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía... sin ser pueblecitos pequeñísimos y que tienen absolutamente todos los servicios con casas a precios asequibles.
0 K 10
yabumethod #25 yabumethod *
#20 No es la falta de servicios de lo que hablo sino de que incluso en pueblos la cosa esta cara para lo que es y se aprovechan de uno sabiendo que queremos escapar de esto. Yo me lleve la impresión de que no entienden que la gente hoy dia vive al dia y que no se pueden comprar una casa, ni siquiera se plantean al menos en esa zona ayudar a promocionar alquileres entre los locales, salvo uno que encontre que pegaba carteles pidiendo que ayudar a aumentar la oferta.
0 K 10
Olarcos #28 Olarcos
#25 No entiendo muy bien, da la impresión de que pensaras que porque te quieras ir a un pueblo a vivir te tuvieran que dar las casas medio regaladas. Supongo que no estás diciendo eso.
0 K 10
yabumethod #29 yabumethod *
#28 No, estoy diciendo que tiene que haber una oferta acorde a la demanda y ahi no la hay ni se molesta en que la haya en la mayoria.
0 K 10
Olarcos #31 Olarcos
#29 Hay oferta. Simplemente tienes que buscarla en idealista, por ejemplo.
0 K 10
yabumethod #32 yabumethod *
#31 Cuando busque piso en Zamora y pueblos de alrededores la mayoria de ofertas ya no estaban disponible y las que si te pedian contrato fijo y muy buen sueldo. Es solo una experiencia en un lugar concreto y espero que no fuera representativa pero insisto, la cosa no esta facil ni para irse al pueblo.
0 K 10
Olarcos #35 Olarcos
#32 Ok. Para ti la perra gorda. No te puedes ir a vivir a ninguna parte, ni tan siquiera pueblos de Zamora.

Saludos!
0 K 10
yabumethod #38 yabumethod *
#35 No se tu contexto pero mi caso no es raro. He hablado con mas gente que lo ha intentado y ha salido escaldada. ¿Eres de algun pueblo de la España vaciada? Me gustaría saber aunque sea por privado si es el caso si estan tomando alguna accion concreta con esto.
0 K 10
Olarcos #39 Olarcos *
#38 La "España vaciada" es la mayor parte del país. Pero vamos, para algunos el infierno en vida por lo que se ve.
0 K 10
yabumethod #41 yabumethod *
#39 Entiendo por tu respuesta que no te interesa hablar del tema. Buenoz si cambias de idea avisame. Y por cierto, a mi me encantan los pueblos por eso hice lo que pude para poder ir desde canarias con una mano delante y otra detras.
0 K 10
Olarcos #42 Olarcos
#41 Estoy hablando del tema. Tú me estás preguntando datos personales, lo cual me parece inapropiado hablando con desconocidos en un foro de internet.
0 K 10
yabumethod #43 yabumethod *
#42 No necesito que me digas el pueblo. Solo pregunto si estan tomando alguna medida concreta para solucionar el problema para saber cuales son y si funciona o no.
0 K 10
Olarcos #51 Olarcos
#43 Pretender que los políticos lo resuelvan todo me parece pueril. No tienen capacidad ni ganas para hacerlo. Quien puede tomar medidas es el Estado. Poco pueden hacer los alcaldes de los pueblos pequeños para frenar esto, máxime cuando hay un desprecio hacia todo lo rural instaurado en la mentalidad colectiva, véase esta noticia como ejemplo y gran parte de lso comentarios que se pueden leer aqui.
0 K 10
yabumethod #53 yabumethod
#51 Los pueblos pueden acogerse a ayudas Europeas y de hecho muchos la han hecho para mejorar su infraestructura. En CyL yo trabaje haciendo inventario de las valvulas y contadores del agua de estos pueblos y la reforma y cambio de su red de distrubucion era todo dinero Europeo. Yo lo que vi en esa zona es que los alcaldes no estan haciendo un minomo que no sea eso. Podrian hacer de intemediario entre los que tienen casas vacias para alquilar a los que quieran y el ayuntamiento hacer de aval…   » ver todo el comentario
0 K 10
Format_C #44 Format_C
#36 digo eso exactamente
1 K 21
Format_C #27 Format_C
#22 yo conozco Asturias y algo de Valencia, cuando sales de capitales de concejo o partido, muchas veces no hay ni un supermercado, y te obliga a tener coche o usar transporte público.
1 K 20
Olarcos #30 Olarcos
#27 El mundo es más grande que Asturias, que sufre de un envejecimiento brutal de la población y las comunicaciones son complicdas, ni tampoco Valencia donde la costa y la propia ciudad tiran muchísimo. Hay vida más allá de esos extremos.
0 K 10
Format_C #45 Format_C
#30 hablo de lo que conozco de primera mano
0 K 7
Olarcos #50 Olarcos
#45 Yo también.
0 K 10
Glidingdemon #21 Glidingdemon
#15 la mayoría de ellos, los que están bien situados y tienen servicios suficientes, la vivienda en alquiler es cara. Y ya te he dicho que no lo hacen por gusto lo hacen por necesidad.
1 K 19
Olarcos #24 Olarcos
#21 No en todas partes la vivienda en alquiler es cara. Muchos pueblos tienen tiendas, médico, enfermería, servicios sociales, asistenciales, bibliotecas y vida cultural, probablemente más de la que hicieran en su ciudad y en su barrio. No todos los pueblos son enanos y sin servicios.
0 K 10
Olarcos #1 Olarcos
"Me tendré que ir a un pueblo", como si eso fuera algo terrible. Es flipante.
1 K 17
angelitoMagno #4 angelitoMagno
#1 Irse a vivir a un pueblo no es malo si es una decisión tomada por uno mismo.

Si te tienes que ir porque no puedes pagar los alquileres, si te tienes que ir obligado, y pierdes el contacto habitual con amigos y familiares, pues no es que sea plato de gusto.
5 K 64
Olarcos #8 Olarcos *
#4 Eso es una cosa y decir "nos tendremos que ir a un pueblo" es otra. Se pueden ir a otra ciudad, al extrarradio, a donde sea pero incluír lo de "pueblo" como algo negativo, pues ya sabemos de donde viene; la rualfobia secular de los españoles.

Mucha gente de "pueblo" ha tenido que hacer lo mismo: dejar amigos, familiares y su vida, para ir a trabajar a ciudades o al extranjero y no veo a nadie decir: Es que me tendré que ir a una ciudad, como lo más terrible del mundo. Teniendo en cuenta que la vida en ciudades tiene peor calidad.
2 K 28
Format_C #19 Format_C
#8 creo que tiene más que ver con la escasez de servicios que no con ver al pueblo como algo negativo
1 K 20
Olarcos #22 Olarcos
#19 En algunos pueblos hay escasez de servicios, en otros muchísimos no. Simplemente tienen que escoger aquel en que tiene lo que necesitan. Es de tener un desconocimiento absoluto del mundo rural español.
0 K 10
angelitoMagno #36 angelitoMagno
#19 El señor del artículo se queja de la lejanía de familiares y amigo y de tener que renunciar al lugar donde ha estado viviendo durante 60 años. Lo de la escasez de servicio, bueno, si te vas a una aldea de 200 personas en el monte, pues si, pero hay pueblos de decenas de miles de habitantes donde los servicios básicos están plenamente cubiertos.
0 K 14
#46 EISev
#4 y a ciertas edades alejarte de tu hospital de referencia
0 K 13
Andreham #13 Andreham
#1 Pues depende de muchas cosas, así a bote pronto:

-Dejar tu vida: amigos, fuente de ocio, rutina, etc. detrás.
-Si te vas siendo mayor, tendrás que cambiar tu médico de toda la vida, y suerte si el pueblo donde te vas tiene médico cerca.

Por otro lado, dependiendo de cómo seas, alguno celebrará la "paz y tranquilidad" de un pueblo.
3 K 49
Olarcos #17 Olarcos
#13 No te vayas a un pueblo sin médico. Es fácil.
0 K 10
Glidingdemon #14 Glidingdemon
#1 hombre si vives en una ciudad que te proporciona un hospital al lado de tu casa, farmacias, mercados, etc,etc,etc, y te tienes que ir a un pueblo que no lo tiene, cuando más lo necesitas, es una putada, pero a lo mejor, para ti si ya vives en uno no lo ves igual, pero si lo es, es un putadon, porque además no lo haces porque quieres, lo haces obligado.
1 K 19
Olarcos #15 Olarcos
#14 Pues no te vayas a un pueblo que no tiene todlo que necesitas. ¿O acaso piensas que todos los pueblos son cuatro casas sin servicios en medio de montañas perdidas?
0 K 10
#23 Febrero2027
#1 Pues depende de los servicios que ofrezca el pueblo, principalmente médico
Cuando tienes cierta edad tienes que ir a menudo a hacerte pruebas y en un pueblo no es tan sencillo como en una ciudad

Quizá lo mejor es ir a una ciudad pequeña, tipo Huesca o Cuenca, que tengan servicios cerca pero no sean un pueblo abandonado
1 K 18
Olarcos #26 Olarcos
#23 Mi pueblo tiene 300 habitantes, médico diario, enfermería diaria, panadería, tiendas, bancos, bares, restaurante (está por abrir), muchísima vida cultural, un paisaje precioso y un paisanaje mejor aún. Los precios son más que asequibles, tanto de compra (70 mil) como de alquiler 150 euros mensuales. El centro de salud está a 5 minutos en coche y la ciudad con absolutamente todos los servicios a 20 minutos.

No todos los sitios son pueblos abandonados.
1 K 17
#34 Febrero2027
#26 Que pueblo es?
0 K 6
Natxelas_V #52 Natxelas_V
#1 Eso iba a decir yo. Precisamente cuando eres mayor, vivir en una villa pequeña o un pueblo grande, es una bendición.
1 K 17
#47 Nastar
Pero si alquilar es lo moderno, europeo, razonable, eso de la vivienda en propiedad es una tonteria arraigada en los españoles herencia sin duda del franquismo..

Por otra parte.... Si llegas a los 50 sin vivienda en propiedad has tomado decisiones cuestionables, que estos no pueden decir que no tuvieron oportunidad de comprar como hacen algunos jovenes....

Fyi, mis padres perdieron no una, dos viviendas en propiedad por su mala cabeza, viven de alquiler y moriran sim nada suyo, les salva una pension muy elevada, pero si tuvieran una pension modal simplemente no podrian vivir en la periferia de barcelona.
0 K 7
#10 sliana
Cuando los jóvenes que alquilan no compran, se convierten en mayores que alquilan. Es ley de vida.
0 K 7

menéame