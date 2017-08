Hablemos de los subs

En este artículo voy a tratar de explicar de forma breve y sencilla cómo funcionan los subs y voy a exponer una lista de un gran número de subs ordenados por categoría para que sea de este modo más fácil encontrar el sub adecuado para nuestros envíos y nuestras preferencias.

He dividido el artículo en varios apartados para que cada uno pueda ir directamente a aquello que más le interese consultar y/o debatir. Los apartados son los siguientes:

1 - La razón de ser de los subs

2 - Los subs en la actualidad

2.1. El ejemplo de reddit

2.2. Problemas actuales de los subs

3 - Subs : pequeña guía introductoria

3.1. ¿Dónde están los subs?

3.2. ¿Cómo y para qué me suscribo a un sub?

3.3. ¿Qué pasa con los meneos enviados a un sub?

3.4. ¿Cómo creo un sub?

4 - Pongamos en orden los subs

5 - Conclusiones

1. LA RAZÓN DE SER DE LOS SUBS

Los subs han sido tema de debate en menéame por parte de los usuarios que más asiduamente frecuentamos esta página y más la explotamos en todos sus sentidos. Sin embargo, una gran cantidad de usuarios (quizás la mayoría) aún no sabe cómo funcionan ni cuál es el significado de su existencia.

Los subs (o submenéames) conviven con nosotros desde hace ya varios años. Fue una herramienta muy demandada por muchos usuarios. Muchos bromeaban con que a Menéame le hacía falta una sección "gatos" mientras que otros proponían seriamente esta posibilidad. Aún hoy muchos se preguntan que "de qué sirven los subs", otros incluso dicen que estos subs "estorban". Cierto es que es difícil, por no decir imposible, agradar a todo el mundo pero el motivo por el que muchos proponían esta herramienta es precisamente porque permite que Menéame abarque a un público y una temática más amplia.

No son infrecuentes los usuarios que se quejan o decepcionan cuando ven que aquello que quieren difundir es votado negativamente o sencillamente no interesa. Por no hablar de lo discordante que eran los meneos de twitter, portadas de periódicos, viñetas... para los cuales los usuarios no se aclaraban acerca de si esta clase de contenido era aceptable o no en portada. Los subs están precisamente para esto.

Como me gusta esquematizarlo todo, reunamos algunas de las razones por las que existen.

Permiten el envío de contenido que generaba discordia entre los usuarios. El mejor ejemplo de esto son precisamente los tweets que ahora son enviados preferentemente al sub |RETUIT . De hecho, es uno de los subs promocionados por Menéame, quizás por este motivo. Otro ejemplo menos sencillo son las viñetas. No hay una opinión consensuada sobre si las viñetas son contenido de calidad como para aparecer en portada o no. Muchas lo hacen y terminan siendo tumbadas por el simple motivo de ser viñetas. La alternativa si queremos difundir una viñeta y que no sea descartada por el simple hecho de serlo es usar un sub como el de |Vinetas. Ese sub es"zona segura" para esta clase de envíos. Permiten la difusión de contenido especializado y reunir a los usuarios que les interese dicho contenido en un mismo sitio. Por ejemplo, el sub |SysDevs ha tenido una gran acogida. Allí se envían artículos muy especializado para informáticos que probablemente no seamos capaces de apreciar el resto de usuarios que no lo somos. Permiten a los usuarios interactuar de forma distinta a lo que era posible cuando no existían. Por ejemplo, antes no había posibilidad de hacer microblogging en ningún punto de Menéame ; ahora, en cambio, hay decenas de subs que se nutren de contenido exclusivamente creado por los usuarios como el sub |TeRespondo por poner un ejemplo. Además muchos subs permiten realizar juegos entre meneantes (como ocurre en el sub |Problemas) o interactuar como si se tratase de un foro (lo que se puede ver en subs como |Buambusub). Permiten el envío de contenido que por alguna razón (ser nsfw, irrelevante, polémico, sesgado...) sería negativizado en la cola de pendientes. Un ejemplo es el sub |Sucesos que permite el envío de noticias que normalmente son negativizadas como sensacionalistas cuando se envían a los subs principales. Otro ejemplo son aquellos meneos que, por temática, se consideran que "no son lo suficientemente relevantes" como para ser publicados en portada. Un ejemplo de esto último son los artículos de videojuegos. Realmente este contenido requiere "un esfuerzo extra" para que su información sea de interés general ; sin embargo, en el sub |Videojuegos , esto no es ningún problema. Los meneos de videojuegos que en cola de pendientes podrían hacer chirriar a más de uno, en este sub son perfectamente aceptados.

Estos son algunos de los motivos por los que la existencia de los subs es beneficiosa para la comunidad de Menéame en tanto que atrae a nuevos usuarios y, en consecuencia, se aumenta la diversidad de contenidos y la participación.

2. LOS SUBS EN LA ACTUALIDAD

La situación actual de los subs puede ser buena o mala, todo depende de cómo se mire. Realmente es difícil establecer un parecer con el que todo el mundo esté de acuerdo. Sin embargo, hay algo que es innegable, muchísimos usuarios de menéame desconocen o ignoran la existencia y el valor de los subs. Desde luego, no se le puede exigir a ningún usuario que use algo que no le interesa pero no cabe la menor duda de que la situación actual de los subs, sea buena o mala, es mejorable, dado que sin ninguna duda habrá muchos usuarios aún no conocedores de los mismos que podrían explotarlos y hacerlos crecer de forma muy significativa.

Muchos de los que estamos a favor de que se siga impulsando la promoción de los subs, lo estamos porque tenemos páginas de referencia en la que vemos como un sistema similar funciona y, en especial, muchos miramos a Reddit.

Este apartado será de mayor interés para aquellos que no conozcan esta red social. Los que la conocen pueden imaginar perfectamente por qué Reddit es un buen ejemplo para explicar cómo podrían funcionar los subs.

Cualquier comparación entre Menéame y Reddit puede resultar odiosa. No podemos negar el hecho de que la distancia entre ambas redes sociales es actualmente intergaláctica. Y es que, a pesar de que Menéame es un gigante, Reddit es un auténtico Goliat para nosotros. En cualquier caso, Reddit es la mejor página web en la cual podemos fijarnos para entender cómo podríamos mejorar los subs en menéame (salvo que alguien tenga una propuesta distinta). Para explicar esto, vamos a ver brevemente cómo funciona Reddit.

2.1. El ejemplo de Reddit

Reddit se compone, desde su inicio, exclusivamente de subreddits. La comunidad está compuesta de millones de usuarios que no se concentran exclusivamente en 4 subreddits sino que se dispersan en los cientos de miles creados por los usuarios. Así pues, aunque hay subreddits a los cuales los usuarios aparecen suscritos por defecto cuando se crean una cuenta, estos pueden desuscribirse y suscribirse a los subreddits que quieran y seleccionar así la clase de contenido que quieren visualizar. Así pues hay gente que usa reddit exclusivamente para compartir y debatir temas políticos, los hay que lo usan para visualizar fotos de animales y los hay que lo usan para todo tipo de contenido. No hay en definitiva, un contenido único o denominador común como existe en Menéame sino que cada uno le da un uso distinto. La mejor forma de ver esto es viendo cómo funcionan los multireddits que son una herramienta para agrupar en categorías distintos subreddits. De esto modo podemos encontrarnos con multireddits de, por ejemplo:

Subreddits en idioma croato: ver link

Subreddits de noticias: ver link

Subreddits de diseño gráfico: ver link

Realmente se podrían poner miles de ejemplos. En Reddit uno tiene miles de comunidades en los que podrá encontrar el contenido que le gusta y en la que podrá coincidir con personas con las que comparte los mismos intereses.

Ahora bien, salvemos las distancias. Como ya se ha comentado anteriormente Reddit es una comunidad gigantesca. Hay subreddits de más de 10 millones de suscriptores. Por poner un ejemplo, el subreddit /aww tiene más de 15 millones de lectores ; el equivalente a este subreddit sería nuestro |OYOYOY, enorme con sus casi 700 suscriptores desde nuestro punto de vista pero enano si lo comparamos con el subreddit equivalente en esa comunidad. Y es que, nuestro sub con mayor número de suscriptores es |Ciencia con más de 2100 lectores ; en Reddit en cambio con sólo 2000 suscriptores se hace poco ruido.

No podemos por tanto pretender parecernos a Reddit, el cual es decenas de veces más grande que menéame y abarca un público mayor ya que, no sólo es de uso prioritario en los países anglosajones sino que es de gran uso en muchos otros países de habla no inglesa por el simple hecho de que el inglés es "lingua franca" en internet. No haría falta tener que explicar cómo funciona Reddit en otros países europeos donde es archiconocida, sin embargo, al menos en España, goza de una popularidad menor.

No obstante no nos olvidemos que Menéame tiene decenas de miles de usuarios, algo nada despreciable, como tampoco debemos olvidar que nuestro idioma, el español, es uno de los idiomas con mayor número de hablantes y tiene cada vez mayor interés como lengua extranjera en muchos países. Menéame tiene mucho donde crecer.

No voy a pararme más tiempo en explicar el funcionamiento de esta red social ya que no quiero promocionar un agregador que no se corresponde con el que aquí nos atañe, que es el nuestro.

2.2 Problemas actuales de los subs

Actualmente, Menéame está compuesto sólo de subs. Sí, todo son subs incluídas las anteriormente denominadas "categorías" de |Actualidad , |Cultura , |Ocio y |Tecnologia. Estos subs principales (que seguiré llamando de forma excepcional "sección" y "categoría" en este apartado, por mayor comodidad) son los que todo usuario ve por defecto, esté o no esté suscrito a dichos subs.

Estas categorías terminan siendo las más usadas incluso por los usuarios que hacemos uso frecuente de los subs. Y es que hacen referencia a conceptos tan amplios que prácticamente cualquier temática cabe en alguna de estas cuatro categorías.

En la sección |Cultura por ejemplo caben artículos de biología, medicina, física, química, astronomía, arqueología, historia, psicología, sociología y un largo etcétera. Uno no necesitaría en principio subs para cada uno de estos temas cuando puede usar sólo uno para todo. Sin embargo, el resultado final es una avalancha de envíos a las mismas cuatro categorías en la zona de pendientes y esto tiene dos consecuencias bastante claras:

Muchos envíos interesantes terminan pasando desapercibidos. Se reunen en el mismo meneo usuarios que les interesa el tema y pueden aportar información extra y usuarios que no les interesa el envío, vota irrelevante, hacen comentarios jocosos, comentarios sin fundamento alguno, etc...

Los subs en este caso son un desahogo para muchos que quieren difundir un artículo entre usuarios a los que sabe que les interesará. Así, aunque termine o no habiendo menos comentarios en los envíos de los subs, estos serán de mayor calidad.

Un ejemplo es el sub |Medicina. Un artículo que compara la nefrotoxicidad del fármaco TAF frente a tenofovir difumarato en pacientes VIH pasará más que desapercibido por la cola de pendientes del general. En cambio, si realmente un artículo como ése a nosotros nos parece interesante y queremos compartirlo, sabremos que hay un sub que será visitado por gente que apreciará ese envío. Lo mismo para cualquier otro sub de ciencia como |Fisica, |Quimica, |Matematicas, etc...

¿Por qué entonces los subs no funcionan como funcionan las categorías? Podemos enumerar varios motivos:

Tenemos cuatro categorías muy generales que conforman la cola de pendientes y que todo usuario ve aunque no esté suscrito. Son más que suficientes para muchos usuarios de menéame. El mismo diseño de la página da a entender que el resto de subs son "segundo plato". En definitiva, a los subs le falta visibilidad. Por este mismo último motivo, colgar un envío en una de las cuatro categorías es más atrayente que hacerlo en un sub. No sólo los envíos de los subs tiene más dificultad de llegar a portada en tanto que los subs pasan más desapercibidos sino que una noticia publicada en un sub sólo da +0.10 de karma mientras que las que pasan directamente de la cola de pendientes a la portada reciben más fácilmente el +1 de karma que supone conseguir llegar a portada. Así pues, sea por querer mayor difusión o mayor karma (aunque muchos usuarios aleguen que "les da igual aquello del karma") lo cierto es que si tienen una noticia de, por ejemplo, astronomía entre sus manos, la enviarán con más frecuencia al sub |Cultura apareciendo desde el inicio en pendientes que al sub de |Astronomia donde estarán más "escondidas". Deformación. Menéame empezó siendo un agregador muy diferente al que es ahora y, sencillamente, muchos usuarios no ven la necesidad de darle mayor importancia a algo que ven como un complemento, estando ya acostumbrados al funcionamiento de la página sin subs.

Lo que yo presento como inconvenientes pueden no ser vistos como tales por otros usuarios. Presento estos argumentos como inconvenientes porque espero un mayor crecimiento de los subs y entiendo que esto es una explicación a por qué dicho crecimiento es tan lento. Pero puede que otro usuario considere que esto que expongo no es ningún problema ya que los subs ya han alcanzado la función e importancia que pueden llegar a tener que sería el de ser una mera herramiento complementaria a utilizar muy de vez en cuando.

3. SUBS : PEQUEÑA GUÍA INTRODUCTORIA

Entender el funcionamiento de los subs en Menéame no es nada complicado, todo lo contrario, es bastante sencillo por lo que espero con esta pequeña guía poder satisfacer todas las dudas que pueda tener quien aún las tuviere así como para explicarlas brevemente a los usuarios que tengan un completo desconocimiento del tema en cuestión.

3.1. ¿Dónde están los subs?

En la portada general de menéame los subs se encuentran en la primera barra lateral de la derecha. Lo que ahí puedes ver son envíos publicados en portadas de los respectivos subs en los que se encuentran. La barra se actualiza cada vez que hay una nueva portada en un sub cualquiera de modo que los primeros envíos que aparecen son los más recientemente publicados.

En la sección de nuevas hay dos barras laterales: la primera son los envíos candidatos a salir a portada general ; la segunda, justo a continuación de la anterior, son los envíos candidatos a salir a portada del sub correspondiente. Del mismo modo que ocurre con las "candidatas", los envíos de subs que aparecen en esta barra se ordenan por karma. A mayor karma, más alto en la lista y mayor probabilidad de ser publicado.

En la misma página de nuevas hay una barra superior con varios items. Uno de ellos pone "Más", si pasas por encima sale un desplegable con varias opciones siendo una de ellas "m/". Ésa es otra forma de hacer referencia a los subs. Si pulsas, entras en la sección de nuevos envíos a subs ordenados por antigüedad.

En la portada general hay también una opción en la barra superior para acceder a la sección de subs. Te enviará a dicha sección apareciendo en primer lugar los subs oficiales y recomendados por Menéame.

En esa sección aparecerán por defecto un buscador y una lista de los 38 subs más activos. Habrá también un desplegable con 2 opciones más, los subs a los que estás suscritos ("mis suscripciones") y la lista de todos los subs ordenados por orden alfabético ("todos").

3.2. ¿Cómo y para qué me suscribo a un sub?

Para suscribirte a un sub necesitas tener cuenta en menéame. Una vez que la tengas puedes suscribirte de dos formas:

Desde la sección de subs, basta sólo marcar el botón "Seguir" como se puede ver en última imagen del apartado anterior. Desde la portada del sub que te interese donde encontrarás también la opción de "Seguir".

Por supuesto, igual que puedes suscribirte a un sub, también tienes la opción de desuscribirte de aquellos que estés siguiendo.

Las razones para suscribirse a un sub pueden ser varias pero las principales son dos:

Para enviar noticias a un sub no es necesario estar suscrito pero en tal caso debes acceder al sub en cuestión para poder hacerlo mientras que al menear algo desde la edición general se te da la opción desde la misma página de edición de escoger entre tus suscripciones. El motivo más importante, puedes filtrar el contenido y ver sólo aquello a lo que estás suscrito. Es decir, puedes personalizar tu portada y ver sólo los subs.

Esto último lo puedes hacer tanto en nuevas como en portada a través del desplegable que obtienes al pasar por encima de la opción "Más". En esa barra desplegable, el apartado "suscripciones" solo aparece si tienes cuenta y al seleccionarlo te permite ver sólo los envíos de los subs a los que estás descrito La opción "m/" nuevamente te permite ver los envíos de todos los subs.

3.3. ¿Qué pasa con los meneos enviados a un sub?

Hora de hablar del "ciclo biológico" de los meneos de un sub.

La vida de los meneos de las mal llamadas "categorías" lo conocemos bien.

Enviamos algo a alguno de los 4 subs principales (|Actualidad , |Cultura , |Ciencia , |Ocio) Si el meneo recibe suficiente karma aparecerá plasmado en la barra lateral de "candidatas" de la sección de nuevas. Y si finalmente reune todo lo necesario para salir a portada, saldrá. El meneante que envió el artículo recibe +1 de karma en compensación.

Sin embargo nos olvidamos que estas "categorías" son subs por lo que antes de salir a portada, estos meneos salen a portada del sub. De este modo puede que haya meneos que sean tumbados de portada y que, sin embargo, permanezcan en portada del sub (suele suceder que el número de negativos para tumbar una noticia de portada del general es menor que el que se necesita para tumbarla de portada de un sub).

La única diferencia entre un meneo de un sub y uno que se envía a una de las 4 principales "categorías" es la visibilidad. Cuando envías un meneo a un sub, éste no aparece inicialmente en cola de pendientes del general sino en cola del pendientes del sub. Ésta es una de las razones por las que estos meneos a veces pasan desapercibidos. Las opciones para encontrarlos están ahí y son fáciles de encontrar pero, aún así, quedan bastante menos visibles que los meneos de los subs principales.

En cualquier caso, si el meneo recibe suficiente karma, lo más probable es que primero salga a portada del sub. El usuario recibe +0.10 de karma de compensación. Pero no hay que olvidar que esto viene con regalo y es que, al salir a portada del sub también sale a portada del general, sólo que en la barra lateral (como se explica en el apartado 3.1.)

Finalmente si el meneo reune los suficientes votos, puede aparecer en "candidatas" de la sección de pendientes o incluso ser publicadas en portada del general. Al ser publicadas en portada general, el usuario recibe +1 de karma de compensación.

Que ocurra esto no es nada raro, en absoluto. Son muchos los meneos de subs que acaban saliendo a la portada principal.

3.4. ¿Cómo creo un sub?

Para crear un sub necesitas tener cuenta en menéame. En tu perfil hay una sección con un asterisco y es, como indica, tu sección de subs: aquellos de los que eres propietario y aquellos que estás siguiendo. En esa parte del perfil también puedes seleccionar la opción que te permite crear un sub. Ten en cuenta que sólo podrás creas un máximo de 10 subs.

Una vez que decidas crear un sub, lo primero que pedirá obviamente es un nombre. Ese nombre no es definitivo y de hecho lo podrás cambiar siempre que quieras. A continuación pasarás a la página de edición del sub. Aquí conviene pararse un poco ya que hay algunos aspectos a destacar.

Desde mi punto de vista, lo más importante es lo que señalo en rojo. Hay que tener en cuenta que los envíos a un sub pueden llegar a portada del general si consiguen karma suficiente. Si quieres que esto no ocurra, es imprescindible que revises esta opción de "No enviar historias a la cola general". Un ejemplo de esto fue lo que ocurrió con el |ClubLectura . La noticia de qué libro proponer para leer llegó a portada y empezaron a aparecer comentarios jocosos y comentarios de personas quejándose de que hubiese sido publicada con el consiguiente disgusto del administrador.

Otro aspecto importante de la edición es si permites o no el microblogging. Como puedes ver, existe la posibilidad de dejar el envío de enlaces como una opción más y que los usuarios del sub puedan enviar contenido propio.

Otra novedad que trajeron consigo los subs es que permiten hacer uso de un mayor número de caracteres en la entradilla. En concreto, el número de caracteres máximo que se puede permitir en un sub son 20.000 caracteres. Esto es una gran diferencia si lo comparamos con los "sólo" 550 caracteres de las entradillas de los subs principales. Eso sí, el número mínimo de caracteres que se exige en las entradillas de los subs es de 50 caracteres. Además, si queremos, podemos habilitar la opción de poder añadir párrafos, otra función que llegó con los subs.

Podemos modificar la apariencia de nuestro sub pero de forma muy limitada: cambiando los colores de la cabecera o añadiendo un logo. Aunque son pocos los que lo han hecho, también podemos vincular nuestro sub a una cuenta en Twitter que irá actualizándose conforme aparezcan nuevos envíos en su portada.

Y por supuesto es importante recordar que, como creador y administrador del sub, tú serás quién establezca las normas. Para dejarlas patente podemos editar tanto la barra lateral (en la que haremos una descripción de nuestro sub) como las reglas para el envío (que aparecerán a los usuarios cada vez que intenten publicar algo nuevo).

Finalmente me gustaría recordar que existe la opción de "Envíos deshabilitados" para aquellos usuarios que quieran hacer uso del sub de forma personal o que quieran cerrarlo no pudiendo ningún otro usuario enviar nada en dicho sub.

Piensa bien los subs que quieres crear. Por el momento existe ese límite de 10 subs por persona y no hay opción de eliminar los subs. Si ya tienes esos 10 subs creados y te interesa otro, deberás hacer borrón y cuenta nueva con alguno de ellos (no literalmente lo de cuenta nueva). En tal caso, deberás modificarlo todo pero, por suerte, como administradosr podrás modificar/enviar a descartadas cualquier envío de tu sub e igualmente puedes cambar el nombre del sub en cualquier momento por lo que los "lavados de cara" a un sub son posibles.

4. PONGAMOS EN ORDEN LOS SUBS

Una de las múltiples quejas que han manifestado algunos usuarios es el hecho de que "hay mucho sub y muchos de ellos inactivos". Y eso es completamente cierto, no sólo hay muchos subs inactivos (la mayoría) sino que hay muchos subs abandonados. No son pocos los casos de subs que tenían bastante actividad en el pasado y que ya casi no se usan.

Esto es como todo en la vida. Cuando nos presentan algo nuevo y nos gusta, terminamos muchas veces al principio haciendo un uso obsesivo del mismo. Nos pasa así con todo: una canción que hemos descubierto hace poco y que la repetimos hasta la saciedad los primeros días ; los compañeros de trabajo cuando los conoces con los que en muchas ocasiones uno se ilusiona y se proponen tapas, comidas, salidas, etc... ; cualquier relación sentimental al principio, etc... Los subs en menéame no fueron excepción. Se crearon chorrocientos de ellos, la mayoría los primeros meses. Muchos de estos nuevos subs se creaban para nunca jamás ser usados o bien proponían algo interesante que se abandonaba al poco tiempo de empezarlos.

Como resultado, si te revisas la lista de subs que existen, encontrarás que hay muchos subs duplicados en cuanto a temática. Por eso es importante revisar bien si ya existe o no un sub antes de crear uno. Una forma de hacerlo es desde el mismo buscador de la sección subs.

A pesar de todo, siendo estrictos, el número de subs en menéame sigue siendo relativamente bajo. Y no es porque quiera seguir comparándolos con los subreddits, es que realmente hay muchos posibles subs inexistentes. Por ejemplo, no existe ningún sub de |Italia, de |Delfines, de |Budismo, de |Curling, de |UPyD, de |Diabetes, de la |NASA, de |India, de |Guitarra , |Piano , |Composicion , de |Veterinaria o |Biologia , de |Caza , de |Steam , de |BlackMirror , de |Vacunas , de |Francia , de |Insectos o de |Surf . Y sólo he puesto 25 ejemplos, pero podría poner muchos más.

Que haya tanto sub abandonado y olvidado responde al hecho de que realmente es difícil volverlos a encontrar salvo que alguien suscrito se atreva a revivirlo. Por ejemplo, había un sub llamado |SpeakMe que nació con el propósito de que los usuarios practicasen idiomas. Se lanzó la propuesta, a algunos les gustó y no se volvió a saber nunca más de ese sub. Quien tenga la misma idea podría acabar creando un sub existiendo ya éste, es decir, estaría duplicando subs.

En cierto modo, esto es normal e inevitable. Ocurre en Reddit con muchísimos de los subreddits que se crean. Sin embargo, en Reddit hay varios métodos para aumentar la difusión, la actividad y la longevidad de estos subreddits: listas de comunidades agrupadas en multireddits, subreddits que promocionan a otros subreddits en su barra lateral (de hecho, es algo habitual), un buscador de subs más eficiente, anuncios de subs, subreddits que se nutren del contenido de otros subreddits, etc... Por supuesto, y es necesario recordarlo, cualquier comparación entre Menéame y una comunidad tan enorme como Reddit puede parecer algo ridícula pero lo cierto es que ellos tienen múltiples métodos de promoción de subreddits que bien podríamos aplicar en menéame.

Con esta idea en mente es por la que he confeccionado la lista de subs que expongo en las siguientes líneas. Existen actualmente 1593 subs. He ordenado 761 de ellos (el 48%) en 47 categorías. Dentro de cada categoría, aparecen ordenados por este orden: primero , de mayor a menor actividad ; segundo, de mayor a menor número de suscriptores ; tercero, por orden alfabético.

Se indica nombre del sub, opcionalmente descripción del mismo y entre paréntesis (número de suscriptores, actividad). He destacado los subs más activos y he tratado de agrupar aquellos duplicados o intrínsecamente relacionados.

La actividad de cada sub viene clasificada del siguiente modo:

4. Muy activo : envíos muy frecuentes.

3. Activo: algún mes puede no llegar ningún envío a portada y pueden pasar algunas semanas sin actividad pero son de uso frecuente.

2. Poco activo: o bien pudo tener mucha actividad en el pasado y ahora ninguna o poca o bien siempre ha sido un sub de uso ocasional.

1 Muy poco activo: aquí se incluye todo sub que tenga al menos un envío y no más de 10-20 en toda su historia o no más de 3 portadas.

0. Actividad nula: nunca se usó.

Algunos subs me han sido difíciles de clasificar. Un ejemplo es el de |Intact que es un sub muy reciente con el que su creador ha tenido bastante dedicación pero, como el número de envíos y comentarios sigue siendo muy bajo, he terminado por calificarlo como nivel 1.

También muchos han sido difíciles de clasificar. Por ejemplo muchos subs podrían encontrarse en la categoría de "Cultura" pero son de temática tan específica que he acabado por incluirlos en la categoría "Especialidades".

Esta lista es una propuesta personal. Quien quiera modificar algo, corregir algún error, link que no funcione o añadir algún sub que por favor me lo haga saber.

ACTIVISMO

|Gamonal (16 , 4)

(16 , 4) |LuchaSocial - sub de movimientos sociales, concentraciones, etc.. (30 , 3)

- sub de movimientos sociales, concentraciones, etc.. (30 , 3) |Leymordaza (22 , 3)

(22 , 3) |ADH - activismo por los derechos del hombre (74 , 2)

|Sindicalismo - sin actividad actualmente (30 , 2)

|Hacktivismo - activismo online (25 , 1)

|AccionSocial - problemas sociales (19 , 1)

|Anonymous (17 , 1)

|Activismo (16 , 1)

|Intactivismo - sobre la integridad genital de los menores (5 , 1)

|Voluntariado (4 , 0)

ALIMENTACIÓN

|Cociname - fue uno de los primeros subs (933 , 4)

- fue uno de los primeros subs (933 , 4) |Alimentacion (73 , 3) / |Nutricion (13 , 1) - cosas de comidas, dieta sana, nutrición...

(73 , 3) / |Nutricion (13 , 1) - cosas de comidas, dieta sana, nutrición... |Gastronomia - noticias sobre gastronomía en general (26 , 3)

- noticias sobre gastronomía en general (26 , 3) |Veganismo (51 , 2)

|Cerveza (20 , 2) / |Cervezeame (26 , 1)

|Entreharinas - panadería, bollería y pastelería de menéame (30 , 1)

|Vinos (6 , 1) / |Enoturismo (4 , 1) - sobre la cultura del vino

|Restaurantes - sobre restaurantes en España que recomendar , visitar , etc... (4 , 1)

|Comida (3 , 1)

|Quesos (2 , 1)

|Cafe (5 , 0)

ANIMALES

|OYOYOY - sub de bichos achuchables y bizcochables, internet en estado puro (685 , 4) / |Aww (12 , 1)

- sub de bichos achuchables y bizcochables, internet en estado puro (685 , 4) / |Aww (12 , 1) |Abuso_Animal - noticias sobre maltrato animal (131 , 4)

- noticias sobre maltrato animal (131 , 4) |Animales - una mezcla de OYOYOY y noticias de animales en general (35 , 2)

|Gatitos (18 , 2)

|Menteanimal - Comportamiento y psicología animal (18 , 2)

|Cabras (14 , 2)

|Panda - sub de osos pandas, no del trastorno pediátrico neuropsiquiátrico estreptocócico (8 , 2)

|Perros (14 , 1) / |Perretes (4 , 1) - subs de perros

|Mascotas (11 , 1)

|Capibaras (8 , 1)

|Patos (6 , 1)

|Tiburones (5 , 1)

|Ornitologia (4 , 1)

|Lechuzas (3 , 1)

|Ardillas (5 , 0)

|UYUYUY - bichos asquerosos (2 , 0)

ARMAS

ARTE

|Museo - para discutir obras de arte y hablar de museos (36 , 2)

|Arte (32 , 2)

|Arte_Grafico (30 , 2)

|TeDibujoMal (12 , 1) |TeDibujo (10 , 1) /|Dibujame (4, 0) - meneantes se prestan voluntarios para que los dibujen

|Artecontempo - arte contemporáneo (8 , 1)

|Dibujos - compartir dibujos con otros meneantes (3 , 1)

BELLEZA

COTILLEO

CULTURA

DEPORTES

DROGAS

DOWNLOAD

ECONOMIA

EDUCACIÓN

|Crianza - para hablar de lactancia, higiene, alimentación infantil, etc... (160 , 3)

- para hablar de lactancia, higiene, alimentación infantil, etc... (160 , 3) |Educacion (44 , 2)

|Enseñanza - cursos y recursos para aprender (15 , 1)

|Docentes (13 , 1)

|UNED (7 , 1)

|Universidad - noticias sobre la universidad (7 , 1)

ENTRETENIMIENTO

ESPAÑA

ESPECIALIDADES

|Juridicas - ciencias jurídicas y políticas (34 , 3)

- ciencias jurídicas y políticas (34 , 3) |Prevencion - sub de prevención de riesgos laborales (12 , 3)

- sub de prevención de riesgos laborales (12 , 3) |Telcos (22 , 1) / |Teleco (9 , 1) - redes y telecomunicaciones

|Ingcivil - ingeniería civil y arquitectura (19 , 1) / |Ingenieria (11 , 0)

|Derecho (18 , 1)

|Skyscrapers - arquitectura y rascacielos (12 , 1)

|Publicidad - sub dedicado al mundo de la publicidad (9 , 1)

|Bomberos - en realidad creo que va de bomberos desnudos (5 , 1)

|Meteorologia (4 , 1)

|Prensa - sub sobre los medios periodísticos (4 , 1)

|Homeopatia (2 , 1)

|Forense - ciencia forense y criminalística (5 , 0)

FOTOGRAFÍA

|Fotomundo - sub de fotoperiodismo (122 , 4)

- sub de fotoperiodismo (122 , 4) |Fotografia - sub sobre fotografía en general (99 , 3) / |Fotografos (32 , 2) / |Foto (27 , 2)

- sub sobre fotografía en general (99 , 3) / |Fotografos (32 , 2) / |Foto (27 , 2) |Fotos - fotos que has hecho tú y que quieres publicar (13 , 1)

|Fotochop - un meneante propone una imagen y el resto lo fotoshoppea (4 , 1)

|Timelapse (3 , 1) / |Timelapses (4 , 0)

HISTORIA

IDEOLOGÍA

IDIOMAS

|Idiomas - sub genérico de filología, recursos para aprender idiomas, etc... (134 , 3)

- sub genérico de filología, recursos para aprender idiomas, etc... (134 , 3) |Linguistica (28 , 1)

|Esperanto (18 , 1)

|Speakme - sub para practicar otros idiomas (5 , 1)

|Traduccion - sobre traducción e interpretación (5 , 1)

INFORMÁTICA

JUEGOS

|Problemas - problemas matemáticos a resolver entre todos (197 , 4)

- problemas matemáticos a resolver entre todos (197 , 4) |Acertijos (30 , 1)

LETRAS

LUGARES

MATERIALES

MENEAME

|TeRespondo - los meneantes se exponen a las preguntas del resto (466 , 4)

- los meneantes se exponen a las preguntas del resto (466 , 4) |Preguntame - encuentros digitales organizados por Menéame (448 , 4)

- encuentros digitales organizados por Menéame (448 , 4) |Fakeame - feudo de @Ikipol , noticias inventadas por los propios usuarios (264 , 4)

- feudo de @Ikipol , noticias inventadas por los propios usuarios (264 , 4) |Escombrillos - feudo de @Helisan , para escritos de gran tamaño (223 , 4)

- feudo de @Helisan , para escritos de gran tamaño (223 , 4) |Buambusub - para lloriquear (192 , 4) / |Buambusub2 - para lloriquear (39 , 2)

- para lloriquear (192 , 4) / |Buambusub2 - para lloriquear (39 , 2) |Sugiereme - sugerencias para mejorar menéame (88 , 3)

- sugerencias para mejorar menéame (88 , 3) |Encuestas (55, 3) / |Votame (7 , 1)

(55, 3) / |Votame (7 , 1) |Preguntas (145 , 2) / |Askmeneame (7 , 1) / |Askmnm (5 , 1)

|Recomiendame (68 , 2)

|Hoyaprendi (27 , 2) / |HAQ (7 , 1) / |TIL (2 , 0) - Hoy aprendí que.... similar al TIL de Reddit

|Entrevistas - sugerencias para la sección Pregúntame (25 , 2)

|Chistacos (22 , 2)

|Ayuda_subs (31 , 1)

|Meta - para hablar de menéame en menéame (9 , 1)

|OutoftheLoop - hay algo en lo que te has perdido y quieres que te lo expliquen desde el principio (8 , 1)

|Aconsejame (18 , 0)

|ELI5 - preguntas algo y la gente te responde como si fueses un niño de 5 años (9 , 0)

|Bestof - para publicar los mejores comentarios de menéame (7 , 0)

|Teorizame - para que los meneantes aporten su teoría científica y se debata (2 , 0)

MENEAME EN OTROS IDIOMAS

MISTERIO

MÚSICA

MUSICOLOGÍA

|Productores - sobre producción musical en general (6 , 1)

|Musicmakers - para producción musical especialmente música electrónica y Djs (3 , 1)

|Gaitas (3 , 0)

|Partituras (2 , 0)

NOTICIAS

NSFW

OCIO

PAÍSES

PELÍCULAS

PERSONAS

POLÍTICA

RECURSOS SOSTENIBLES / NATURALEZA

|Movilidad - sub sobre movilidad sostenible (366 , 4)

- sub sobre movilidad sostenible (366 , 4) |MAmbiente - actualidad sobre el medio ambiente en general (46 , 2)

|Ecologia (27 , 2)

|Autoconsumo (17 , 2)

|Jardineria (11 , 2)

|Plantas (9 , 2)

|Frugal - para una vida más verde y económica (22 , 1)

|Renovables (14 , 1)

|Permacultura - sub de cultura autosuficiente (12 , 1)

|Horticultura (10 , 1)

|Naturaleza - naturaleza y deportes de montaña (7 , 1)

|Submarino - noticias bajo el agua (4 , 1)

|Agua (8 , 0)

|Agroinfo - todo lo relacionado con la agricultura (5 , 0)

SALUD

SOCIEDAD

|Feminismo (94 , 3)

(94 , 3) |LGBT (60 , 2) / |LGTB (6 , 1)

|Parejas - para discutir las complicadas relaciones de pareja (16 , 2)

|Indigenas - sub sobre pueblos nativos (13 , 2)

|Toros - para aficionados a la tauromaquia (12 , 2)

|Expatriados - para aquellos que han tenido que emigrar (11 , 1)

|Privacidad (9 , 1)

|Gay (6 , 1)

|EcceMulier - mujeres a lo largo de la Historia (5 , 1)

|Gitanos (3 , 1)

|Hipster (3 , 1)

|Violencia_G (3 , 1) / |Viogen (1 , 0) - sobre violencia de género

|Bullying (2 , 1)

TECNOLOGÍA

TRABAJO

VEHÍCULOS

VIAJES

VIDEOJUEGOS

ALTERNATIVO

MISCELÁNEA

|Lapidame - para recibir pedradas (39 , 2)

|Notamus - un juego literario propuesto por seres del nótame (38 , 2)

|Odiario (23 , 2)

|Insultame (20 , 2)

|Tinderneame - En fin, Tinder entre meneantes (17 , 2) / |Contactos (4 , 1)

|RebelionMnm - para quejarse del canon AEDE y de los ataques a la web (34 , 1)

|Roleame - roleplay narrativo entre meneantes (19 , 1)

|Quejas (14 , 1)

|Buambulancia - para llamar a la buambulancia (13 , 1)

|ComemeElRabo - para lloriquear (7 , 1)

|Wallpapers - fondos de escritorio (7 , 1)

|Amame - para declarar tu amor a alguien... (6 , 1)

|Notame (6 , 1)

|Ano (5 , 1)

|Bajamekarma (3 , 1)

|Mobinnotame (3 , 1)

|Chupipandi (2 , 1)

|Barradebar - para cuñadismos (6 , 0)

|Baneame (4 , 0)

|Confesiones (4 , 0)

|Puertacole - para pegarte con otro usuario por menéame (4 , 0)

|Elwing_cena - cenas de @Elwing (3 , 0)

|Jaguexit - para bajarle el karma a @Jagüi (1 , 0)

5. CONCLUSIONES

Los subs son una funcionalidad que sólo aporta beneficios para los que creemos que Menéame debería dirigirse a una audiciencia más amplia así como ofertar una mayor variedad de contenido.

Aún así, el margen de mejora es considerable en tanto que hay problemas de visibilidad, de aceptación por una parte de la comunidad y por disponer aún de herramientas limitadas para su edición (si las comparamos con otras redes sociales).

Los dos primeros puntos ha sido discutidos en varias ocasiones por los usuarios que han sugerido diferentes medidas que podrían ayudar a promocionar los subs. Del mismo modo han surgido otros problemas más recientes como el envío de noticias duplicadas entre subs, administradores que desaparecen, posibilidad de eliminar un sub, etc...

En definitiva, los subs funcionan pero podrían funcionar mucho mejor. No somos pocos los que notamos un cierto estancamiento de los mismos. Deben mejorar.