Si la guerra acabase mañana, seguiríamos teniendo problemas

Llevamos casi un mes cegados por el conflicto de Irán. Los mercados no reconocen su impacto y las bolsas siguen muy cerca de máximos históricos, “porque la guerra no durará mucho y volveremos a la normalidad”. Por lo tanto, vamos a ver que significa volver a la normalidad.
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En este caso, además de reparar la infraestructura destruida, están las relaciones internacionales dañadas.
Hay más dinero acumulado que sitios donde invertirlo.
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