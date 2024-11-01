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Si la guerra acabase mañana, seguiríamos teniendo problemas

Llevamos casi un mes cegados por el conflicto de Irán. Los mercados no reconocen su impacto y las bolsas siguen muy cerca de máximos históricos, “porque la guerra no durará mucho y volveremos a la normalidad”. Por lo tanto, vamos a ver que significa volver a la normalidad.

| etiquetas: guerra , energía , petroleo , gas , reservas
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8 comentarios
7 1 1 K 104 actualidad
Feindesland #2 Feindesland
Se refiere a que ha causado y tantas mierdas, que algunas no podrían resolverse ni aunque acabase mañana...

¿qué entendiste?
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Cantro #7 Cantro
Si alguien te calza una hostia, es algo que ocurre en una fracción de segundo. Las secuelas tardan algo más de tiempo en curarse. Y las psicológicas, aún más

En este caso, además de reparar la infraestructura destruida, están las relaciones internacionales dañadas.
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JackNorte #6 JackNorte
Quizas nada deba ser como antes, la cuestion es si se consigue evitar la siguiente. Yo no veo salida posible sin una conclusion extrema, lo veo muy negro, quizas me falten un monton de datos que seria lo mas normal del mundo. Pero cuando una parte es genocida no creo que se pueda detener sin que sea eliminada o esa parte genocida provoque tal daño que alargue la guerra años al invadir toda la zona hasta que alguien decida que ser y alimentar genocidas no es la mejor de las ideas.
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Gry #5 Gry *
Hace mucho que el valor en bolsa de las empresas dejó de estar relacionado con sus resultados y expectativas en el mundo real.

Hay más dinero acumulado que sitios donde invertirlo.
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Sr.No #8 Sr.No
El 40 % de infraestructura que dicen haber destruido en lo que va de guerra no se reconstruye en un par de semanas.

www.meneame.net/m/actualidad/francia-confirma-crisis-petrolera-afirma-
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
pues nada, entonces que dure un año, o mejor todavía: que no acabe nunca. la gente es idiota
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javibaz #3 javibaz *
Un año sería una buena predicción. Me da que va a ser mucho más.
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#4 Tecar *
Tras estos acontecimientos nada vuelve a ser como antes y lo normal es que no lo vuelva a ser nunca.
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