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La Guardia Revolucionaria Islámica afirma haber atacado el buque de asalto anfibio LHA-7 USS Tripoli de la Armada estadounidense.[Eng]

La Guardia Revolucionaria Islámica afirma haber atacado el buque de asalto anfibio LHA-7 USS Tripoli de la Armada estadounidense.[Eng]

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó haber atacado el buque de asalto anfibio LHA-7 de la Armada estadounidense. Indicó que el LHA-7 se refiere al buque de asalto anfibio USS Tripoli, de la clase America, perteneciente a la Armada de Estados Unidos, [Eng]

| etiquetas: guardia revolucionaria , iran , usa , oriente medio , uss tripoli
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27 comentarios
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Comentarios destacados:        
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Os recuerdo que este tipo de barcos suele tener problemas serios en la lavandería.

foronaval.com/2020/07/16/grave-incendio-en-el-buque-anfibio-uss-bonhom
18 K 222
rogerius #4 rogerius
#2 Entonces se entiende que se vaya al Índico. Querrán llegar al Ganges para tomar un baño y hacer la colada.
4 K 53
#12 albx
#2 No sólo problemas de lavandería, parece que se le atrancan los retretes. No están pensado para un uso tan intensivo. Me imagino el problema al entrar en combate.

www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2026-01-22/portaviones-gera
0 K 10
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Al final la operación anfibia va a ser submarina
9 K 105
Laro__ #10 Laro__
#7 Eso es lo que nos tememos algunos: Que el loco intente resolverlo desde sus submarinos...
1 K 21
tricionide #1 tricionide *
Llevaba mas de 2500 soldados a bordo, despues del strike fue obligado a retirarse hacia el Oceano Indico
7 K 88
Rembrandt #11 Rembrandt *
#1 os cuelan todas las páginas de bitcoins estas noticias ............ no enlazan la fuente, pero os da igual

el tal medio es un señor .... que es un trader

Y así vamos, de bulo en bulo sin importar si es verdad . Con los votos de los mismos de siempre, que 3 de cada 4 que votan son bulos???

y??? es a favor de los buuuuenoosssss

(conste, que puede ser verdad, a veces Inda o mi primo el del quinto dice alguna verdad, pero ese no es el problema... el problema es dar cancha siempre a Inda o a Alvise....)

- La guardia revolucionaria ha regalado 20000 millones en oro a españa. Y cada persona debe ir a correos a recoger sus gramos . Fuente.... mis cojones bitcoins en twitter. Venga, meneadlo.
7 K 57
#14 konde1313
#11 La fuente es la GRI, también lo publica El Mundo, que es bastante prosionista.

www.elmundo.es/internacional/2026/04/06/69d33d31fb7b94bd8347e161-direc
13:20
La Guardia Revolucionaria de Irán afirman haber atacado un buque de asalto anfibio de EEUU

Los guardianes de la revolución de Irán atacaron el buque de asalto anfibio estadounidense LHA-7, obligándolo a retirarse hacia el sur del océano Índico, informaron el lunes medios estatales iraníes y recoge Reuters.

Asimismo, los Guardianes señalaron que atacaron un buque portacontenedores que, según dijeron, pertenece a Israel, identificado como "SDN7", sin precisar su ubicación.
8 K 85
Rembrandt #16 Rembrandt
#14 gracias, eso es un enlace mucho más serio.

Qué costará enlazar un medio que no sea un anónimo en una web de criptomonedas.....
2 K 24
#19 Sacapuntas
#16 ¿Serio? Tal y como se emponzoña la información cuando hay guerra por medio, yo diría que va a la par con la web de criptomonedas. :troll:
2 K 40
#20 Toponotomalasuerte
#16 tiene la misma fiabilidad que el mundo. La misma.
2 K 46
Dramaba #22 Dramaba
#16 Serio un medio que aún dice que el 11M fue ETA? No sé yo...
5 K 59
DocendoDiscimus #21 DocendoDiscimus
#14 En Teherán se ha escuchado.
1 K 20
HeilHynkel #23 HeilHynkel
#11

Tienes otro, pero yo, mientras no vea alguna prueba no me creo nada. Si por lo menos te dijeran donde ... pero como no hay detalles, pues mira, como quien oye llover.

www.dnaindia.com/world/report-us-iran-war-irgc-claims-it-struck-us-gig
0 K 20
#24 cosko
#1 ¿cuál es la fuente de este comentario? no es lo que dice el artículo
0 K 7
Technics #25 Technics
#1 Pues menos mal que solo le han puesto un strike, yo estaba pensando que lo habían golpeado con un dron o misil...

Venga, ya cierro al salir, chaooo. :troll:
0 K 6
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
En que quedamos, lo atacó o chocó con el.
Son cosas distintas
1 K 24
Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo *
#3 no entiendo tu pregunta o tu duda, la noticia habla de que le han tirado misiles
1 K 15
calde #6 calde
#3 Yo creo que al final va a resultar que EEUU lanzó el barco para derribar el misil. Otra heroicidad más para llevar a Hollywood.

:shit:
10 K 108
#9 meneandotela
Ahora cambiará la hora y día del ultimátum.
1 K 21
#15 PerritaPiloto
Creía que el Trípoli estaba atracado en Diego García. Por buenos que sea los misiles iraníes ahí debe haber concentrada mucha defensa antimisiles y me parece altamente improbable que este a tiro.

Dan a objetivos más próximos porque llega absolutamente cualquier misil, de los más baratos y de los otros, y el tiempo de intercepción es muy bajo.

Para mí que está noticia es un bulo. Y más siendo una página para criptocuñados.
1 K 16
BM75 #17 BM75
#15 Estamos meneando cada bulo de fuentes más que dudosas... Y encima que empieza con "la GR afirma que"...
Y luego pedimos rigor antes los bulos de otros, cuando estamos legitimando que todo vale solo porque nos gusta. Que sea verdad ya tal.

Menéame, quién te ha visto y quién te ve...
0 K 7
HeilHynkel #18 HeilHynkel
#15

Creía que el Trípoli estaba atracado en Diego García

Pues parece que no, según Google.

A principios de abril de 2026, el buque de asalto anfibio
USS Tripoli (LHA-7) se encuentra operando en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en Oriente Medio. El buque, que partió de su base en Japón y pasó por Singapur, fue desplegado con más de 2.000 infantes de marina (3.500 según algunas fuentes) y aeronaves F-35B ante las tensiones regionales.

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2 K 36
ArdiIIa #13 ArdiIIa
Con la lavandería fuera de servicio, el USS Tripoli está a un "susto" de Irán de convertir el uniforme de gala en marrón camuflaje. ¡Pura guerra sucia!
0 K 9
habitante #8 habitante
Al final puse este comentario.
0 K 9
#27 LopoX
Es cierto. Lo vi en un vídeo de Lego
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menéame