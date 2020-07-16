La Guardia Revolucionaria Islámica afirma haber atacado el buque de asalto anfibio LHA-7 USS Tripoli de la Armada estadounidense.[Eng]

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó haber atacado el buque de asalto anfibio LHA-7 de la Armada estadounidense. Indicó que el LHA-7 se refiere al buque de asalto anfibio USS Tripoli, de la clase America, perteneciente a la Armada de Estados Unidos, [Eng]