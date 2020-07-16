La Guardia Revolucionaria Islámica afirma haber atacado el buque de asalto anfibio LHA-7 USS Tripoli de la Armada estadounidense.[Eng]

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó haber atacado el buque de asalto anfibio LHA-7 de la Armada estadounidense. Indicó que el LHA-7 se refiere al buque de asalto anfibio USS Tripoli, de la clase America, perteneciente a la Armada de Estados Unidos, [Eng]
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foronaval.com/2020/07/16/grave-incendio-en-el-buque-anfibio-uss-bonhom
www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2026-01-22/portaviones-gera
el tal medio es un señor .... que es un trader
Y así vamos, de bulo en bulo sin importar si es verdad . Con los votos de los mismos de siempre, que 3 de cada 4 que votan son bulos???
y??? es a favor de los buuuuenoosssss
(conste, que puede ser verdad, a veces Inda o mi primo el del quinto dice alguna verdad, pero ese no es el problema... el problema es dar cancha siempre a Inda o a Alvise....)
- La guardia revolucionaria ha regalado 20000 millones en oro a españa. Y cada persona debe ir a correos a recoger sus gramos . Fuente.... mis cojones bitcoins en twitter. Venga, meneadlo.
www.elmundo.es/internacional/2026/04/06/69d33d31fb7b94bd8347e161-direc
13:20
La Guardia Revolucionaria de Irán afirman haber atacado un buque de asalto anfibio de EEUU
Los guardianes de la revolución de Irán atacaron el buque de asalto anfibio estadounidense LHA-7, obligándolo a retirarse hacia el sur del océano Índico, informaron el lunes medios estatales iraníes y recoge Reuters.
Asimismo, los Guardianes señalaron que atacaron un buque portacontenedores que, según dijeron, pertenece a Israel, identificado como "SDN7", sin precisar su ubicación.
Qué costará enlazar un medio que no sea un anónimo en una web de criptomonedas.....
Tienes otro, pero yo, mientras no vea alguna prueba no me creo nada. Si por lo menos te dijeran donde ... pero como no hay detalles, pues mira, como quien oye llover.
www.dnaindia.com/world/report-us-iran-war-irgc-claims-it-struck-us-gig
Venga, ya cierro al salir, chaooo.
Son cosas distintas
Dan a objetivos más próximos porque llega absolutamente cualquier misil, de los más baratos y de los otros, y el tiempo de intercepción es muy bajo.
Para mí que está noticia es un bulo. Y más siendo una página para criptocuñados.
Y luego pedimos rigor antes los bulos de otros, cuando estamos legitimando que todo vale solo porque nos gusta. Que sea verdad ya tal.
Menéame, quién te ha visto y quién te ve...
Creía que el Trípoli estaba atracado en Diego García
Pues parece que no, según Google.
A principios de abril de 2026, el buque de asalto anfibio
USS Tripoli (LHA-7) se encuentra operando en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en Oriente Medio. El buque, que partió de su base en Japón y pasó por Singapur, fue desplegado con más de 2.000 infantes de marina (3.500 según algunas fuentes) y aeronaves F-35B ante las tensiones regionales.
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