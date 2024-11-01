·
12

123
clics
Si Groenlandia se calienta, que se prepare Europa, que esto pinta mal»
La inquietud nace de la velocidad del cambio, que es lo que nos tiene que hacer ser más prudentes.
|
etiquetas
:
groenlandia
,
europa
,
deshielo
,
marc oliva
relacionadas
#2
username
Yo si que estoy caliente
@mariKarmo
0
K
10
#1
YoSoyTuPadre
Que se lo digan a Trump, la va a calentar a base de napalm
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
