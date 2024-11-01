La gran paradoja de la vivienda: el banco te niega 800 euros de hipoteca, pero el sistema te obliga a pagar 1.200 euros de alquiler

La pescadilla que se muerde la cola en versión vivienda: no puedes pagar una hipoteca porque no puedes ahorrar, lo que te obliga a buscar alquileres, en muchos casos, mucho más caro que un préstamo hipotecario. Y se vuelve a reiniciar el círculo.
Qué tendrá que ver haber demostrado capacidad de pagar 800€ todos los meses durante 25-30 años, poniendo como garantía una propiedad tasada, con pagar sobre la marcha 1200€.
Además, que esto no es nuevo. Llevamos años con las hipotecas más bajas que los alquileres.
Uno puede fiarse de que pagará el alquiler unos años y no fiarse de prestarle lo que vale un piso si no se ve claro el asunto.
Por lo que sea: porque no tiene un bien sobre el que ejecutar la hipoteca si las cosas van mal, porque no se le ve seguridad laboral, porque tiene morosidad en alguna otra cosa... hay mil indicadores que pueden hacer que no te fíes.
Pero bueno, siempre puedes hacerle un favor y prestárselo tú si crees que ofrece las garantías necesarias.
Incluso se lo puedes prestar gratis si crees que los bancos cobran demasiadas comisiones.
Por alguna razón no hay mucha gente que haga esos préstamos...
Y ese es el trabajo que hacen los bancos: ayudar a la gente a que se pueda comprar una vivienda (sin banco a ver quién es el guapo que se compra la vivienda a tocateja) y ayudar a los que prestan sus ahorros a sacar algo de rentabilidad sin arriesgarlos demasiado.
Lo que le interesa es que puedas pagar 800€ todos los meses en los próximos 30 años.
A ver si despacito lo pillas: La "garantía" que comentas existe después de comprar, pero para comprar necesitas… » ver todo el comentario
Hace 8 años me negaban a mi la hipoteca con un piso pagado y un ratio fe endeudamiento tras hipoteca <25% estaba descaputalizado decian, claro, habia pagado un piso valorado de aquella en 250k.
Tuve que pagar 7k a una financiera para conseguir la hipoteca, 8 años despues el ratio familiar de endeudamiento esta en el 17% y bajando, podiamos de sobra con la hipoteca, pero estos hideputas lo que quieren es que vayas a estas financieras para sacar su tajada extra
#2 con pagar sobre la marcha 1200€.
Un alquiler de 1200 € al mes requiere al menos otros 1200 de fianza, puede que 2400
Otros 1200 por adelantado pues las rentas se pagan por adelantado.
Otros 1200 de comisión para la agencia.
Total 3600€ o más
¡Nen, no has alquilado en tu vida!
Esto es peor que la usura y debería ser delito punible.
El banco no es tu amigo es un negocio y no dar hipoteca a quien ellos creen que no es solvente es su obligación y es mejor para ellos y parar todo el sistema económico.
Lo que hace falta es más VPO, de la barata (menos de 200.000 por 3 dormitorios) que no se pueda vender ni alquilar salvo motivos muy justificados, además de otras medidas como transportes adecuados que permitan a la gente que vive en un pueblo no tener que alquilar en la ciudad porque va a trabajar o estudiar.
Años mirando para otro lado, con gobiernos de todo pelaje y cero acciones para mitigar el problema, al revés, dejando entrar a los grandes fondos para sacar tajada.
Por desgracia, ahora ya es tarde para llegar a tiempo y encima tenemos la economia mundial al borde del catacrock final.
El banco sabe que vienen malos tiempo y deja que se los coma el propietario que alquila
El banco niega la hipoteca porque hay riesgo de que no se pague. Por ejemplo porque se queden sin trabajo o cualquier otro motivo.
El que alquila considera que puede cobrar más porque si no pagan pierde menos.
tasación/hipoteca 30 años=cuota mensual maxima de alquiler
El que tenga la hipiteca hace 15 años pagara muchisimo menos simplemente porque la vivienda fue mucho mas barata
Un ejemplo, en mi pueblo hace 8 años compre mi casa por 220k
Hoy no hay nada equivalente por menos de 350k
Si comparas mi hipoteca con un alquiler actual, el alquiler es mas caro, pero si intentas hacer una hipoteca con precios actuales veras que las diferencias se difuminan