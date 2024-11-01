edición general
La gran paradoja de la vivienda: el banco te niega 800 euros de hipoteca, pero el sistema te obliga a pagar 1.200 euros de alquiler

La gran paradoja de la vivienda: el banco te niega 800 euros de hipoteca, pero el sistema te obliga a pagar 1.200 euros de alquiler

La pescadilla que se muerde la cola en versión vivienda: no puedes pagar una hipoteca porque no puedes ahorrar, lo que te obliga a buscar alquileres, en muchos casos, mucho más caro que un préstamo hipotecario. Y se vuelve a reiniciar el círculo.

#2 Las churras y las merinas.

Qué tendrá que ver haber demostrado capacidad de pagar 800€ todos los meses durante 25-30 años, poniendo como garantía una propiedad tasada, con pagar sobre la marcha 1200€.

Además, que esto no es nuevo. Llevamos años con las hipotecas más bajas que los alquileres.
Las churras y las merinas.

Qué tendrá que ver haber demostrado capacidad de pagar 800€ todos los meses durante 25-30 años, poniendo como garantía una propiedad tasada, con pagar sobre la marcha 1200€.

Además, que esto no es nuevo. Llevamos años con las hipotecas más bajas que los alquileres.
#8
#2 Que tendrá que ver pagar 2 por tu vivienda que pagar 3 por tu vivienda. ¿No tiene nada que ver?
#13
#8 Está relacionado, pero no son la misma cosa.
Uno puede fiarse de que pagará el alquiler unos años y no fiarse de prestarle lo que vale un piso si no se ve claro el asunto.
Por lo que sea: porque no tiene un bien sobre el que ejecutar la hipoteca si las cosas van mal, porque no se le ve seguridad laboral, porque tiene morosidad en alguna otra cosa... hay mil indicadores que pueden hacer que no te fíes.

Pero bueno, siempre puedes hacerle un favor y prestárselo tú si crees que ofrece las garantías necesarias.
Incluso se lo puedes prestar gratis si crees que los bancos cobran demasiadas comisiones.
Por alguna razón no hay mucha gente que haga esos préstamos...
#15
#13 Como he hecho un comentario sobre hipotecas debería ponerme a ofrecer hipotecas. ! ALEGRÏA !
#18
#15 Es una forma de expresar que si tuvieses que prestarles tú ese dinero y apostar tus vienes a que va a poder pagar... igual lo verías de otra forma.

Y ese es el trabajo que hacen los bancos: ayudar a la gente a que se pueda comprar una vivienda (sin banco a ver quién es el guapo que se compra la vivienda a tocateja) y ayudar a los que prestan sus ahorros a sacar algo de rentabilidad sin arriesgarlos demasiado.
#20
#18 el trabajo que hacen los bancos: ayudar a la gente :wall:
#22
#20 Sí, pese a lo que se los ha demonizado, hacen un bien social. Sin ayuda de alguien que te preste dinero, la gran mayoría no se podrían comprar una vivienda nunca. Y sin ayuda de alguien que lo gestione, la mayoría no prestarían su dinero, o correrían riesgos mucho mayores, o lo harían a un interés mucho más alto.
#17
#8 ¿Para el banco? ¿A él que le importa que pagues a otra empresa por una subscripción con la que no tienen nada que ver?

Lo que le interesa es que puedas pagar 800€ todos los meses en los próximos 30 años.
#11
#2 yo creo que estos artículos lo hacen adrede para confundir a la gente. Similar a cuando se mezcla ingresos con beneficios al hablar de las "malvadas" empresas.
1 K 22
#14
#2 Te lo explico, porque (haces como que) no te enteras: Si alguien está pagando 1.200€ todos los meses de alquiler, ya está demostrando capacidad real de pago, pero como no tiene 40.000 o 60.000 euros ahorrados para la entrada, el banco le cierra la puerta. Es decir, que el filtro no es la cuota, es el capital previo y el porcentaje sobre ingresos. Esa es la primera parte.

A ver si despacito lo pillas: La "garantía" que comentas existe después de comprar, pero para comprar necesitas…   » ver todo el comentario

A ver si despacito lo pillas: La "garantía" que comentas existe después de comprar, pero para comprar necesitas…   » ver todo el comentario
#19
#14 los bancos te ofrecen un paraguas cuando hace buen tiempo y te lo niegan cuando llueve....

Hace 8 años me negaban a mi la hipoteca con un piso pagado y un ratio fe endeudamiento tras hipoteca <25% estaba descaputalizado decian, claro, habia pagado un piso valorado de aquella en 250k.

Tuve que pagar 7k a una financiera para conseguir la hipoteca, 8 años despues el ratio familiar de endeudamiento esta en el 17% y bajando, podiamos de sobra con la hipoteca, pero estos hideputas lo que quieren es que vayas a estas financieras para sacar su tajada extra
#21
#14 ¡mis dieses!

#2 con pagar sobre la marcha 1200€.
Un alquiler de 1200 € al mes requiere al menos otros 1200 de fianza, puede que 2400
Otros 1200 por adelantado pues las rentas se pagan por adelantado.
Otros 1200 de comisión para la agencia.
Total 3600€ o más
¡Nen, no has alquilado en tu vida!
#24
#14 que la garantía existe después de comprar, suerte que existe Menéame para enterarnos cómo funciona el mundo
#23
#2 nada, pero el npc solo sube la propaganda que le conviene
#5
Porque hay muchas ladillas que cubren la hipoteca más gastos con el desangramiento del inquilino.

Esto es peor que la usura y debería ser delito punible.
#10
Si no le hubieran dado hipoteca a todo el que entraba por la puerta del banco en la década de los 2000 no hubiéramos tenido el problema de las cajas (y algún banco) que nos llevó a la crisis de a partir del 2008.

El banco no es tu amigo es un negocio y no dar hipoteca a quien ellos creen que no es solvente es su obligación y es mejor para ellos y parar todo el sistema económico.

Lo que hace falta es más VPO, de la barata (menos de 200.000 por 3 dormitorios) que no se pueda vender ni alquilar salvo motivos muy justificados, además de otras medidas como transportes adecuados que permitan a la gente que vive en un pueblo no tener que alquilar en la ciudad porque va a trabajar o estudiar.
#7
De paradoja nada. Los bancos miden el riesgo, y esto tiene que petar tarde o temprano
#1
La privatización de las cajas y los 60.000M que les regalo Rajoy eran para esto
#3
Y no se puede decir que este escenario no haya visto venir a cámara lenta.

Años mirando para otro lado, con gobiernos de todo pelaje y cero acciones para mitigar el problema, al revés, dejando entrar a los grandes fondos para sacar tajada.

Por desgracia, ahora ya es tarde para llegar a tiempo y encima tenemos la economia mundial al borde del catacrock final.
#4
Cuando el precio del alquiler no sea suficiente para pagar los gastos de la compra solo los grandes tenedores y sus rebajas fiscales tendrán acceso a la compra.
#9
Paradoja en absoluto

El banco sabe que vienen malos tiempo y deja que se los coma el propietario que alquila
#12
Es fácil: son sólo negocios. Cada uno gana lo más que puede arriesgando lo menos posible.

El banco niega la hipoteca porque hay riesgo de que no se pague. Por ejemplo porque se queden sin trabajo o cualquier otro motivo.

El que alquila considera que puede cobrar más porque si no pagan pierde menos.
#6
Puede ser una forma de limitar el alquiler:

tasación/hipoteca 30 años=cuota mensual maxima de alquiler
#16
Erronea, pero es que totalmente, no puedes comparar alquilere actuales con hipotecas en activo, has de compararlo con el coste de una hipoteca formalizada hoy con los precios de vivienda actuales

El que tenga la hipiteca hace 15 años pagara muchisimo menos simplemente porque la vivienda fue mucho mas barata

Un ejemplo, en mi pueblo hace 8 años compre mi casa por 220k
Hoy no hay nada equivalente por menos de 350k

Si comparas mi hipoteca con un alquiler actual, el alquiler es mas caro, pero si intentas hacer una hipoteca con precios actuales veras que las diferencias se difuminan
