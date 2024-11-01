edición general
8 meneos
16 clics
El Gobierno chino anuncia una investigación contra la mano derecha de Xi Jinping en el Ejército

El Gobierno chino anuncia una investigación contra la mano derecha de Xi Jinping en el Ejército

Los dos generales han sido objeto de una deliberación preliminar por parte del el Comité Central del Partido Comunista de China, declarados "sospechosos de graves violaciones de la disciplina y la ley", sin dar más detalles. Esta expresión suele ser un eufemismo para hablar de prácticas de corrupción, como lleva ocurriendo desde 2012, el comienzo oficioso de una gran iniciativa contra estos delitos en el seno del Ejército chino por orden del presidente Xi, y que se extendió a las altas esferas en 2023, cuando comenzaron las investigaciones...

| etiquetas: gobierno chino , investigación , mano derecha , xi jinping
8 0 0 K 96 actualidad
4 comentarios
8 0 0 K 96 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Si hicieran algo así en la UE nos quedábamos sin dirigentes.
"Por poner un ejemplo de ello, ocho generales de alto rango fueron expulsados del Partido Comunista por cargos de corrupción en octubre del año pasado, incluido el segundo general más importante del país, He Weidong, que servido bajo el mando de Xi y junto a Zhang en la Comisión Militar Central".
2 K 46
#2 trasparente
#1 Puede ser eso, o pueden ser purgas, que es un clasico en ese tipo de regímenes. Aunque Putin es más de envenenar o tirarlos por la ventana.
0 K 8
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Todavía tienen mucho que aprender de nosotros. Aquí a los corruptos se les premia con un cargo con un sueldazo
1 K 20
#3 arreglenenlacemagico
Púrguese!
0 K 7

menéame