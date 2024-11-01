El Gobierno chino anuncia una investigación contra la mano derecha de Xi Jinping en el Ejército

Los dos generales han sido objeto de una deliberación preliminar por parte del el Comité Central del Partido Comunista de China, declarados "sospechosos de graves violaciones de la disciplina y la ley", sin dar más detalles. Esta expresión suele ser un eufemismo para hablar de prácticas de corrupción, como lleva ocurriendo desde 2012, el comienzo oficioso de una gran iniciativa contra estos delitos en el seno del Ejército chino por orden del presidente Xi, y que se extendió a las altas esferas en 2023, cuando comenzaron las investigaciones...