edición general
27 meneos
28 clics
El Gobierno de Ayuso no ha facilitado aún las memorias de Madrid Network a pesar de que el Supremo le obligó a entregarlas hace un mes

El Gobierno de Ayuso no ha facilitado aún las memorias de Madrid Network a pesar de que el Supremo le obligó a entregarlas hace un mes

Esos fondos debían destinarse a financiar proyectos innovadores, pero entre los que se eligieron aparecen algunos vinculados a exdirigentes conservadores, como los encabezados por el exconsejero Lamela o el exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. Esos nexos llevan a la oposición en la Asamblea a concluir que los populares han usado Madrid Network “para colocar a sus cachorros” o “regar con el dinero de todos a sus afines”. De esos 80 millones de euros, la asociación empresarial solo ha devuelto 15, a lo que habría que sumar...

| etiquetas: madrid network , corrupción , pp , memorias
21 6 0 K 177 corruPPción
8 comentarios
21 6 0 K 177 corruPPción
pepel #4 pepel
Es que he estado indispuesta, Señoría
0 K 20
camvalf #5 camvalf
Y lo guapa y elegante que es...
0 K 12
#8 Suleiman
Ellos son la ley... Como cojones la van a respetar?
0 K 12
reithor #1 reithor
A ver, esos paniaguados del supremo que se han creído, requerir documentos al gobierno autonómico de España dentro de España.
0 K 11
Ankor #7 Ankor
Estan preguntando a la UCO como se puede hacer para disimular y que no cante demasiado.
0 K 11
Andreham #3 Andreham
¿Y qué va a hacer el supremo al respecto?
0 K 8
#6 Barriales
#3 que se anden con ojito, quevanpalante!!!!!
0 K 8
tricionide #2 tricionide
aca hay gurteladas por la cara,
0 K 7

menéame