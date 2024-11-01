Garamendi insta a las empresas a pagar el sueldo bruto a sus trabajadores para que descubran cuánto dinero se les va en impuestos: "Los salarios podrían ser muy superiores

Al tomar la palabra, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, Garamendi ha hecho hincapié en que "los salarios podrían ser muy superiores, pero la carga impositiva ha sido de tal nivel que no se puede llegar a más".
| etiquetas: garanendi , salarios , bruto
También le instó a que publiquen la diferencia entre lo que ganan sus directivos y el trabajador medio. Y le instó a que publiquen todos los bonus y los criterios por los que se reparten. Ya puestos a ser transparentes…
Y también instó a que Garamendi explique lo que cuesta un seguro privado en USA y un tratamiento de cáncer cuando no hay cotizaciones sociales a una caja común.
#2 un 60% de nada nos roban.
Aqui el primer analfabeto economico (coste del producto - coste de produccion) NO ES BENEFICIO DE LA EMPRESA .
(marketing , logistica , impuestos, I+D, costes administratvos y financieros, margenes de intermediarios y minoristas)
Y aunque lo fuera el beneficio es de la empresa NO TUYO , el trabajador recibe un salario por la labor que desempena , no por el beneficio de la… » ver todo el comentario
- He fundado tres empresas.
- He vendido una.
- Soy millonario a mis cuarenta y pico.
Y por cierto… yo no he dicho lo que dices que he dicho. Revisa tu comprensión lectora. El coste de un producto incluye todo lo que tú expresas, por supuesto, ¿donde digo yo que haya que dejar fuera esos costes?. Por cierto te has dejado los costes de personal, no des lecciones.
Yo instó a Garamendi a que las empresas publiquen el coste de producción de lo que nos venden. Así veríamos cuánto nos roban.
A ti nadie te roba nada y mucho menos del balance fiscal de una empresa a menos que te le hayas dado tu dinero comprando un producto que por supuesto es via acuerdo , nadie te ha chantajeado. Confundes beneficio con abuso.
Si millonario eres, dudo mucho que sea por esfuerzo propio y empresas . Siesas ideas que tienes de llevar una empresa es como #2
1- El benficio de una empresa = algo que nos roban
Así que te dirigirás a analfabetos económicos, pero yo me dirijo a alguien en el que sobra lo de económico.
No. Se le despide.
El salario del trabajador no, cae del cielo
Claro que comparto intereses con el que me paga. Como le vaya mal, es muy probable que me vaya mal a mí también
La idiotez de la izquierda de enfrentar al trabajador con el que le paga.
Nada nuevo
¿Por que no propone que los ejecutivos y grandes accionistas tengan que hacer público cuanto dinero tienen, cuanto ganan al mes y cuantos meses (o años, o décadas, o siglos) tendría que trabajar uno de sus empleados para cobrar lo mismo y para llegar a tener el mismo dinero?
Hoy ganan mucho y mañana a lo mejor no.
Lo que quieren ahorrarse son los costes empresariales y que te los pagues tu con el salario bruto que figura en tu nomina, no el coste real.
me lo invento, coste real empresa, 2500€ , salario bruto , 1400€, salario neto 1180€.
Nos pagarian esos 1400€ y de ahi habria que pagar los costes del empresario y los propios del trabajador, traduccion, cobrariamos miseria y compañia.
Resulta que garanendi se está quejando de los bajos salarios que cobran los trabajadores y tú lees entre líneas que lo que quiere realmente es que asumamos los costes de la seguridad social con el salario bruto
Estás perdiendo el norte
Que nos conocemos...
Así que se puede quedar todo como está.
Los precios podrían ser muy inferiores, pero la avaricia empresarial ha sido de tal nivel que no se puede llegar a más.
Es muy fácil. Coge los ingresos anuales y les restas el beneficio bruto
Posteriormente, cada empleado devolvería a la empresa la parte correspondiente hasta ajustar su ingreso al salario base acordado.
Si las empresas fueran tan transparentes en todo igual echábamos unas risas.
En subvenciones se llevan más de lo que contribuyen al fisco.
Luego la que pone la pasta, es la empresa