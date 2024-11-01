edición general
Garamendi insta a las empresas a pagar el sueldo bruto a sus trabajadores para que descubran cuánto dinero se les va en impuestos: "Los salarios podrían ser muy superiores

Al tomar la palabra, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, Garamendi ha hecho hincapié en que "los salarios podrían ser muy superiores, pero la carga impositiva ha sido de tal nivel que no se puede llegar a más".

#2 tromperri *
Yo instó a Garamendi a que las empresas publiquen el coste de producción de lo que nos venden. Así veríamos cuánto nos roban.

También le instó a que publiquen la diferencia entre lo que ganan sus directivos y el trabajador medio. Y le instó a que publiquen todos los bonus y los criterios por los que se reparten. Ya puestos a ser transparentes…

Y también instó a que Garamendi explique lo que cuesta un seguro privado en USA y un tratamiento de cáncer cuando no hay cotizaciones sociales a una caja común.
Iori #4 Iori *
Le ha faltado decir que no nos pagan mas porque así nos ahorra dinero en impuestos. Garamendi, si fueses mileurista no necesitarías alarma en casa.
#2 un 60% de nada nos roban.
oricha_1 #12 oricha_1 *
#2 las empresas publiquen el coste de producción de lo que nos venden. Así veríamos cuánto nos roban.

Aqui el primer analfabeto economico (coste del producto - coste de produccion) NO ES BENEFICIO DE LA EMPRESA .
(marketing , logistica , impuestos, I+D, costes administratvos y financieros, margenes de intermediarios y minoristas)
Y aunque lo fuera el beneficio es de la empresa NO TUYO , el trabajador recibe un salario por la labor que desempena , no por el beneficio de la…   » ver todo el comentario
#14 tromperri *
#12 tan analfabeto que:
- He fundado tres empresas.
- He vendido una.
- Soy millonario a mis cuarenta y pico.

Y por cierto… yo no he dicho lo que dices que he dicho. Revisa tu comprensión lectora. El coste de un producto incluye todo lo que tú expresas, por supuesto, ¿donde digo yo que haya que dejar fuera esos costes?. Por cierto te has dejado los costes de personal, no des lecciones.
oricha_1 #16 oricha_1 *
#14 yo no he dicho lo que dices que he dicho.
Yo instó a Garamendi a que las empresas publiquen el coste de producción de lo que nos venden. Así veríamos cuánto nos roban.
A ti nadie te roba nada y mucho menos del balance fiscal de una empresa a menos que te le hayas dado tu dinero comprando un producto que por supuesto es via acuerdo , nadie te ha chantajeado. Confundes beneficio con abuso.
Si millonario eres, dudo mucho que sea por esfuerzo propio y empresas . Siesas ideas que tienes de llevar una empresa es como #2
1- El benficio de una empresa = algo que nos roban
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#12 Yo he hablado de coste total, no coste del producto.

Así que te dirigirás a analfabetos económicos, pero yo me dirijo a alguien en el que sobra lo de económico.
Uge1966 #24 Uge1966
#12 «Porque cuando la empresa tiene pérdidas el trabajador no se le resta de su salario».

No. Se le despide.
RegiVengalil #1 RegiVengalil
A ver cuánto tarda el primer idiota en decir que las cotizaciones "las paga la empresa"

El salario del trabajador no, cae del cielo xD
#5 tromperri *
#1 lo que ha tardado poco es en aparecer el primer currito que piensa que comparte los intereses de la patronal. Nunca le faltan tontos útiles a la patronal.
aPedirAlMetro #18 aPedirAlMetro *
#5 Es un Octubre 2025... ya sabemos a que viene
RegiVengalil #28 RegiVengalil
#5 que piensa que comparte los intereses de la patronal.

Claro que comparto intereses con el que me paga. Como le vaya mal, es muy probable que me vaya mal a mí también

La idiotez de la izquierda de enfrentar al trabajador con el que le paga.

Nada nuevo :palm:
Veelicus #11 Veelicus
#1 El salario del trabajador cae de la venta de productos o servicios que ha generado el propio trabajador y que monetiza el empresario
#17 Piscardomorao
#1 Las carreteras, los hospitales, las escuelas, los bomberos y muchas cosas más tampoco caen del cielo.

¿Por que no propone que los ejecutivos y grandes accionistas tengan que hacer público cuanto dinero tienen, cuanto ganan al mes y cuantos meses (o años, o décadas, o siglos) tendría que trabajar uno de sus empleados para cobrar lo mismo y para llegar a tener el mismo dinero?
sotillo #29 sotillo
#17 A muchos, sí echamos cuentas, nos sale mejor así, otra cosa es que jodan todo lo público y nos obliguen a tratar con lo privado, claro que para pagar los servicios a la privada nos tendrían que triplicar el sueldo, tipo Estados Unidos, pero seguro que de esto no tengan intención alguna
RegiVengalil #31 RegiVengalil
#17 porque en democracia todo el mundo tiene derecho a su privacidad, independientemente del dinero que gane o tenga.

Hoy ganan mucho y mañana a lo mejor no.
obmultimedia #22 obmultimedia
#1 Garamendi va con la picaresca y el trampantojo de la palabra " sueldo en bruto".
Lo que quieren ahorrarse son los costes empresariales y que te los pagues tu con el salario bruto que figura en tu nomina, no el coste real.

me lo invento, coste real empresa, 2500€ , salario bruto , 1400€, salario neto 1180€.
Nos pagarian esos 1400€ y de ahi habria que pagar los costes del empresario y los propios del trabajador, traduccion, cobrariamos miseria y compañia.
RegiVengalil #33 RegiVengalil
#22 vaya trola más absurda que te has sacado de la manga :-D

Resulta que garanendi se está quejando de los bajos salarios que cobran los trabajadores y tú lees entre líneas que lo que quiere realmente es que asumamos los costes de la seguridad social con el salario bruto xD xD xD

Estás perdiendo el norte :palm:
rogerius #23 rogerius
#1 Todo lo produce y lo paga el trabajador… si es lo que querías decir, positivo.
fofito #19 fofito
No,los salarios no serían muy superiores. Porque la realidad que no cuentas es que os gustaría que las retenciones se aplicaran directamente a los trabajadores en lugar de a las empresas porque tenéis la esperanza de que esos mismos trabajadores se levantarían contra el gobierno pidiendo que se bajasen esas retenciones e impuestos...y vosotros aproverchariais para rebajar salarios si eso se consiguiera.

Que nos conocemos...
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#6 También es muy fácil calcular el sueldo bruto y las cotizaciones a cargo de la empresa.

Así que se puede quedar todo como está.
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Acepto a cambio de que pongan el coste real de todos los bienes y servicios que ofrecen las empresas.

Los precios podrían ser muy inferiores, pero la avaricia empresarial ha sido de tal nivel que no se puede llegar a más.
RegiVengalil #6 RegiVengalil
#3 Acepto a cambio de que pongan el coste real de todos los bienes y servicios que ofrecen las empresas.

Es muy fácil. Coge los ingresos anuales y les restas el beneficio bruto
Iori #8 Iori
#6 En tu calculo estás obviando deliberadamente la caja b que todo negocio tiene en España.
borachoman #9 borachoman
Podrían pagar el sueldo íntegro más las plusvalías para saber el dinero que produces con tu trabajo.
#21 rekus *
Propongo que la plusvalía generada se reparta íntegra entre los trabajadores.

Posteriormente, cada empleado devolvería a la empresa la parte correspondiente hasta ajustar su ingreso al salario base acordado.
u_1cualquiera #13 u_1cualquiera *
A mi no me parece mal que haya transparencia en los impuestos que se pagan. Y también en lo que se destinan los impuestos. Todos veríamos que se destinan a pensiones a sanidad y educación en su gran mayoría. Aparte Al fin y al cabo, la mayoría de los impuestos los pagamos los asalariados. Lo que tendría que haber también es transparencia en los impuestos que pagan los señores como éste
Herumel #26 Herumel
#13 Transparencia hay, completa, en todas todas tus nóminas aparecen los conceptos por los que pagas al estado. Cristalino.
Sandman #25 Sandman
A ver si resuelta que ahora soy el único en España al que le ponen en la nómina cuánto es el sueldo bruto y cuáles son las retenciones.
Urasandi #10 Urasandi
Desde luego, este bocachancla no se gana lo que cobra, ni en bruto ni en neto.
#27 DonaldBlake
Garamendi se postula como serio candidato a psicópata del año.
#20 Tecar
Todo esto está bien clarito en las normativas, las nóminas y los registros de pago en hacienda y la seguridad social.
Si las empresas fueran tan transparentes en todo igual echábamos unas risas.
#32 Emotivo
A robar a Sierra Morena.
En subvenciones se llevan más de lo que contribuyen al fisco.
RegiVengalil #30 RegiVengalil
pero el trabajador no gestiona ni organiza la empresa ni los pagos de la misma.

Luego la que pone la pasta, es la empresa
