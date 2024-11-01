edición general
Fuertes críticas contra el programa de Toni Cantó en À Punt por sus gravísimas faltas de ortografía

Han denunciado en redes sociales las faltas de ortografía con las que se ha escrito la descripción: "Fer la compra es misió imposible?", se puede leer. "El tema de esta semana de El Debate parece que está escrito por el mismo Toni Cantó. Se escribe "missió" e "impossible", y el "és" se acentúa", escribía una primera usuaria. Otro seguidor reaccionaba a esta publicación, quejándose del trato a la lengua que se le está dando desde hace tiempo en À Punt: "¿Y no se suponía que el argumento para despachar lingüistas era que..."

9 comentarios
ansiet #1 ansiet
Ya lo dijo alguien el otro dia por aqui:
TONI CANTÓ = NACÍ TONTO
calde #9 calde *
#1 TON I-CAN

xD
Mark_ #2 Mark_
Pero eso cómo va a ser, si a Toni Cantó lo pusieron a defender el castellano desde Madrit como si el castellano estuviera en riesgo de desaparecer por culpa de ETA, Venezuela y yo nosequé más...
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
#2 Se refiere a la ortografía en valenciano/catalán
BlackDog #5 BlackDog
#2 En su defensa he de decir, que dudo mucho que mientras este presentando este en realización escribiendo los rótulos. Aquí se esta atacando a los becarios de realización
carakola #3 carakola
¿Todavía sigue esa mierda en antena? Aneu a cagar...
#6 Leon_Bocanegra
Donde están todos esos patriotas que están preocupadisimos por lo que están haciendo con RTVE?

Subir la audiencia y la calidad de RTVE, mal. Llantos, comisiones en el Senado, Mariló Montero diciendo gilipolleces


Destrozar la autonómica valenciana, silencio absoluto.
Arzak_ #7 Arzak_
Imposible porque este gran orador e intelectual consumado llegó en su día a ser director de la oficina del español creada por la mismísima y magnánima Ladykiller Mengele Corleone. 8-D
#8 Bravok1
Creo que el programa alcanzó el 0% de share... No lo ve ni el tato. Que vergüenza ajena.
