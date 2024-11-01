"A fregar", así despiden los niños de un equipo de Cantabria al rival femenino al que acababan de derrotar

Un partido entre equipos infantiles ha desatado una fuerte polémica tras las denuncias de conductas machistas hacia el equipo femenino del C.D.E. Monte Soccer, formado por niñas de edades similares a las de su rival, el Velarde F.C. Según la publicación de ASESPAI España en Instagram, los jugadores del Velarde F.C., de aproximadamente 12 años, habrían instado a las rivales "a fregar”, tras vencerlas por 0-8.