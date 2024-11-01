"A fregar", así despiden los niños de un equipo de Cantabria al rival femenino al que acababan de derrotar

Un partido entre equipos infantiles ha desatado una fuerte polémica tras las denuncias de conductas machistas hacia el equipo femenino del C.D.E. Monte Soccer, formado por niñas de edades similares a las de su rival, el Velarde F.C. Según la publicación de ASESPAI España en Instagram, los jugadores del Velarde F.C., de aproximadamente 12 años, habrían instado a las rivales "a fregar”, tras vencerlas por 0-8.
Nunca entenderé que se sobrevalore tanto darle patadas bien a un balón como para usarlo de pretexto para humillar a alguien.
#18 No, insultan a unas niñas y deben abrir telediarios. Se les alecciona con un castigo y poco más que contar.
#15 Por supuesto, se les castiga como hijo de putas que son y poco más que contar. No se publican noticias sobre el "suceso".
Los niños son unos hijos de puta y si van en manada son peores aún.
Las niñas no son mejores.
Cosas así, pasan porque lo niños y las niñas no ayudan en las tareas del hogar (en general). Dado que no lo hacen en sus casas, yo se lo haría hacer en el cole. como parte de sus responsabilidades y de su currículum de aprendizaje. Saber limpiar competentemente les va a servir para toda su vida. Además arregla concepciones sociales de género trasnochadas
Qué cojones de clasismo es ese? Lo más grave no es el machismo, es el clasismo!!! Sí, siempre se asoció fregar con las mujeres. Pero fregar es un trabajo. Los trabajos, desde un alto directivo de una multinacional hasta el becario que hace fotocopias en esa multinacional deben ser respetados y nunca minusvalorar a las personas que los ejercen.
Dicho sea lo cual... Son chavales pre-adolescentes haciendo lo que hacen chavales pre-adolescentes: el gilipollas. Va con la edad. No debería ser noticia.
De hecho habia un equipo de niñas preadolescentes que ganaban porque las niñas se desarrollan antes.
Eso si es que no era al futbolín y hacías pasar al otro por debajo de la mesa. Lo más cabrones escupían primero.
Cuando dices "nostálgico" yo leo "rancio".
Estáis sobrereaccionando y eso alimenta al trol. Vosotros le dais el poder a los chiquillos reaccionando tan fuerte cuando solo han dicho "a fregar", dos palabras. Si nadie reaccionase a eso, se cansarían a la segunda vez de hacerlo.
Sobre los insultos, soy inmune, llevo aquí demasiado tiempo tratando con gente que cree tener la superioridad moral.
Tus tiempos mueren y tú con ellos.