"A fregar", así despiden los niños de un equipo de Cantabria al rival femenino al que acababan de derrotar

Un partido entre equipos infantiles ha desatado una fuerte polémica tras las denuncias de conductas machistas hacia el equipo femenino del C.D.E. Monte Soccer, formado por niñas de edades similares a las de su rival, el Velarde F.C. Según la publicación de ASESPAI España en Instagram, los jugadores del Velarde F.C., de aproximadamente 12 años, habrían instado a las rivales "a fregar”, tras vencerlas por 0-8.

33 comentarios
#4 txelin
Me gustaría saber qué opinan sus padres, (sobre todo sus madres)
azathothruna #17 azathothruna
#4 Las mamas votaron a Vox y similares porque quieren machos arios, no los maniceros de los padres :troll:
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
es su imaginación... porque eso nunca lo han escuchado de hombres adultos, de sus padres por ejemplo, verdad? la culpa es de la imaginación de estos chiquillos, verdad!
Barney_77 #3 Barney_77 *
A la carcel con todos ellos. Nunca jamas en la vida los chavales adolescentes han insultado tratando de joder lo máximo posible.
#7 tyrrelco
#3 El problema no es ese, es de dónde sacan esos canijos esas mierdas tan rancias.
antesdarle #11 antesdarle
#7 pues imagínate al padre
Raúl_Rattlehead #26 Raúl_Rattlehead *
#7 aquí tienes a uno diciendo que las niñas también son malas y otro que pone el resultado "0-8" como si eso justificará el desprecio y la discriminación. Estamos rodeados de gentuza que influye más que cualquier persona con un mínimo de honra.

Nunca entenderé que se sobrevalore tanto darle patadas bien a un balón como para usarlo de pretexto para humillar a alguien.
Guanarteme #9 Guanarteme
#3 ¿No habíamos quedado que el bullying era algo inaceptable o eso es algo selectivo?
#12 ldoes
#3 Cuando yo tenía esa edad a los perdedores nos enviaban a beber la copa del meado.
#5 unomas23
Cantabria, la Murcia del norte...
ingenierodepalillos #15 ingenierodepalillos
#13 No son hijos de puta, son hijos de gente que les ha de educar, si fuese hijo mío cualquiera de esos, iba a fregar él hasta la emancipación, el problema seguramente sea que son hijos de vaya usted a saber qué clase de gañanes.
Alakrán_ #30 Alakrán_
#21 Buena idea, ¿Pero crees que debe de salir en las noticias? Un poco ridículo.

#18 No, insultan a unas niñas y deben abrir telediarios. Se les alecciona con un castigo y poco más que contar.

#15 Por supuesto, se les castiga como hijo de putas que son y poco más que contar. No se publican noticias sobre el "suceso".
berkut #32 berkut
#30 Creo que en Japón se hace desde hace años
Destrozo #2 Destrozo
A fregar el campo con cepillos de dientes pondría a sus padres.
2 K 26
Alakrán_ #13 Alakrán_
#2 Niños haciendo cosas de niños.
Los niños son unos hijos de puta y si van en manada son peores aún.
Las niñas no son mejores.
Raúl_Rattlehead #18 Raúl_Rattlehead *
#13 Insultan a unas niñas y a ti lo mejor que se te ocurre decir es "jiji las niñas también son malas". En tu cabeza tiene que sonar de cojones, pero para el resto es vomitivo. Los niños no aprenden cosas de la nada, suelen fijarse en lo que les rodea, haz las cabalas.
berkut #21 berkut
#13 Yo los pondría a todos a fregar.

Cosas así, pasan porque lo niños y las niñas no ayudan en las tareas del hogar (en general). Dado que no lo hacen en sus casas, yo se lo haría hacer en el cole. como parte de sus responsabilidades y de su currículum de aprendizaje. Saber limpiar competentemente les va a servir para toda su vida. Además arregla concepciones sociales de género trasnochadas
#33 Zerjillo
#21 En realidad lo mejor que podrían hacer es expulsarlos de la competición. Ya veríamos entonces quién llora "como niñas" (incluyo a los papis).
eaglesight1 #22 eaglesight1
Espero que no se vayan de rositas-
MoñecoTeDrapo #23 MoñecoTeDrapo *
Mal. Aunque los padres tendrán la responsabilidad pero no la culpa. A insultar no se suele aprender en casa.
#16 scalvo
Fregar no sólo es algo imprescindible sino que no me parece una actividad vejatoria en absoluto.

Qué cojones de clasismo es ese? Lo más grave no es el machismo, es el clasismo!!! Sí, siempre se asoció fregar con las mujeres. Pero fregar es un trabajo. Los trabajos, desde un alto directivo de una multinacional hasta el becario que hace fotocopias en esa multinacional deben ser respetados y nunca minusvalorar a las personas que los ejercen.

Dicho sea lo cual... Son chavales pre-adolescentes haciendo lo que hacen chavales pre-adolescentes: el gilipollas. Va con la edad. No debería ser noticia.
#20 Scutarius
#16 es verdad. También es verdad que hay que corregir o en cualquier caso castigar las conductas gilipollas, incluso aunque provengan de gilipollas
#6 vituwaf
Yo creía que los partidos entre un sexo y el otro estaban prohibidos. Por lo menos en Cataluña es así. La diferencia es demasiado grande.
zentropia #10 zentropia
#6 hasta los 12 años asi.
De hecho habia un equipo de niñas preadolescentes que ganaban porque las niñas se desarrollan antes.
Alakrán_ #14 Alakrán_
#6 A esa edad la diferencia física no es grande, incluso se da el caso de que las niñas están más desarrolladas, pero creo que es con algo menos de edad.
#24 crissis
0 - 8
Raúl_Rattlehead #25 Raúl_Rattlehead
#24 irrelevante.
#27 crissis
#25 En mis tiempos, después de un 0-8 se mandaba a fregar al otro como mínimo, fuera una mujer o un hombre. Pero bueno, soy abiertamente un nostálgico, lo admito.

Eso si es que no era al futbolín y hacías pasar al otro por debajo de la mesa. Lo más cabrones escupían primero.
Raúl_Rattlehead #28 Raúl_Rattlehead
#27 en tus tiempos a la gente se le hacía bullying hasta la muerte y la gente decía "cosas de chiquillos". Que a ti te parezca normal y deseable no quiere decir que lo sea, lo único que demuestra es tu falta de civismo y ética.

Cuando dices "nostálgico" yo leo "rancio".
#29 crissis *
#28 No, no era así. Los jóvenes son provocadores y van a decir lo que provoque una mayor reacción en los adultos. En mis tiempos, se cantaban canciones de franco o rompíamos biblias. Y los adultos, en su tiempo católicos, reaccionaban echando espuma por la boca, como hacen hoy en día los adultos progresistas cuando alguien dice cualquier chorrada machista.

Estáis sobrereaccionando y eso alimenta al trol. Vosotros le dais el poder a los chiquillos reaccionando tan fuerte cuando solo han dicho "a fregar", dos palabras. Si nadie reaccionase a eso, se cansarían a la segunda vez de hacerlo.

Sobre los insultos, soy inmune, llevo aquí demasiado tiempo tratando con gente que cree tener la superioridad moral.
Raúl_Rattlehead #31 Raúl_Rattlehead
#29 no falla que alguien que empieza diciendo "en mis tiempos" para justificar una basura actual acabe haciendo comparaciones hiperbólicas y usando anécdotas lamentables.

Tus tiempos mueren y tú con ellos.
Raúl_Rattlehead #19 Raúl_Rattlehead
Si alguno de esos críos fuera mi hijo, a parte de plantearme que cojones he hecho mal, el que iba a ponerse a fregar iba a ser el hasta por lo menos ser mayor de edad. Menudos trozos de mierda.
#8 endy *
gran "noticia". A ver cuando sale el artículo de que alguien ha llamado a alguien hijo de fruta en un bar de copas.
